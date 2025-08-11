JD Vance fájdalmas kijelentést tett az ukrajnai béketervről: az oroszok és az ukránok is aggódhatnak

„Nézze, ez valójában nagyon egyszerű” – mondta az amerikai alelnöke, J.D. Vance a Fox Newsnak adott interjújában. „Ha megnézzük, hol van a jelenlegi határvonal Oroszország és Ukrajna erői között, megpróbálunk olyan tárgyalásos megoldást találni, amellyel az ukránok és az oroszok együtt tudnak élni, amellyel viszonylagos békében élhetnek, amellyel a gyilkolás véget ér.”

Így folytatta:

Ez senkit sem fog igazán boldoggá tenni. Végső soron mind az oroszok, mind az ukránok valószínűleg elégedetlenek lesznek vele. De nem hiszem, hogy Donald Trump vezetése nélkül le lehet ülni és lefolytatni ezeket a tárgyalásokat.

Trump a Truth Social oldalon bejelentette, hogy pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal. Azt is elmondta az újságíróknak, hogy egy lehetséges megállapodás magában foglalná „területcserét” az évek óta tartó konfliktus lezárása érdekében, bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később elutasította a ukrán földek feladásának ötletét.

Vance azt állította: nem hiszi, hogy Putyin és Zelenszkij esetleges találkozója Trump Putyinnal való találkozója előtt „annyira produktív” lenne a békefolyamat szempontjából.

Azt hiszem, alapvetően az Egyesült Államok elnökének kell lennie annak, aki összehozza ezt

– mondta Vance, hozzátéve, hogy „alapvetően ez olyan dolog, ahol az amerikai elnöknek rá kell kényszerítenie Putyin elnököt és Zelenszkij elnököt, hogy üljenek le és próbálják tisztázni a nézeteltéréseiket”.

Vance hozzátette, hogy Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott segítettek a Trump-adminisztrációnak áttörést elérni.

Megjegyezte, hogy az egyik „legfontosabb akadály” Putyin kijelentése volt, miszerint soha nem fog leülni tárgyalni Zelenszkijjel.

„És az elnöknek most ezt meg kell változtatnia” – mondta Vance. „Azon a ponton vagyunk, ahol őszintén szólva próbáljuk kitalálni, hogy mikor ülhetne le ez a három vezető és vitathatná meg a konfliktus végét.”

