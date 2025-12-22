„Áprilisban megmutatjuk neki a poklot” – A VEKKER exkluzív vendége: LENTULAI KRISZTIÁN

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
Új köntösben, vendégekkel kiegészülve érkezik a Mandiner közéleti ébresztője, azaz a Vekker. Az első vendégünk Lentulai Krisztián lesz, akinek különféle meglepetésekkel is készültünk.
Ismét szól a Vekker, de egy kicsit másképpen az eddig megszokotthoz képest. Vendégekkel kiegészülve, az ünnepi hangulathoz is igazodva várja a nézőket Gyürky Enikő és Szabó András Csuti. Természetesen a laza csevegés garantált, és a közéleti témák sem tűnnek el.
Erről nem csak a műsorvezetőink hanem az első vendégünk Lentulai Krisztián is gondoskodik, aki a tőle megszokott őszinteséggel beszél a politikáról és magánéletéről.
Aki eddig nem ismerte őt behatóan, most különféle kulisszatitkokat is megtudhat róla. Meglepjük őt és műsorunk a Hotel Vekker szerepét is magára ölti, hogy most a vendég szerepében egy kicsit ő is izguljon.
Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!
