Hírek
Vélemények
Hetilap
kollár kinga európai parlament tulajdonos Magyar Péter vagyon ingatlan részvény budapest

Bemutatjuk Magyar Péter egyik legvagyonosabb emberét: mesés ingatlanokra és tízmilliós értékpapírokra bukkantunk

2026. január 31. 20:34

Kollár Kinga vagyonnyilatkozata arról árulkodik, hogy továbbra is van mit a tejbe aprítania.

2026. január 31. 20:34
null

Tavaly Kollár Kinga tiszás politikus eltérő vagyonnyilatkozatokat adott le fővárosnak, illetve az Európai Parlamentnek. A képviselő ezért utólag végzett javításokat a vagyonbevallásán – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

A lap megjegyezte, valóban nem lehet egyszerű az uniós pénzek visszatartása felett örvendező politikusnak átlátni az anyagi helyzetét, ugyanis hat ingatlan és számos részvény tulajdonosa. Sőt, cége is van, emellett pedig több helyről kap fizetést is.

Vagyonnyilatkozatában összesen hat ingatlan szerepel:

  • Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken fekvő 155 m²-es családi ház tulajdonos felerészben.
  • Esztergomban egy 897 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 100 négyzetméteres ház kizárólagos tulajdonosa.
  • Budapest I. kerületében birtokol egy 30 négyzetméteres lakást, egyedüli tulajdonosként.
  • Erzsébetvárosban egy 53 négyzetméteres és egy 114 négyzetméteres lakásban is 50 százalékos tulajdoni hányaddal bír.
  • A portugáliai Madeirán (Funchal) Kollár egy 153 négyzetméteren fekvő 104 négyzetméteres nyaraló tulajdonosa felerészben. Ezt az ingatlant 2022-ben vásárolta.

Hosszú a lista részvényekből

A Magyar Nemzet arra is rámutatott, hogy Kollár részvényeinek listáját A ponttól Z pontig sorolja, ezentúl pedig még egy újabb alpontrendszeres felsorolás is található a vagyonnyilatkozatában, a-tól an pontig.

Ezek közül kiemelték, hogy a tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat. Úgy tűnik tehát, nem fogadta meg Kapitány Balázs szociológus felhívását, miszerint  az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot

De mint ismertették, Kollár Kinga állampapírba befektetett megtakarítása visszaesett: míg korábban még 32,3 millió forint állampapír-megtakarítása volt, ez az összeg nagyjából 14 millió forintra csökkent.

A brüsszeli-budapesti politikus továbbá részvényekkel is rendelkezik, 50 százalékos tulajdoni arányban. 

A teljes részvényvagyon egyik része több mint tízmillió forint, illetve további több mint 80 ezer dollár értékű, ami 30 millió forintot jóval meghaladó dolláralapú megtakarítást jelent. 

Ezen összegek fele Kolláré, a fele-fele tulajdonlás miatt – írták az összeállításban.

Érdekesség, hogy készpénzről Magyar Péter képviselője nem számolt be, pénzintézeti számlakövetelése önállóan közel 15 millió forint, közös tulajdonban, 50 százalékos részarányban több mint 22 millió forint. Tartozása 8,6 millió forint, adóstársként.

Van mit a tejbe aprítani

Kollár a fővárosi képviselői fizetésén kívül megkapja az uniós pénzeket is, 8517 eurót keres – plusz költségtérítés – havonta, ami több mint 3,2 millió forintnak felel meg. 

Valamint jelentős bevételi forrása származik még szálláshely-szolgáltatásból is, hiszen bruttó 5,3 millió forint is ütheti a markát havonta. De továbbra is beltagja, 50 százalékos tulajdonosa a YOLO Services Bt.-nek.

A lap idézte azt a cikkünket, melyben a tiszás politikus ingatlanvagyonát mintegy 700 millió forintos nagyságrendűre becsültük. Ezt egészíti ki tetemes részvényvagyon, valamint a Kollár Kingához folyamatosan érkező brüsszeli és szálláshely-szolgáltatásból származó pénzösszeg is.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 3 komment

b-kanya-3
2026. január 31. 21:00
Jó parti, de az Orbán lányok munka nélkül is százszor ilyen gazdagok.
wadcutter
2026. január 31. 20:57
hát a világ összes pénzéért nem vállalnám be
Ergit
2026. január 31. 20:56
Kingácska példa arra, hogy a sok millió pénz kevés ahhoz, hogy okosan élj! Vagyis fordítsd az egészségedre, a lelked ápolására, a közérzeted javítására, a szeretteid jólétére, barátaidra... Mert a jó környezet, a boldog emberek közelsége kihat a többiekre is. Ez a nő nem használja okosan a pénzét. Akár hajléktalannak is lehetne nézni, vagy egy megfáradt, agyon hajszolt fizikai munkásnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!