Lecke Tuskéknak: nem kifizetődő Ukrajnát Lengyelország elé helyezni a lengyelek szemében – szakértő a Mandinernek

Az is tény, hogy a lengyelek féltik a saját piacaikat is, mint fogalmaz, továbbá komoly anyagi terhet is jelentenek a lengyeleknek az ukrán menekültek személyükben is. „Nem véletlen, hogy még a globalista Rafał Trzaskowskinak a választási programjában is szerepelt, hogy

felül kell vizsgálni az ukrajnai menekülteknek biztosított szociális juttatásokat.

Ezzel szemben, ahogy Rosonczy-Kovács mondta, „Karol Nawrocki győzelmében visszaköszönt az Ukrajnával szembeni kritikusabb álláspont”. Az ő elnöksége választóvonal lesz Andrzej Dudáéhoz képest, aki nem volt ennyire elutasító az ukránokkal szemben. Ezzel szemben – hívja fel a figyelmet a szakértő – Nawrocki a kampányban kategorikusan elutasította Ukrajna NATO-csatlakozását, lengyel katonák ukrán földre történő vezénylését, és az ukrán EU-csatlakozást illetően is meglehetősen távolságtartó.

Mindez azért is érdekes, mert korábban tényleg a lengyelek voltak azok, akik a leghangosabban beálltak Ukrajna mellé.

„Ne feledjük, arról a Lengyelországról van szó, amely a balti államok mellett a legelkötelezettebben állt ki Ukrajna mellett. Kérdés, az európai elit meddig akar, illetve meddig tud szembe menni a választók akaratával” – emeli ki a szakértő.

