Itt vannak a fővárosi vagyonnyilatkozatok: dúskálnak a milliókban a tiszások, Karácsony Gergellyel is történt valami

Kapitányinfó II. – Kapitány úrnak nem jönnek ki a számok
Az, hogy minden rosszat csökkentünk, minden jót emelünk, és mindehhez egy fillér plusz adó beszedésére sincsen szükség, üzletemberhez méltatlan bohóckodás. Kohán Mátyás írása.
A 2025-ös és 2026-os vagyonnyilatkozatok összevetése alapján nőtt a Tisza Párt politikusainak a vagyona.
Péntek este nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatait. Megnéztük, milyen változások történtek az elmúlt évhez képest a főpolgármester, a frakcióvezetők és néhány képviselő esetében.
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere továbbra is fele arányban tulajdonosa egy II. kerületi lakásnak és egy siófoki nyaralónak.
Az idei vagyonnyilatkozatában új elemként megjelent egy XII. kerületi, 34 négyzetméteres ingatlan is, amelynek szintén fele részben a tulajdonosa.
Banki tartozása jelentősen nőtt: a tavalyi 30 millió forintról több mint 61 millió forintra emelkedett. Magánszemélyekkel szembeni tartozása is nőtt, 3,7 millióról 4 millió forintra. Főpolgármesteri tisztségéből származó bruttó havi jövedelme közel 4,5 millió forint.
Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője vagyonnyilatkozata szerint továbbra is rendelkezik az ürömi, 116 négyzetméteres társasházi lakás 90 százalékos tulajdonrészével, és nem vált meg a 2021-ben vásárolt Toyota C-HR gépjárművétől sem. Értékpapír-portfóliója enyhén bővült: 35 ezerről 38 ezerre nőtt. A Shell dolgozói részvénycsomagja kis mértékben csökkent, de még mindig 12 322 darabot tart nyilván, amelynek összértékét is feltüntette: 385 670 eurót, ami közel 147 millió forintnak felel meg.
Nyugdíjbiztosítása egy év alatt 5,6 millióról 6,4 millió forintra nőtt, magánnyugdíj-pénztári megtakarítása pedig 10,5 millióról 11,6 millió forintra emelkedett.
Banki megtakarításai viszont jelentősen csökkentek:
a különböző forint- és devizaszámlákon összesen 1,6 millió forintot tüntetett fel, szemben a tavalyi 13,7 millióval, ami mintegy 12 millió forintos visszaesést jelent.
Ezt részben ellensúlyozzák a megnövekedett jövedelmei. Míg egyéni vállalkozóként tavaly még nem szerepelt bevétele, idén már havi 1,1 millió forintot vallott be. Emellett továbbra is jogosult a Computershare Investor Services Ltd.-től származó, negyedévente érkező dolgozói részvényosztalékra, amely évente mintegy 1,6 millió forintot jelent. Ugyancsak innen származik közel 1,5 millió forint árfolyamnyereség dolgozói részvények eladásából. Egy évvel korábban ennél jóval magasabb volt az ebből eredő bevétele, akkor 6,2 millió forint értékben dolgozói részvényopciót, valamint további 2,6 millió forint árfolyamnyereséget tüntetett fel. Tartozása és gazdasági érdekeltsége továbbra sincs.
Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője bevallása ingatlanállomány érdemben nem változott: mindkét nyilatkozatban szerepel
Ugyanakkor Budapesten egy nagy lakás kikerült, és két kisebb lakás már külön szerepel a 2026-os nyilatkozatban a VII. és a VIII. kerületben, mindkettő 2018-as szerzéssel, fele tulajdonrésszel, ami a korábbi évhez képest bővülést jelez az ingatlanportfólióban.
A pénzügyi megtakarítások terén jelentős átrendeződés történt.
Míg a 2025-ös nyilatkozatban a befektetések még viszonylag szűkebb körre korlátozódtak, addig 2026-ra kifejezetten széles, nemzetközi részvény- és alapportfólió jelent meg, amerikai, európai és ázsiai részvényekkel, ETF-ekkel, állampapírokkal és abszolút hozamú alapokkal.
A bankszámlákon tartott pénzösszeg számottevően nőtt: 2026-ban már több devizanemben is kimutatható, összességében lényegesen magasabb egyenlegekkel, mint az egy évvel korábbi nyilatkozatban.
Kollár Kinga pénzintézettel szembeni tartozásának összege enyhén mérséklődött, miközben az adósság deviza- és forintarányának átrendeződése is jól látható. Míg a 2025-ös nyilatkozatban pénzintézettel szemben 10,1 millió forint és 90 ezer euró tartozás szerepelt, addig a 2026-os dokumentumban 8,6 millió forint, valamint több mint 30 millió forintnak megfelelő euróalapú kötelezettség jelenik meg.
A jövedelmek oldalán érzékelhető növekedés történt.
Az európai parlamenti képviselői jövedelem emelkedett, míg az egyéb, szálláshely-szolgáltatáshoz kötődő bevételek 2025-ban már havi átlagban 5,3 millió forintos nagyságrendet érnek el, ami a korábbi évhez képest jelentős bővülést jelez.
Látható, hogy egy év alatt Kollár Kinga vagyoni helyzete nemcsak nominálisan javult, hanem szerkezetében is átalakult. Az ingatlanállomány enyhe bővülése mellett a hangsúly egyértelműen a pénzügyi befektetések erőteljes növekedésére és nemzetközi diverzifikációjára, valamint a jövedelmek dinamikus emelkedésére helyeződött át.
Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője esetében a 2025-ös és 2026-os vagyonnyilatkozatok összevetése alapján az ingatlanvagyon érdemben nem változott. Mindkét évben szerepel
azonos tulajdoni arányokkal és korábbi szerzési időpontokkal .
A gépjárműállomány szintén változatlan: mindkét nyilatkozatban szerepel egy Ford S-Max, valamint egy BMW i3, utóbbi 2024-es szerzéssel .
A pénzügyi megtakarítások terén viszont növekedés látható. Míg 2025-ben az értékpapírok összértéke nagyjából 70 millió forint körül alakult, addig 2026-ra ez az összeg több mint 75 millió forintra emelkedett, döntően euróalapú befektetések révén. A bankszámlákon tartott pénzösszeg szintén nőtt:
a forint- és devizaszámlák együttes egyenlege 2026-ban magasabb, mint az előző évben.
A tartozások rovatában mindkét évben üresen maradtak a sorok, vagyis sem pénzintézettel, sem magánszeméllyel szembeni tartozást nem tüntetett fel egyik vagyonnyilatkozatban sem. A jövedelmek esetében mérsékelt emelkedés figyelhető meg. Az európai parlamenti képviselői jövedelem euróban számolva nőtt, miközben az egyéb, alkalmi bevételek továbbra is alacsony összegűek és eseti jellegűek maradtak .
