Buktak az olasz tulajdonosok, a 150 magyar munkavállaló mégis megúszta a többéves jogi huzavonát (VIDEÓ)

A vád szerint az anyavállalat, a az olasz Giovenzana International elektronikai berendezéseket és alkatrészeket gyártó nagyvállalat székhelyét a tulajdonosok hivatalosan Hollandiába helyezték át, noha a vállalatot továbbra is Olaszországból irányították.
Az eset azért szokatlan, mert a munkavállalók bérfizetése úgy maradt el, hogy a cég nem vált fizetésképtelenné, nem jelentett csődöt, így felszámolási eljárás sem tudott indulni. A legtöbb esetben a munkavállalók a vállalkozás fizetésképtelensége miatt nem kapják meg a munkabérüket, ilyen esetben a csődeljárás és a felszámolás keretében fizetik ki a dolgozókat. A gyöngyöstarjáni cégnél ugyanakkor a felszámolás kezdetéig is sok idő telt volna el, ráadásul addig a tulajdonosoknak több lehetőségük lett volna a vagyon kimentésére is.
Az érdekképviseletek támogatásával tehát egy több évig elhúzódó procedúrától sikerült megóvni a nehéz helyzetbe hozott dolgozókat, akik így bő fél év alatt hozzájutnak a nekik járó pénzhez.