Itt vannak a fővárosi vagyonnyilatkozatok: dúskálnak a milliókban a tiszások, Karácsony Gergellyel is történt valami

Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője vagyonnyilatkozata szerint továbbra is rendelkezik az ürömi, 116 négyzetméteres társasházi lakás 90 százalékos tulajdonrészével, és nem vált meg a 2021-ben vásárolt Toyota C-HR gépjárművétől sem. Értékpapír-portfóliója enyhén bővült: 35 ezerről 38 ezerre nőtt. A Shell dolgozói részvénycsomagja kis mértékben csökkent, de még mindig 12 322 darabot tart nyilván, amelynek összértékét is feltüntette: 385 670 eurót, ami közel 147 millió forintnak felel meg.

Nyugdíjbiztosítása egy év alatt 5,6 millióról 6,4 millió forintra nőtt, magánnyugdíj-pénztári megtakarítása pedig 10,5 millióról 11,6 millió forintra emelkedett.

Banki megtakarításai viszont jelentősen csökkentek:

a különböző forint- és devizaszámlákon összesen 1,6 millió forintot tüntetett fel, szemben a tavalyi 13,7 millióval, ami mintegy 12 millió forintos visszaesést jelent.

Ezt részben ellensúlyozzák a megnövekedett jövedelmei. Míg egyéni vállalkozóként tavaly még nem szerepelt bevétele, idén már havi 1,1 millió forintot vallott be. Emellett továbbra is jogosult a Computershare Investor Services Ltd.-től származó, negyedévente érkező dolgozói részvényosztalékra, amely évente mintegy 1,6 millió forintot jelent. Ugyancsak innen származik közel 1,5 millió forint árfolyamnyereség dolgozói részvények eladásából. Egy évvel korábban ennél jóval magasabb volt az ebből eredő bevétele, akkor 6,2 millió forint értékben dolgozói részvényopciót, valamint további 2,6 millió forint árfolyamnyereséget tüntetett fel. Tartozása és gazdasági érdekeltsége továbbra sincs.