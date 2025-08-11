Különleges kéréssel fordultak Orbán Viktorhoz: a kormányfő így reagált

Orbán Viktor: Digitális honfoglalásra van szükség! (VIDEÓ)
Az esetről a tusványosi szervezők számoltak be.
A tusnádfürdői nyári szabadegyetem hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miként teljesítette Orbán Viktor miniszterelnök egy kamasz kérését.
Mint írták, Nagy Eliza Veronika, a tizennégy éves kecskeméti piarista diák, egy különleges kéréssel fordult a szervezőkhöz. A fiatal lány szerette volna, ha a kormányfő aláírásával lepheti meg magát és kishúgát, Fruzsinát.
Eliza kívánsága pedig teljesült:
az aláírt levelet a szombati előadás után, családja és négy kistestvére körében vehette át.
„Olyan pillanat volt ez, amelyre biztosan egy életen át emlékezni fognak” – zárták a bejegyzést a szervezők.
