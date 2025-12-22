Buktak az olasz tulajdonosok, a 150 magyar munkavállaló mégis megúszta a többéves jogi huzavonát (VIDEÓ)

Várhatóan még az idén megkapja elmaradt munkabérét és egyéb kifizetéseit az a 150 Heves vármegyei munkavállaló, akik még júniusban veszítették el állásukat. A G.G. Space Kft. gyöngyöstarjáni üzemében idén júniustól váratlanul leállt az elektronikai alkatrészek gyártása úgy, hogy az olasz tulajdonú vállalatnak nem voltak működési problémái, vagyis nem ment csődbe. A gyártás azért állt le minden előjel nélkül, mert G. G. Space olasz tulajdonosai ellen áfacsalás miatt büntetőeljárás indult Olaszországban. A hazai dolgozók a júniusi munkabérüket már nem kapták meg, ráadásul a nem mindennapi helyzet felkészületlenül érte a régóta ott dolgozó csapatot.

Minden munkavállaló várhatóan már két héten belül megkapja az elmaradt bérét és egyéb juttatásait.

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

A munkavállalók ráadásul nem kaptak tájékoztatást a tulajdonosoktól, a cég helyi menedzsmentje pedig nem adott érdemi felvilágosítást sem arról, a későbbiekben újraindul-e a munka, de arról sem, mikor kapják meg a felmondásukat, valamint a nekik járó munkabéreket és adott esetben a végkielégítésüket, egyéb juttatásaikat.