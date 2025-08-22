Áll a bál az Egyesült Államokban – Trump korábbi tanácsadójánál tartott házkutatást az FBI

Donald Trump pénteken tagadta, hogy tudott volna az FBI razziájáról korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton otthonában, akit „aljasnak” nevezett – számolt be róla Daily Mail. Az amerikai elnök a Fehér Ház Történelmi Társaság Múzeumában tett látogatása során újságíróknak elmondta, hogy a nap folyamán később tájékoztatást kap majd a razziáról, de bevallotta, hogy csak a hírekből értesült az akcióról.

Korábbi tanácsadóját „aljasnak” és „nem túl okosnak” nevezve Trump kijelentette: „Nagyon rossz abban, amit csinál”.

Az FBI pénteken átkutatta John Bolton korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó marylandi otthonát és washingtoni irodáját, a titkos információk kezelésével kapcsolatos nyomozás részeként – közölte egy, az ügyet ismerő forrás a The Associated Press-szel. Bolton – aki Donald Trump elnök első kormányában szolgált 2018 áprilisától 2019 szeptemberéig – azóta éles kritikusa lett Trumpnak, különösen a 2020-as memoárja, a The Room Where It Happened megjelenése után, amelyben élesen bírálta az akkori elnök külpolitikáját és vezetési stílusát.

A hírek szerint Boltont nem vették őrizetbe, és nem emeltek vádat ellene. A házkutatások célja annak vizsgálata, hogy Bolton birtokolt-e jogellenesen vagy hozott-e nyilvánosságra titkos információkat, különösen a 2020-as könyvéhez kapcsolódóan. A házkutatások során FBI-ügynököket láttak Bolton Bethesda-i otthonánál, valamint washingtoni irodájánál is, ahol dobozokat és táskákat vittek ki az épületből – jelentette az AP.

Az FBI igazgatója, Kash Patel a házkutatás napján a közösségi médiában azt írta, hogy „senki sem áll a törvény felett”. Patel bejegyzését Pam Bondi igazságügyi miniszter is megosztotta, hozzátéve: „Amerika biztonsága nem alku tárgya. Az igazságot mindig keresni fogjuk”.

Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP