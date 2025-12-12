Csattanós választ adott Lázár János az állandó „mészároslőrincezésre” (VIDEÓ)

Tökéletes választ adott Lázár János az állandó mészároslőrincezésre! Az építési és közlekedési miniszter a hajdúszoboszlói Lázárinfón példákat sorolt, ami nem zavarja a rosszindulatú bekiabálókat. Úgy tűnik, ha az Aldiban, a Lidlben vagy a Müllerben vásárol a magyar ember az rendben van – de a coopos vásárlás nincs?

Ha magyar vállalkozó gazdagszik, az rossz? Nem irigység ez?”

– tette fel a kérdést a miniszter.