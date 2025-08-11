Mattrészeg drogos égette porig a közkedvelt pihenőhelyet, őrjöngve tombolt a kiérkező rendőrök előtt

„Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon” – írja hivatalos közösségi oldalán a Tolna vármegyei rendőrség.

Mint beszámoltak róla, vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés arról, hogy Mórágyon felgyújtottak egy buszmegállót. A bonyhádi rendőrök és tűzoltók a helyszínre siettek.

A téglából épült buszmegálló berendezése teljesen megsemmisült a tűzben.

A posztban emlékeztettek: a mórágyi buszmegálló az ország ikonikus megállója volt, mely kellemes pihenőhelyként is funkcionált. A megállóban székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.

Az összegyűjtött adatokból kiderült: „augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat”.

Az elkövető egy 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfi volt, aki részegen és –a gyorsteszt szerint – feltehetően kábítószer hatása alatt állt a gyújtogatás elkövetésekor.

Az illető még a tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngött – végül kórházba szállították.

A megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.

A gújtogatás és a busz megrongálása miatt büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.

A rendőrség a poszthoz fényképeket is mellékelt, melyeken a felgyújtott megálló látható eredeti, illetve a történtek utáni állapotában:

Nyitókép: Facebook/Tolna vármegyei rendőrség