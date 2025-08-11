Sorsdöntő választások közelednek: tényleg ez dönti el 2026-ot?

Érdekes, hogy a parlamenti pártok közül egyetlen alakulat sem lépte át az 5 százalékos küszöböt, sőt többségük el sem indult az időközi voksolásokon.

A 2024. június 9-e óta tartott időközi választások összessített eredménye

Ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok több mint 50 százalékát. A kormánypártok támogatottsága 41,97 százalékról 38,84 százalékra csökkent. Ez a változás elhanyagolható mértékű, mivel jórészt inkább az ellenzéki által 2024. júniusában megnyert körzetekben volt választás. Másrészt a csökkenés annak is köszönhető, hogy ezek a voksolások kisebb téttel bírtak a kormánypártok számára, de a politikai erők között a Fidesz-KDNP így is mindenkit messze vert. De mi várható a következő hónapokban?

Józsefvárosi küzdelem

A valasztas.hu oldalon elérhető adatok alapján augusztusban továbbra is a kisebb településeken lesz időközi voksolás. Ezzel szemben szeptemberben már több nagyvárosban is az urnákhoz járulnak a választók. Ezek közül a legnagyobb figyelem majd a budapesti VIII. kerületi 9-es számú egyéni körzetben kiírt voksolásra irányul majd, amit szeptember 21-én tartanak.

Ebben a körzetben 2024-ben a Fidesz jelöltje győzött a szavazatok több mint 50 százalékával. Pikó András baloldali polgármester csapatának jelöltje csupán 37,68 százalékot ért el.

Ezzel szemben 2019-ben ugyanebben a körzetben a baloldal jelöltje nyert, de csupán 31 szavazattal előzte meg a Fidesz aspiránsát.

A mostani józsefvárosi voksolásnak abból a szempontból nincsen tétje, hogy a testületi többség megváltozna, de szimbólikus üzenete annál több. Egyelőre csak a Fidesz-KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és egy független jelölt közölte indulási szándékát. Nyilvántartásba eddig Kozma Lajos fideszes, és Simon György független jelöltet vették. Simonról azt érdemes tudni, hogy 2024-ben józsefvárosi polgármester-jelölt volt a Szolidaritás jelöltjeként. Végül csupán 1,63 százalékot kapott, így utolsó helyezett lett. 2014-ben még a Demokratikus Koalíció jelöltjeként próbálta a polgármesteri széket megszerezni Simon, akkor 6,75 százalékot ért el. Kozma 2024-ben a 7-es számú józsefvárosi körzetben indult, akkor több mint 10 százalékponttal kapott ki Pikóék jelöltjével szemben.

Balázs András, az MKKP jelöltje mögé felsorakozott Pikó András, így egységes baloldali jelöltnek tekinthető.

Számukra a legnagyobb eredmény ennek a körzetnek a visszaszerzése lenne a Fidesztől. A helyben ellenzéki kormánypártok számára a körzet megtartása nagy siker lenne, ráadásul az ellenzéki fellegvárnak számító Budapesten egy választási győzelem komoly lendületet adna nekik. Mivel a többi párt indulásáról egyelőre nem tudunk, de az biztosan állítható, hogy bármelyik kisebbik párt rajthoz állna, akkor számukra egy 5 százalék, vagy annál jobb eredmény lenne igazán elfogadható.

Szintén szeptember 21-én választanak Gárdonyban és Pilisvörösváron egyéni önkormányzati képviselőt. Mivel egyetlen országos párt sem indul ezeken, így a jelentőségük is kisebb. Ennél érdekesebb lesz a csurgói időközi választás. A Somogy vármegyei városban polgármestert és képviselőket is választanak. A településen 2024-ben egy helyi civil jelölt győzött, de nem sikerült stabilizálnia a helyzetét, így feloszlott a testület. A polgármesteri címért pártjelölt nem indul, de a képviselőtestületi helyekért a Fidesz is ringbe száll.



Nagy a tét Gyömrőn

Szeptember 28-án a botrányairól elhíresült Gyenes István Levente által hosszú évizedeken át irányított Gyömrőre irányul majd a figyelem. A Pest vármegyei településen polgármestert és két önkormányzati körzetben képviselőt választanak majd. Amit eddig tudni lehet, hogy a Mi Hazánk színeiben Kisberk Szabolcs, a párt szóvivője próbálja megszerezni a városvezetői széket. Egyelőre két riválisa lehet: Horváth István egy helyi civil szervezet jelöltje, és Váradi Attila, aki függetlenként indul. Kisberk az egyik képviselői helyért is elindul, míg a Fidesz is bejelentkezett az egyik körzetben egy jelölttel.