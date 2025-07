Bejelentették az előrehozott választást, de a népszavazás most elmarad

2025. július 09. 12:08

Július 15-i hatállyal lemond Tóth János, Gyömrő városának polgármestere. Mindezek mellett a Pest vármegyei településen két választókerületben is voksolnak majd. Népszavazás is lett volna, de azt leszavazták a képviselők. Gyömrőt korábban 20 évig Gyenes Levente vezette, akit egyszer le is tartózattak.

2025. július 09. 12:08 5 p 0 0 3 Mentés

Kovács András Szerző követése

Tóth János gyömrői polgármester javaslatára a szerdai testületi ülésen Répás Tamást választotta meg főállású alpolgármesternek a képviselő-testület. Mindezek értelmében jövő héten, július 15-től Répás Tamás veszi majd át a város vezetését Tóth János leköszönő polgármestertől – olvasható a Pest vármegyei város hivatalos honlapján. Az ügy háttere, hogy még június 16-án azt írta Tóth János a közösségi oldalán, hogy „A mögöttünk hagyott időszakban azonban olyan indulatok szabadultak el mind a közösségi médiában, mind a képviselő-testületben, mely számomra lehetetlenné teszi az érdemi munkavégzést. A mai testületi ülésen történtek után azt a döntést hoztam, hogy lemondok mind a polgármesteri, mind pedig az egyéni képviselői mandátumomról”. "Amennyiben ez hozzájárul a közélet, és a jelenlegi helyzet normalizálódásához, akkor nem szeretnék ennek gátja lenni" - közölte. Még hozzá tette azt is, hogy július 15-ig tölti be a polgármesteri tisztséget, addig feladatait teljes körűen ellátja. Tóth mellett Török Réka is lemondott. Ő a kettes számú körzetben nyert 2024-ben, így ott is új választás lesz. Tóth János az 5-ös számú körzetben nyert, és lemondása miatt ott is voksolnak majd. Az időközi polgármester és két körzetben képviselő-választás várhatóan szeptember vagy október hónapban lesz majd, erről a helyi választási bizottság fog dönteni. A gyömrői polgármester-választás végeredménye 2024. június 9-én Népszavazás nem lesz A szerdai képviselő-testületi ülésen a többség nem támogatta népszavazás kiírását a Váradi Attila, Novák Csaba, Kisberk Szabolcs és Horváth István által beadott kérdésben, mely így szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Gyömrő Város Önkormányzata a vagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes ingatlantulajdont ne értékesíthesse, és ne terhelhesse meg?” Börtönben is volt a korábbi polgármester Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, Gyömrő városát 20 évig Gyenes Levente vezette. 2023. augusztusában jelentette be Gyenes, hogy nem indul 2024-ben. A volt polgármestert és több társa ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz, az eljárásnak akkor huszonhárom gyanúsítottja volt (köztük több stróman).

Ezt is ajánljuk a témában Visszavonul a botrányairól híres gyömrői polgármester A Magyar Nemzet szerint nem véletlenül hozta meg ezt a döntést Gyenes Levente.

Gyenest polgármestert még 2022 szeptemberben vették őrizetbe, ezt követően öt társával együtt le is tartóztatta a bíróság. A NAV az elfogásokkor több helyszínre is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. Nyitókép: Szeretem a városom – Gyömrő (Facebook)





Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.