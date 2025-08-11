Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség gyújtogatás rongálás részeg

Mattrészeg drogos égette porig a közkedvelt pihenőhelyet, őrjöngve tombolt a kiérkező rendőrök előtt

2025. augusztus 11. 15:47

Borzasztó pusztítást vitt végbe.

2025. augusztus 11. 15:47
null

„Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon” – írja hivatalos közösségi oldalán a Tolna vármegyei rendőrség.

Mint beszámoltak róla, vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés arról, hogy Mórágyon felgyújtottak egy buszmegállót. A bonyhádi rendőrök és tűzoltók a helyszínre siettek.

A téglából épült buszmegálló berendezése teljesen megsemmisült a tűzben.

A posztban emlékeztettek: a mórágyi buszmegálló az ország ikonikus megállója volt, mely kellemes pihenőhelyként is funkcionált. A megállóban székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.

Az összegyűjtött adatokból kiderült: „augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat”.

Az elkövető egy 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfi volt, aki részegen és –a gyorsteszt szerint – feltehetően kábítószer hatása alatt állt a gyújtogatás elkövetésekor.

Az illető még a tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngött – végül kórházba szállították.

A megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.

A gújtogatás és a busz megrongálása miatt büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.

A rendőrség a poszthoz fényképeket is mellékelt, melyeken a felgyújtott megálló látható eredeti, illetve a történtek utáni állapotában:

Nyitókép: Facebook/Tolna vármegyei rendőrség

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. augusztus 11. 16:32
Ki volt ez a férfi és merre van hazája ? Avagy ne kiváncsiskodjunk. Ha elkapták, akkor bűntessék meg alaposan, fizesse meg a helyreállitási költségeket. Egy francia tanár mesélte, h. náluk ha rajtakapnak valakit, aki összefirkálja a házak falát, akkor ötezer eurós bűntetés várja és újra kell neki festeni v. festetni az összefirkált falat. Dunántúlon lehet látni a kisebb falvakban szép, gondozott várótermeket, virággal, belül székekkel és könyvespolccal, ahol olvasgatni is lehet. Lefotóztam a nyugati világnak, mert itt már ilyet lehetetlen látni annyi a vandál.
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 11. 16:28
kényszermunkára küldeni addig amíg miden kárt megtérít
Válasz erre
0
0
jostothu
2025. augusztus 11. 16:14
Tessék mondani nem lehetne pépesre verni az ilyen állatokat jutalomból?
Válasz erre
2
0
namégmitnem
2025. augusztus 11. 16:11
C-válasz
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!