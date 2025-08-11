Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
pokolgép Ukrajna nyugdíjas kényszerítés

Az oroszok szerint nyugdíjasokkal hajtana végre terrortámadásokat az ukrán titkosszolgálat

2025. augusztus 11. 14:08

A terrortámadás elkövetésekor a nyugdíjasoknak személyesen kellett volna átadniuk a katonáknak a háztartási cikkekként álcázott robbanószerkezeteket.

2025. augusztus 11. 14:08
null

Csalással szerveztek be öt orosz nyugdíjas asszonyt ukrán titkosszolgálatok azzal a céllal, hogy pokolgépeket kézbesíttessenek velük orosz katonáknak, és a célszemélyekkel együtt őket is felrobbantsák – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

„A terrortámadások végrehajtása céljából ukrán titkosszolgálatok képviselői (...) beszerveztek öt nyugdíjas nőt, akiktől, a Telegram és a WhatsApp külföldi internetes üzenetküldő alkalmazáson intézett hívásokkal kicsalták a bankban tartott pénzüket, valamint azt a bevételt, amelyet kikényszerített lakáseladásból kaptak” – áll a közleményben.

Az idős nőket felhívó illetők az FSZB, az orosz belügyminisztérium, a Nyomozó Bizottság (SZK), az ügyészség és egyéb szervek alkalmazottjaként mutatkoztak be. Azt ígérték nekik, hogy visszakapják a pénzüket, és pszichológiai nyomást is gyakoroltak rájuk. Arra kényszerítették őket, hogy megfigyeljék a célszemélyként kijelölt katonák lakóhelyét és parkolóját. A merénylethez felhasználandó improvizált robbanószerkezeteket – amelyeket rejtekhelyekre szállítottak le nekik – velük őriztették.

Ezt is ajánljuk a témában

A terrortámadás elkövetésekor a nyugdíjasoknak személyesen kellett volna átadniuk a katonáknak a háztartási cikkekként álcázott robbanószerkezeteket, amelyek felrobbanása a végrehajtók halálát is okozta volna, mivel élő bombaként használták volna fel őket

– közölte a szolgálat, amely szerint így szabadultak volna meg a nemkívánatos tanúktól.

A FSZB szerint a meghiúsított öngyilkos támadások mögött az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az ukrán védelmi minisztérium hírszerző főcsoportfőnöksége áll nacionalista szervezetek mellett. Az ügyben büntetőeljárás indult terrorcselekmény, valamint robbanóanyag vagy robbanószerkezet illegális beszerzése, átadása, értékesítése, tárolása, szállítása, továbbítása vagy viselése címén.

Az FSZB arra kérte az orosz idősek hozzátartozóit, óvják meg a kiszemelt áldozatokat attól, hogy terrorcselekményekhez használják fel őket. A szolgálat rámutatott: az orosz biztonsági szervek nem szoktak telefonálni, internetes üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül nem kérnek pénzátutalást vagy pénzátadást.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. augusztus 11. 14:27
Nagyon fejlettek, nagyon találékonyak. Mintha az angolok ott sem lennének😀
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 11. 14:22
Kivehető ajtós ndk turmixgép.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!