Csattanós választ adott Lázár János az állandó „mészároslőrincezésre” (VIDEÓ)

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
Ezúttal is különlegesre sikerült a Lázárinfó.
Tökéletes választ adott Lázár János az állandó mészároslőrincezésre! Az építési és közlekedési miniszter a hajdúszoboszlói Lázárinfón példákat sorolt, ami nem zavarja a rosszindulatú bekiabálókat. Úgy tűnik, ha az Aldiban, a Lidlben vagy a Müllerben vásárol a magyar ember az rendben van – de a coopos vásárlás nincs?
Ha magyar vállalkozó gazdagszik, az rossz? Nem irigység ez?”
– tette fel a kérdést a miniszter.
Fotó: Lázár János Facebook-oldala