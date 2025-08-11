Az oroszok szerint nyugdíjasokkal hajtana végre terrortámadásokat az ukrán titkosszolgálat

Brutális jelenet Ukrajnából: egy kisgyermekes anya is áldozatul esett a kényszersorozásnak (VIDEÓ)
A terrortámadás elkövetésekor a nyugdíjasoknak személyesen kellett volna átadniuk a katonáknak a háztartási cikkekként álcázott robbanószerkezeteket.
Csalással szerveztek be öt orosz nyugdíjas asszonyt ukrán titkosszolgálatok azzal a céllal, hogy pokolgépeket kézbesíttessenek velük orosz katonáknak, és a célszemélyekkel együtt őket is felrobbantsák – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
„A terrortámadások végrehajtása céljából ukrán titkosszolgálatok képviselői (...) beszerveztek öt nyugdíjas nőt, akiktől, a Telegram és a WhatsApp külföldi internetes üzenetküldő alkalmazáson intézett hívásokkal kicsalták a bankban tartott pénzüket, valamint azt a bevételt, amelyet kikényszerített lakáseladásból kaptak” – áll a közleményben.
Az idős nőket felhívó illetők az FSZB, az orosz belügyminisztérium, a Nyomozó Bizottság (SZK), az ügyészség és egyéb szervek alkalmazottjaként mutatkoztak be. Azt ígérték nekik, hogy visszakapják a pénzüket, és pszichológiai nyomást is gyakoroltak rájuk. Arra kényszerítették őket, hogy megfigyeljék a célszemélyként kijelölt katonák lakóhelyét és parkolóját. A merénylethez felhasználandó improvizált robbanószerkezeteket – amelyeket rejtekhelyekre szállítottak le nekik – velük őriztették.
A terrortámadás elkövetésekor a nyugdíjasoknak személyesen kellett volna átadniuk a katonáknak a háztartási cikkekként álcázott robbanószerkezeteket, amelyek felrobbanása a végrehajtók halálát is okozta volna, mivel élő bombaként használták volna fel őket
– közölte a szolgálat, amely szerint így szabadultak volna meg a nemkívánatos tanúktól.
A FSZB szerint a meghiúsított öngyilkos támadások mögött az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az ukrán védelmi minisztérium hírszerző főcsoportfőnöksége áll nacionalista szervezetek mellett. Az ügyben büntetőeljárás indult terrorcselekmény, valamint robbanóanyag vagy robbanószerkezet illegális beszerzése, átadása, értékesítése, tárolása, szállítása, továbbítása vagy viselése címén.
Az FSZB arra kérte az orosz idősek hozzátartozóit, óvják meg a kiszemelt áldozatokat attól, hogy terrorcselekményekhez használják fel őket. A szolgálat rámutatott: az orosz biztonsági szervek nem szoktak telefonálni, internetes üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül nem kérnek pénzátutalást vagy pénzátadást.
(MTI)
