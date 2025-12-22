Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hadikölcsön tisza párt magyar péter varga ádám gazda orosz-ukrán háború ukrajna

A tiszások büszkén kimondták: Ukrajnát azonnal fel kell venni az EU-ba és a NATO-ba, és be kell szállnunk a 90 milliárdos hadikölcsönbe (VIDEÓ)

2025. december 22. 08:05

Varga Ádám kilátogatott Magyar Péterék szegedi tüntetésére, ahol egyértelmű válaszokat kapott a nemrég megszavazott hadikölcsönről és arról az uniós tervezetről is, ami komoly terheket róna a magyar gazdákra.

2025. december 22. 08:05
null

Karácsony előtt pár nappal is megmutatkozott a tiszás szeretetország: Varga Ádám, a Patrióta Vox Populi című műsorában szombaton ellátogatott Magyar Péterék szegedi "tömegrendezvényére", ahol arról kérdezte a résztvevőket, hogy mit gondolnak Ukrajna további finanszírozásáról, a gazdákról, az orosz energiahordozókról, a lefoglalt orosz vagyonokról és arról, hogy a Tisza-vezér az EP gazdasági bizottságának tagjaként, miért nem állt ki a gazdákat sújtó tervezet ellen.

A Tisza Párt szimpatizánsai nem hazudtolták meg magukat. „Hajrá, propaganda!”, „Hír TV-s g*cik vagytok!” felkiáltással fogadták az újságírót, és volt olyan résztvevő, aki szerint az ukrán korrupció szimbolúmává vált arany WC valójában egy „kiállítási tárgy”, nem is Zelenszkij elnöké. 

Egy fiatal lány arról beszélt, hogy véleménye szerint nekünk, magyaroknak „érdekünkben áll, hogy Ukrajna egy honvédő háborút vív jelenleg az agresszor Putyin ellen”.

Egy másik megkérdezett rövid nyilatkozatát pedig azzal nyitotta, hogy „Slava Ukraini!”, azaz dicsőség Ukrajnának. Majd hozzátette, hogy nekünk is be kellett volna szállnunk abba a hadikölcsönbe, ami újabb 90 milliárd eurót juttat Zelenszkijéknek.

Varga többeknek is feltette a szegedi Széchenyi téren a kérdést, hogy mi a véleményük arról, hogy Magyar Péter, aki EP-képviselőként a gazdasági bizottság tagja, miért nem állt ki a magyar gazdákat is megszorításokkal fenyegető tervezet ellen. Erre ugyancsak meglepő válaszokat kapott. Egy fiatalember szerint azért, mert belátja, hogy valamiből újra kell építeni a lassan négy éve háború sújtotta Ukrajnát, egy idősebb férfi ugyanakkor azt a kissé ingerült választ adta, hogy

más dolga van, le kell váltania a ti főnökötöket”

 – utalt nagy valószínűséggel Orbán Viktor miniszterelnökre.

Egy másik kétfarkú kutyapártos pólóban jelenlévő férfi a kérdésre azt felelte, hogy feltehetőleg azért, mert „tele volt a szája mákos bejglivel”. De a rövid interjú során a vélhetően MKKP-szimpatizáns férfi arra is kitért, hogy Oroszország ezt a háborút elvesztette „gazdaságilag, emberileg, erőforrásilag. Kína pedig felvásárolta. (...) Száz évre kiírta magát a történelemből“.

S ha már bejgli, a rendezvényen Varga Ádámnak sikerült „szóra bírnia” Kármán András tiszás szakértőt is, – aki rövid ideig az Orbán-kormány egyik államtitkára is volt – megtudta tőle, hogy a mákos bejglit jobban szereti karácsonykor, mint a dióst. Ez azért eredmény, mert mint ismert, a Magyar Péter holdudvarába tartozók vagy nem nyilatkozhatnak vagy messziről elkerülik a velük „nem baráti hangnemet megütő” sajtóorgánumokat.

A teljes összeállítást alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

