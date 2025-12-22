A tiszások büszkén kimondták: Ukrajnát azonnal fel kell venni az EU-ba és a NATO-ba, és be kell szállnunk a 90 milliárdos hadikölcsönbe (VIDEÓ)

Egy másik kétfarkú kutyapártos pólóban jelenlévő férfi a kérdésre azt felelte, hogy feltehetőleg azért, mert „tele volt a szája mákos bejglivel”. De a rövid interjú során a vélhetően MKKP-szimpatizáns férfi arra is kitért, hogy Oroszország ezt a háborút elvesztette „gazdaságilag, emberileg, erőforrásilag. Kína pedig felvásárolta. (...) Száz évre kiírta magát a történelemből“.

S ha már bejgli, a rendezvényen Varga Ádámnak sikerült „szóra bírnia” Kármán András tiszás szakértőt is, – aki rövid ideig az Orbán-kormány egyik államtitkára is volt – megtudta tőle, hogy a mákos bejglit jobban szereti karácsonykor, mint a dióst. Ez azért eredmény, mert mint ismert, a Magyar Péter holdudvarába tartozók vagy nem nyilatkozhatnak vagy messziről elkerülik a velük „nem baráti hangnemet megütő” sajtóorgánumokat.

