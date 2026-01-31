Bemutatjuk Magyar Péter egyik legvagyonosabb emberét: mesés ingatlanokra és tízmilliós értékpapírokra bukkantunk

Itt vannak a fővárosi vagyonnyilatkozatok: dúskálnak a milliókban a tiszások, Karácsony Gergellyel is történt valami
A 2025-ös és 2026-os vagyonnyilatkozatok összevetése alapján nőtt a Tisza Párt politikusainak a vagyona.
Kollár Kinga vagyonnyilatkozata arról árulkodik, hogy továbbra is van mit a tejbe aprítania.
Tavaly Kollár Kinga tiszás politikus eltérő vagyonnyilatkozatokat adott le fővárosnak, illetve az Európai Parlamentnek. A képviselő ezért utólag végzett javításokat a vagyonbevallásán – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
A lap megjegyezte, valóban nem lehet egyszerű az uniós pénzek visszatartása felett örvendező politikusnak átlátni az anyagi helyzetét, ugyanis hat ingatlan és számos részvény tulajdonosa. Sőt, cége is van, emellett pedig több helyről kap fizetést is.
Vagyonnyilatkozatában összesen hat ingatlan szerepel:
A Magyar Nemzet arra is rámutatott, hogy Kollár részvényeinek listáját A ponttól Z pontig sorolja, ezentúl pedig még egy újabb alpontrendszeres felsorolás is található a vagyonnyilatkozatában, a-tól an pontig.
Ezek közül kiemelték, hogy a tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat. Úgy tűnik tehát, nem fogadta meg Kapitány Balázs szociológus felhívását, miszerint az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot
De mint ismertették, Kollár Kinga állampapírba befektetett megtakarítása visszaesett: míg korábban még 32,3 millió forint állampapír-megtakarítása volt, ez az összeg nagyjából 14 millió forintra csökkent.
A brüsszeli-budapesti politikus továbbá részvényekkel is rendelkezik, 50 százalékos tulajdoni arányban.
A teljes részvényvagyon egyik része több mint tízmillió forint, illetve további több mint 80 ezer dollár értékű, ami 30 millió forintot jóval meghaladó dolláralapú megtakarítást jelent.
Ezen összegek fele Kolláré, a fele-fele tulajdonlás miatt – írták az összeállításban.
Érdekesség, hogy készpénzről Magyar Péter képviselője nem számolt be, pénzintézeti számlakövetelése önállóan közel 15 millió forint, közös tulajdonban, 50 százalékos részarányban több mint 22 millió forint. Tartozása 8,6 millió forint, adóstársként.
Kollár a fővárosi képviselői fizetésén kívül megkapja az uniós pénzeket is, 8517 eurót keres – plusz költségtérítés – havonta, ami több mint 3,2 millió forintnak felel meg.
Valamint jelentős bevételi forrása származik még szálláshely-szolgáltatásból is, hiszen bruttó 5,3 millió forint is ütheti a markát havonta. De továbbra is beltagja, 50 százalékos tulajdonosa a YOLO Services Bt.-nek.
A lap idézte azt a cikkünket, melyben a tiszás politikus ingatlanvagyonát mintegy 700 millió forintos nagyságrendűre becsültük. Ezt egészíti ki tetemes részvényvagyon, valamint a Kollár Kingához folyamatosan érkező brüsszeli és szálláshely-szolgáltatásból származó pénzösszeg is.
