Különleges kéréssel fordultak Orbán Viktorhoz: a kormányfő így reagált

A tusnádfürdői nyári szabadegyetem hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miként teljesítette Orbán Viktor miniszterelnök egy kamasz kérését.

Mint írták, Nagy Eliza Veronika, a tizennégy éves kecskeméti piarista diák, egy különleges kéréssel fordult a szervezőkhöz. A fiatal lány szerette volna, ha a kormányfő aláírásával lepheti meg magát és kishúgát, Fruzsinát.

Eliza kívánsága pedig teljesült:

az aláírt levelet a szombati előadás után, családja és négy kistestvére körében vehette át.

„Olyan pillanat volt ez, amelyre biztosan egy életen át emlékezni fognak” – zárták a bejegyzést a szervezők.

