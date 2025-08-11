Ft
Magyar Péter eredmények Fidesz-KDNP

Sorsdöntő választások közelednek: tényleg ez dönti el 2026-ot?

2025. augusztus 11. 15:06

A következő hónapokban több fontos helyi választás lesz, köztük szimbolikus tétű józsefvárosi és kiskunfélegyházi időközi választás. A közlegő országgyűlési választás miatt ezek a helyi választások bizonyára felértékelődnek, de mivel a Tisza Párt ezeken továbbra sem fog elindulni, így csak részleges képet kaphatunk a pártok támogatottságáról.

2025. augusztus 11. 15:06
null
Kovács András
Kovács András

Már több mint 14 hónap telt el a 2024-es kettős magyarországi választás óta. Mint arról a Mandineren átfogó elemzésemben rámutattam, továbbra is stabil a Fidesz-KDNP támogatottsága, Magyar Péter nem érte el legfőbb célját. Mivel egyre közelebb van a 2026-os parlamenti választás, így a következő hónapok időközi választásai egyre nagyobb jelentőséget kapnak majd. Ezekben az egyik legfőbb közös elem, hogy a Tisza Párt továbbra sem kíván ezeken a választásokon elindulni. Ennek egyik legfőbb oka, hogy Magyar Péter egyrészt nem kíván beleszaladni egy esetleges vereségbe, másrészt egy-egy Tisza-győzelem esetén a nyertes politikus jelentős legitimitást nyerne, és adott esetben a mostani Tisza-vezér lehetséges alternatívája lehetne.

A mögöttünk hagyott időközi választások lényeges átrendeződést hoztak abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás eltűnt a politikai térképről. A Mi Hazánk támogatottsága pedig a harmadára zsugorodott. A Kutyapárt több mint 7 százalékos eredménye az óbudai időközi választásnak köszönhető, mivel ők voltak az úgymond baloldali ellenzék abban a körzetben. 

 

Érdekes, hogy a parlamenti pártok közül egyetlen alakulat sem lépte át az 5 százalékos küszöböt, sőt többségük el sem indult az időközi voksolásokon.

A 2024. június 9-e óta tartott időközi választások összessített eredménye

Ezzel párhuzamosan a független és egyéb helyi civil jelöltek megszerezték a voksok több mint 50 százalékát. A kormánypártok támogatottsága 41,97 százalékról 38,84 százalékra csökkent. Ez a változás elhanyagolható mértékű, mivel jórészt inkább az ellenzéki által 2024. júniusában megnyert körzetekben volt választás. Másrészt a csökkenés annak is köszönhető, hogy ezek a voksolások kisebb téttel bírtak a kormánypártok számára, de a politikai erők között a Fidesz-KDNP így is mindenkit messze vert. De mi várható a következő hónapokban? 

Józsefvárosi küzdelem

A valasztas.hu oldalon elérhető adatok alapján augusztusban továbbra is a kisebb településeken lesz időközi voksolás. Ezzel szemben szeptemberben már több nagyvárosban is az urnákhoz járulnak a választók. Ezek közül a legnagyobb figyelem majd a budapesti VIII. kerületi 9-es számú egyéni körzetben kiírt voksolásra irányul majd, amit szeptember 21-én tartanak. 

  • Ebben a körzetben 2024-ben a Fidesz jelöltje győzött a szavazatok több mint 50 százalékával. Pikó András baloldali polgármester csapatának jelöltje csupán 37,68 százalékot ért el. 
  • Ezzel szemben 2019-ben ugyanebben a körzetben a baloldal jelöltje nyert, de csupán 31 szavazattal előzte meg a Fidesz aspiránsát. 

