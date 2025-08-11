Ft
08. 11.
hétfő
aláírás család kívánság kamaszlány kormányfő szabadegyetem Orbán Viktor levél miniszterelnök

Különleges kéréssel fordultak Orbán Viktorhoz: a kormányfő így reagált

2025. augusztus 11. 13:57

Az esetről a tusványosi szervezők számoltak be.

2025. augusztus 11. 13:57
null

A tusnádfürdői nyári szabadegyetem hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miként teljesítette Orbán Viktor miniszterelnök egy kamasz kérését.

Mint írták, Nagy Eliza Veronika, a tizennégy éves kecskeméti piarista diák, egy különleges kéréssel fordult a szervezőkhöz. A fiatal lány szerette volna, ha a kormányfő aláírásával lepheti meg magát és kishúgát, Fruzsinát. 

Eliza kívánsága pedig teljesült: 

az aláírt levelet a szombati előadás után, családja és négy kistestvére körében vehette át.

„Olyan pillanat volt ez, amelyre biztosan egy életen át emlékezni fognak" – zárták a bejegyzést a szervezők.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

