12. 21.
vasárnap
bohár dániel háborúellenes gyűlés fidesz partizán

Nagyot koppant a Partizán: váratlan jóslat hangzott el a szegedi Háborúellenes Gyűlésen (VIDEÓ)

2025. december 21. 16:34

Még kérdezni sem volt ideje az ellenzéki sajtó képviselőjének.

2025. december 21. 16:34
null

Meglepő reakcióval találkozott a szegedi Háborúellenes Gyűlésen forgató Partizán riportere – derül ki Bohár Dániel Facebookon közzétett videójából.

A felvételen megszólaló férfi még a kérdés elhangzása előtt megosztotta véleményét a 2026-os országgyűlési választásokról és határozott jóslatot fogalmazott meg:

Áprilisban Fidesz kétharmad lesz, erősebb mint 2022-ben, vagy háromnegyed.

Ilyen, amikor a Partizán találkozik a valósággal!” – fűzte a videóhoz Bohár Dániel.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI / Fischer Zoltán

rasputin
2025. december 21. 17:47
Áprilisban Fidesz kétharmad lesz, erősebb mint 2022-ben, vagy háromnegyed. :)))))))))))))))))) Nem 5/4?
Válasz erre
1
1
regi-nyarakon21
2025. december 21. 17:24
Ezzel a hittel, de semmit sem biztosra véve kell nekimenni a választásoknak. A túloldal most mindent be fog vetni, résen kell lenni
Válasz erre
3
0
Chekke-Faint
2025. december 21. 17:21
De Botaka tompította a helyzetet, mert mint saját városát ismerő polgármester azt nyilatkozta, hogy a 8500 ülőhelyes aréna 3500 emberrel megtelt és rengeteg álló vendég is volt... No akkor miit tud ez még a saját városárol ilyen pontosan?
Válasz erre
3
0
augustus2-0
2025. december 21. 16:43
Jó. Legyen. De akkor sem lazítani, mert azért nem lefutott a meccs, és meglepő, mennyi normális, MP-ig fideszes akar rá szavazni az ismeretségi körömből. Az ingadozók fognak dönteni.
Válasz erre
7
0
