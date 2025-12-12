Ft
Csattanós választ adott Lázár János az állandó „mészároslőrincezésre” (VIDEÓ)

2025. december 12. 21:37

Ezúttal is különlegesre sikerült a Lázárinfó.

2025. december 12. 21:37
null

Tökéletes választ adott Lázár János az állandó mészároslőrincezésre! Az építési és közlekedési miniszter a hajdúszoboszlói Lázárinfón példákat sorolt, ami nem zavarja a rosszindulatú bekiabálókat. Úgy tűnik, ha az Aldiban, a Lidlben vagy a Müllerben vásárol a magyar ember az rendben van – de a coopos vásárlás nincs?

Ha magyar vállalkozó gazdagszik, az rossz? Nem irigység ez?”

– tette fel a kérdést a miniszter.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

 

Töki
2025. december 12. 22:39
Teljes mértékben igaza van Janinak!!!! Mint mindíg!!!
beke23-a
2025. december 12. 21:54
Mar eppen itt volt az ideje, hogy a magyar multikra is szukseg van. Ez nem johetett volna letre, ha a kormany nem hozza helyzetbe a Meszaros ceget. Sokkal tobb Meszarosra van szukseg. Felejtsuk mar el az egyenlosdit.
