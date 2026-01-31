Bemutatjuk Magyar Péter egyik legvagyonosabb emberét: mesés ingatlanokra és tízmilliós értékpapírokra bukkantunk

Hosszú a lista részvényekből

A Magyar Nemzet arra is rámutatott, hogy Kollár részvényeinek listáját A ponttól Z pontig sorolja, ezentúl pedig még egy újabb alpontrendszeres felsorolás is található a vagyonnyilatkozatában, a-tól an pontig.

Ezek közül kiemelték, hogy a tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat. Úgy tűnik tehát, nem fogadta meg Kapitány Balázs szociológus felhívását, miszerint az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot

De mint ismertették, Kollár Kinga állampapírba befektetett megtakarítása visszaesett: míg korábban még 32,3 millió forint állampapír-megtakarítása volt, ez az összeg nagyjából 14 millió forintra csökkent.