Buktak az olasz tulajdonosok, a 150 magyar munkavállaló mégis megúszta a többéves jogi huzavonát (VIDEÓ)

2025. december 22. 05:14

Elkerülte az akár több évig is elhúzódó jogi procedúrát az a 150 munkavállaló, akik júniusban azért veszítették el egyik napról a másikra az állásukat, mert az olasz munkáltató ellen büntetőeljárás indult. A szakszervezetek támogatása kulcsfontosságú volt, a nem mindennapi eset pedig a jogszabályok finomhangolásának szükségességére mutatott rá.

Nagy Kristóf

Várhatóan még az idén megkapja elmaradt munkabérét és egyéb kifizetéseit az a 150 Heves vármegyei munkavállaló, akik még júniusban veszítették el állásukat. A G.G. Space Kft. gyöngyöstarjáni üzemében idén júniustól váratlanul leállt az elektronikai alkatrészek gyártása úgy, hogy az olasz tulajdonú vállalatnak nem voltak működési problémái, vagyis nem ment csődbe. A gyártás azért állt le minden előjel nélkül, mert G. G. Space olasz tulajdonosai ellen áfacsalás miatt büntetőeljárás indult Olaszországban. A hazai dolgozók a júniusi munkabérüket már nem kapták meg, ráadásul a nem mindennapi helyzet felkészületlenül érte a régóta ott dolgozó csapatot.

Szakszervezeti és állami támogatás mentette meg a dolgozókat

Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok Országos Szövetségének ügyvezető alelnöke a Mandiner megkeresésére felidézte, „közel 150 egykori munkavállaló ügyében peren kívül született megállapodás. Az összes érintettet kifizetik a következő két hétben, ahogyan ez már az esetek közel felében meg is történt”.

A peren kívüli megegyezés lényege, hogy egyedileg, egyesével lettek megkötve a megállapodások, lezárva az adott jogviszonyokat, ami lehetővé teszi a kialakult helyzethez képest relatíve gyors kifizetéseket 

– ismertette Szabó Imre Szilárd, hozzátéve, hogy összességében elégedett az elért eredménnyel.

Az ügyvezető alelnök arról is beszámolt, hogy a munkabérrel kapcsolatos igények mellett a tb-ellátások folyósítása és a szükséges igazolások kiadása is rendben zajlik, amelyhez nagyban hozzájárul az olasz munkáltató konstruktív hozzáállása is. 

Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetének elnöke, a Munkástanácsok alelnöke pedig a G. G. Space-ügy rendezésével kapcsolatban azt hangsúlyozta

Saját tapasztalatom az, hogy évekig is elhúzódhat egy ilyen folyamat, ezt most sikerült elkerülni, amelyet a szakszervezet sikereként élünk meg.

Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Gyöngyösi TV-nek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, a G. G. Space esete rávilágított, hatékonyabbá kell tenni a munkafelügyeleti eljárásokat és a tb-kifizetőhelyekkel kapcsolatos szabályozás módosítására is szükség lehet.

A G. G. Space munkavállalói számára a kormány 100 millió forintos kerettel előlegezte meg az elmaradt juttatásokat, hogy ahhoz rövid időn belül hozzájussanak a dolgozók, mert a Bérgarancia Alap megnyitására csak jóval később lett volna lehetőség.

A gyöngyöstarjáni és gyöngyösi G. G. Space elektromos alkatrészeket gyártó üzemének munkavállalói június elején szembesültek vele, hogy valami nagyon nincs rendben. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a dolgozókat kényszerszabadságra küldték, a májusi bérüket pedig nem kapták meg. Június közepén egy messenger-üzenetet kaptak, amelyben közölték velük, hogy június végével megszűnik az állásuk. A felmondásukat ugyanakkor már nem kapták meg a dolgozók, mindössze a kilépő papírjaikat postázták el. A több mint 160 munkavállaló szinte semmilyen tájékoztatást sem kapott, az olasz sajtóból értesültek arról, hogy a cég tulajdonosai – Massimo Giovenzana és Paolo Cavadini – ellen büntetőeljárás van folyamatban.

A vád szerint az anyavállalat, a az olasz Giovenzana International elektronikai berendezéseket és alkatrészeket gyártó nagyvállalat székhelyét a tulajdonosok hivatalosan Hollandiába helyezték át, noha a vállalatot továbbra is Olaszországból irányították.

Az eset azért szokatlan, mert a munkavállalók bérfizetése úgy maradt el, hogy a cég nem vált fizetésképtelenné, nem jelentett csődöt, így felszámolási eljárás sem tudott indulni. A legtöbb esetben a munkavállalók a vállalkozás fizetésképtelensége miatt nem kapják meg a munkabérüket, ilyen esetben a csődeljárás és a felszámolás keretében fizetik ki a dolgozókat. A gyöngyöstarjáni cégnél ugyanakkor a felszámolás kezdetéig is sok idő telt volna el, ráadásul addig a tulajdonosoknak több lehetőségük lett volna a vagyon kimentésére is.

Az érdekképviseletek támogatásával tehát egy több évig elhúzódó procedúrától sikerült megóvni a nehéz helyzetbe hozott dolgozókat, akik így bő fél év alatt hozzájutnak a nekik járó pénzhez.

Nyitókép: Képernyőfotó/Gyöngyös TV 

