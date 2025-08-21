Már online is átélhető a 2025-ös augusztus 20-i tűzijáték (VIDEÓ)

Nem bírta a történelemórát Magyar Péter: Gyurcsányt és Bajnait idézve rúgott öngólt
Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.
A kormány idén is gondoskodott arról, hogy azok se maradjanak ki az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték élményéből, akik nem tudtak személyesen a rakpartokra ellátogatni.
A kormány idén is gondoskodott arról, hogy azok se maradjanak ki az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték élményéből, akik nem tudtak személyesen a rakpartokra ellátogatni. A kormány hivatalos YouTube-csatornáján ugyanis már elérhető a teljes, közel fél órás felvétel.
A felvételen nyomon követhető a Duna felett zajló lenyűgöző produkció, amelyet drónok, fényfestések, lézershowk és több tízezer pirotechnikai effekt varázsolt igazán emlékezetessé.
Ezt is ajánljuk a témában
Az idei augusztus 20-i tűzijáték történetében felbukkant az áruló Orseolo Péter figurája is. Magyar Péter pedig nem bírta ki, és klaviatúrát ragadott.
A videót itt tekintheti meg:
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az új Digitális Polgári Kör jogászok, politológusok, történészek és közélet iránt érdeklődő polgárok részvételével működik majd.