Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin Ukrajna Oroszország Donald Trump ukrajnai háború Egyesült Államok

JD Vance fájdalmas kijelentést tett az ukrajnai béketervről: az oroszok és az ukránok is aggódhatnak

2025. augusztus 11. 12:12

J.D. Vance amerikai alelnök megszellőztette, mit vár Donald Trump elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozójától, amelynek célja az ukrajnai háború befejezésének megvitatása lenne.

2025. augusztus 11. 12:12
null

„Nézze, ez valójában nagyon egyszerű” – mondta az amerikai alelnöke, J.D. Vance a Fox Newsnak adott interjújában. „Ha megnézzük, hol van a jelenlegi határvonal Oroszország és Ukrajna erői között, megpróbálunk olyan tárgyalásos megoldást találni, amellyel az ukránok és az oroszok együtt tudnak élni, amellyel viszonylagos békében élhetnek, amellyel a gyilkolás véget ér.”

Így folytatta:

Ez senkit sem fog igazán boldoggá tenni. Végső soron mind az oroszok, mind az ukránok valószínűleg elégedetlenek lesznek vele. De nem hiszem, hogy Donald Trump vezetése nélkül le lehet ülni és lefolytatni ezeket a tárgyalásokat.

Trump a Truth Social oldalon bejelentette, hogy pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal. Azt is elmondta az újságíróknak, hogy egy lehetséges megállapodás magában foglalná „területcserét” az évek óta tartó konfliktus lezárása érdekében, bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később elutasította a ukrán földek feladásának ötletét.

Vance azt állította: nem hiszi, hogy Putyin és Zelenszkij esetleges találkozója Trump Putyinnal való találkozója előtt „annyira produktív” lenne a békefolyamat szempontjából.

Azt hiszem, alapvetően az Egyesült Államok elnökének kell lennie annak, aki összehozza ezt

 – mondta Vance, hozzátéve, hogy „alapvetően ez olyan dolog, ahol az amerikai elnöknek rá kell kényszerítenie Putyin elnököt és Zelenszkij elnököt, hogy üljenek le és próbálják tisztázni a nézeteltéréseiket”.

Vance hozzátette, hogy Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott segítettek a Trump-adminisztrációnak áttörést elérni.

Megjegyezte, hogy az egyik „legfontosabb akadály” Putyin kijelentése volt, miszerint soha nem fog leülni tárgyalni Zelenszkijjel.

„És az elnöknek most ezt meg kell változtatnia” – mondta Vance. „Azon a ponton vagyunk, ahol őszintén szólva próbáljuk kitalálni, hogy mikor ülhetne le ez a három vezető és vitathatná meg a konfliktus végét.”

 

Fotó: MTI/AP/Fehér Ház

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. augusztus 11. 13:59
Amikor megkapták az amerikai F-16-ot az ukránok, akkor az orosz SU-57M ötödik generációs egyből leszedett 6 F-16-ost.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. augusztus 11. 13:52
Nem hinném, hogy az USA elnöke képes csak erre. Kicsit már túl van propagálva, mintha Putyin nem is lenne.
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2025. augusztus 11. 13:52
Fölszáll a SU-30SM2 azt lebasz mindent az égből az R-37M hiperszonikussal 400 km-ről.
Válasz erre
1
0
egyszeri
2025. augusztus 11. 13:38
"Megjegyezte, hogy az egyik „legfontosabb akadály” Putyin kijelentése volt, miszerint soha nem fog leülni tárgyalni Zelenszkijjel." Zelenszkij meg törvénybe is iktatta, hogy nem szabad tárgyalni Putyinnal! Akkor miről is beszélünk? Zelenszkijt majd meghívják, ha a sok vodka meg whiskey elfogyasztása után kedvük lesz hallgatni egy zongora szólót, meg aláírni a papírokat!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!