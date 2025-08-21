Már online is átélhető a 2025-ös augusztus 20-i tűzijáték (VIDEÓ)

A kormány idén is gondoskodott arról, hogy azok se maradjanak ki az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték élményéből, akik nem tudtak személyesen a rakpartokra ellátogatni. A kormány hivatalos YouTube-csatornáján ugyanis már elérhető a teljes, közel fél órás felvétel.

A felvételen nyomon követhető a Duna felett zajló lenyűgöző produkció, amelyet drónok, fényfestések, lézershowk és több tízezer pirotechnikai effekt varázsolt igazán emlékezetessé.