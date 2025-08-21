Ft
08. 21.
csütörtök
08. 21.
csütörtök
kormány élmény drón tűzijáték felvétel

Már online is átélhető a 2025-ös augusztus 20-i tűzijáték (VIDEÓ)

2025. augusztus 21. 06:38

A kormány idén is gondoskodott arról, hogy azok se maradjanak ki az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték élményéből, akik nem tudtak személyesen a rakpartokra ellátogatni.

2025. augusztus 21. 06:38
null

A kormány idén is gondoskodott arról, hogy azok se maradjanak ki az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték élményéből, akik nem tudtak személyesen a rakpartokra ellátogatni. A kormány hivatalos YouTube-csatornáján ugyanis már elérhető a teljes, közel fél órás felvétel.

 A felvételen nyomon követhető a Duna felett zajló lenyűgöző produkció, amelyet drónok, fényfestések, lézershowk és több tízezer pirotechnikai effekt varázsolt igazán emlékezetessé.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Lisa
2025. augusztus 21. 07:18
Nagyon szép volt, a Himnuszt megkönnyeztem.
Válasz erre
3
0
orokkuruc-2
2025. augusztus 21. 06:39
A madár (a korona előtt) nem turulos volt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!