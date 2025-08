Példátlan összefogással jut gyors segítséghez az a 165 magyar munkavállaló, akiket az áfacsalás miatt elítélt olasz munkáltató sodort kilátástalan helyzetbe (VIDEÓ)

Magyar Péter és a Tisza Párt említést sem tett a gyöngyöstarjáni botrányról

Noha rendszeresen Magyarország immár legnépszerűbb párjaként próbálja reklámozni a Tisza Pártot Magyar Péter, a valóságban nem látszik, hogy politikusai, vagy önkéntesei valóban részesei lennének a vidéki Magyarország vérkeringésének. Az ellenzéki párt egyáltalán nem foglalkozott a 160 reménytelen helyzetbe került magyar családdal, de még csak említés szintjén sem beszélt róluk az éppen országjáráson lévő Magyar Péter. A helyszíni beszámolók is egyöntetűen azt támasztják alá, hogy Heves vármegyében is legfeljebb csak az online térben létezik a Tisza Párt, mivel élő tiszás nem vett részt a példátlan összefogásban, miközben még a megszűnés szélére sodródott MSZP politikusa, Komjáthi Imre is kiállt a munkavállalók mellett.