Az oroszok szerint nyugdíjasokkal hajtana végre terrortámadásokat az ukrán titkosszolgálat

Csalással szerveztek be öt orosz nyugdíjas asszonyt ukrán titkosszolgálatok azzal a céllal, hogy pokolgépeket kézbesíttessenek velük orosz katonáknak, és a célszemélyekkel együtt őket is felrobbantsák – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

„A terrortámadások végrehajtása céljából ukrán titkosszolgálatok képviselői (...) beszerveztek öt nyugdíjas nőt, akiktől, a Telegram és a WhatsApp külföldi internetes üzenetküldő alkalmazáson intézett hívásokkal kicsalták a bankban tartott pénzüket, valamint azt a bevételt, amelyet kikényszerített lakáseladásból kaptak” – áll a közleményben.

Az idős nőket felhívó illetők az FSZB, az orosz belügyminisztérium, a Nyomozó Bizottság (SZK), az ügyészség és egyéb szervek alkalmazottjaként mutatkoztak be. Azt ígérték nekik, hogy visszakapják a pénzüket, és pszichológiai nyomást is gyakoroltak rájuk. Arra kényszerítették őket, hogy megfigyeljék a célszemélyként kijelölt katonák lakóhelyét és parkolóját. A merénylethez felhasználandó improvizált robbanószerkezeteket – amelyeket rejtekhelyekre szállítottak le nekik – velük őriztették.