„Áprilisban megmutatjuk neki a poklot” – A VEKKER exkluzív vendége: LENTULAI KRISZTIÁN

Erről nem csak a műsorvezetőink hanem az első vendégünk Lentulai Krisztián is gondoskodik, aki a tőle megszokott őszinteséggel beszél a politikáról és magánéletéről.

Aki eddig nem ismerte őt behatóan, most különféle kulisszatitkokat is megtudhat róla. Meglepjük őt és műsorunk a Hotel Vekker szerepét is magára ölti, hogy most a vendég szerepében egy kicsit ő is izguljon.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!