Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közélet VEKKER ébresztő exkluzív Lentulai Krisztián

„Áprilisban megmutatjuk neki a poklot” – A VEKKER exkluzív vendége: LENTULAI KRISZTIÁN

2025. december 22. 07:00

Új köntösben, vendégekkel kiegészülve érkezik a Mandiner közéleti ébresztője, azaz a Vekker. Az első vendégünk Lentulai Krisztián lesz, akinek különféle meglepetésekkel is készültünk.

2025. december 22. 07:00
null

Ismét szól a Vekker, de egy kicsit másképpen az eddig megszokotthoz képest. Vendégekkel kiegészülve, az ünnepi hangulathoz is igazodva várja a nézőket Gyürky Enikő és Szabó András Csuti. Természetesen a laza csevegés garantált, és a közéleti témák sem tűnnek el.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát
Tovább a cikkhezchevron

Erről nem csak a műsorvezetőink hanem az első vendégünk Lentulai Krisztián is gondoskodik, aki a tőle megszokott őszinteséggel beszél a politikáról és magánéletéről.

Aki eddig nem ismerte őt behatóan, most különféle kulisszatitkokat is megtudhat róla. Meglepjük őt és műsorunk a Hotel Vekker szerepét is magára ölti, hogy most a vendég szerepében egy kicsit ő is izguljon.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!