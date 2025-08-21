Kiderült, mekkora kiadást jelent a költségvetésnek az Otthon Start Program

Az Otthon Start Programmal kapcsolatban a politikus kiemelte, úgy látja, alapos és jól kidolgozott a program, amelybe számos féket beleépítettek, hogy megakadályozzák a lakásárak további drágulását.

A program alaposan átgondolt és kellően kidolgozott. A véleményezési időszak elmúlt másfél hónapjában összesen 800 észrevételt, illetve több tucat levelet kaptunk napi szinten. Ennek ellenére persze előfordulhat, hogy bizonyos élethelyzetekre nem kellően reagál. De ha ilyet észlelünk, akkor a korrekciótól nem zárkózunk el”

– szögezte le Panyi Miklós. A Világgazdaság felvetésére, amely szerint sok kritika éri a kormányt amiatt, hogy jelentős költségvetési terhe lesz a programnak, az államtitkár úgy reagált, bár a program alapvetően társadalompolitikai célt, a fiatalok lakáshoz jutását szolgálja, gazdasági oldalról is jelentős hatása lesz. Egyszerre élénkíti az ingatlanpiacot, és egy jelentős ingatlanfejlesztési hullámot indít el. Már most azt látjuk, hogy a fejlesztők megmozdultak, és rengeteg új beruházást terveznek.

Kiemelte:

A számításaink szerint évente legalább tízezerrel több lakás fog épülni az országban a programnak köszönhetően,

öt év alatt nagyságrendileg ez 4500–5000 milliárd forintnyi új beruházást jelent, ami lökést ad az építőiparnak, több tízezer új munkahelyet hoz létre, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez is. Hüvelykujjszabály szerint tízezer új lakás 1 százalékos GDP-növekedést eredményez. Ebből persze a költségvetés is profitál, hiszen több százmilliárd forint többletbevétele keletkezik. Másrészről lesz egy ingatlanmultiplikátor hatása is, egy ingatlantranzakció még két további ingatlantranzakciót követ, további bevételeket eredményez. Az Otthon Start tehát megmozgatja az építőipart és az ingatlanszektort is. Ezek a bevételek az első tíz évben lefedik a program költségeit.”

Ezzel együtt látni kell azt is, hogy ez egy 25 éves program, és azok a költségvetési kiadások, amelyek az első évben keletkeznek, később jóval alacsonyabbak lesznek. Öt év után ráadásul a kamatprémiumokat átárazzák a mindenkori jegybanki alapkamat alapján, a kormány azzal számol, hogy egy sokkal alacsonyabb jegybanki kamatkörnyezet lesz majd később, ez pedig az állami finanszírozási költségeket jelentősen csökkenti – emelte ki Panyi Miklós.

Azt várjuk, hogy tíz év múlva a program költsége nem lesz több, mint egyheti nyugdíjkiadásnak megfelelő összeg, miközben negyedmillió fiatalnak nyújtottunk óriási segítséget az elinduláshoz, amiből sok ezer fiatal marad itthon és sok ezer tér haza.

A fiatalok korábban köteleződnek el, és sok ezer gyermek születhet meg hamarabb. Hiába is károg az ellenoldal, ez pedig igenis jó „üzlet” a magyar állam számára – hangsúlyozta.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, szeptembertől igényelhető az Otthon Start Hitel. Az államilag támogatott lakáshitel legfeljebb 25 évre vehető fel, maximum 50 millió forint összegben, a példátlanul alacsony, 3 százalékos éves kamat pedig a futamidő végéig fix.