A mostani józsefvárosi voksolásnak abból a szempontból nincsen tétje, hogy a testületi többség megváltozna, de szimbólikus üzenete annál több. Egyelőre csak a Fidesz-KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és egy független jelölt közölte indulási szándékát. Nyilvántartásba eddig Kozma Lajos fideszes, és Simon György független jelöltet vették. Simonról azt érdemes tudni, hogy 2024-ben józsefvárosi polgármester-jelölt volt a Szolidaritás jelöltjeként. Végül csupán 1,63 százalékot kapott, így utolsó helyezett lett. 2014-ben még a Demokratikus Koalíció jelöltjeként próbálta a polgármesteri széket megszerezni Simon, akkor 6,75 százalékot ért el. Kozma 2024-ben a 7-es számú józsefvárosi körzetben indult, akkor több mint 10 százalékponttal kapott ki Pikóék jelöltjével szemben. 

Balázs András, az MKKP jelöltje mögé felsorakozott Pikó András, így egységes baloldali jelöltnek tekinthető.

Számukra a legnagyobb eredmény ennek a körzetnek a visszaszerzése lenne a Fidesztől. A helyben ellenzéki kormánypártok számára a körzet megtartása nagy siker lenne, ráadásul az ellenzéki fellegvárnak számító Budapesten egy választási győzelem komoly lendületet adna nekik. Mivel a többi párt indulásáról egyelőre nem tudunk, de az biztosan állítható, hogy bármelyik kisebbik párt rajthoz állna, akkor számukra egy 5 százalék, vagy annál jobb eredmény lenne igazán elfogadható. 

Szintén szeptember 21-én választanak Gárdonyban és Pilisvörösváron egyéni önkormányzati képviselőt. Mivel egyetlen országos párt sem indul ezeken, így a jelentőségük is kisebb. Ennél érdekesebb lesz a csurgói időközi választás. A Somogy vármegyei városban polgármestert és képviselőket is választanak. A településen 2024-ben egy helyi civil jelölt győzött, de nem sikerült stabilizálnia a helyzetét, így feloszlott a testület. A polgármesteri címért pártjelölt nem indul, de a képviselőtestületi helyekért a Fidesz is ringbe száll. 


Nagy a tét Gyömrőn

Szeptember 28-án a botrányairól elhíresült Gyenes István Levente által hosszú évizedeken át irányított Gyömrőre irányul majd a figyelem. A Pest vármegyei településen polgármestert és két önkormányzati körzetben képviselőt választanak majd. Amit eddig tudni lehet, hogy a Mi Hazánk színeiben Kisberk Szabolcs, a párt szóvivője próbálja megszerezni a városvezetői széket. Egyelőre két riválisa lehet: Horváth István egy helyi civil szervezet jelöltje, és Váradi Attila, aki függetlenként indul. Kisberk az egyik képviselői helyért is elindul, míg a Fidesz is bejelentkezett az egyik körzetben egy jelölttel. 

Gyömrőn a Mi Hazánk számára hatalmas siker lenne a polgármesteri cím megszerzése, vagy akár egy önkormányzati körzet elhódítása. Ha ez sikerülne a pártnak, az országosan is nagy lendületet adna nekik. A Fidesz-KDNP számára egy önkormányzati körzet megnyerése nagy siker lenne a Pest vármegyei településen, mivel 2024-ben ez nem sikerült nekik. 

Bács-Kiskun vármegyei erőfelmérő

Október 12-én akár országos jelentősége is lehet a kiskunfélegyházi polgármester-választásnak. Az ajánlások gyűjtése még nem kezdődött el a Bács-Kiskun vármegyei településen, de a közel 30 ezres város voksolása bizonyára nagy érdeklődést vált majd ki fél évvel a parlamenti szavazás előtt. 

  • 1990-2010 között a szocialista Ficso József irányította a várost.
  • 2010-ben itt is fordulat történt. 2014-ig Kapus Krisztián a Fidesz politikusa vezette a várost, 
  • majd 2014-től 2025-ig Csányi József, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum politikusa állt a település élén. 

Csányi 2024-ben több mint 75 százalékos eredménnyel győzött. A választás tétje egyértelmű: képes lesz-e a jobboldal megtartani a várost, vagy pedig az ellenzéknek sikerül visszaállítania a 2010 előtti helyzetet. Abban az esetben, ha ellenzéki siker születne, akkor az új városvezetőnek nem lenne könnyű dolga, mivel csupán négy ellenzéki tag van a helyi testületben a 11 kormánypártival szemben. 

**

