Nagyot koppant a Partizán: váratlan jóslat hangzott el a szegedi Háborúellenes Gyűlésen (VIDEÓ)

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – ÉLŐ közvetítés a Mandineren
Telt ház várható a szegedi Pick Arénában.
Még kérdezni sem volt ideje az ellenzéki sajtó képviselőjének.
Meglepő reakcióval találkozott a szegedi Háborúellenes Gyűlésen forgató Partizán riportere – derül ki Bohár Dániel Facebookon közzétett videójából.
A felvételen megszólaló férfi még a kérdés elhangzása előtt megosztotta véleményét a 2026-os országgyűlési választásokról és határozott jóslatot fogalmazott meg:
Áprilisban Fidesz kétharmad lesz, erősebb mint 2022-ben, vagy háromnegyed.
„Ilyen, amikor a Partizán találkozik a valósággal!” – fűzte a videóhoz Bohár Dániel.
