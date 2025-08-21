Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány lakáshitel kamatkörnyezet Otthon Start Program Panyi Miklós

Kiderült, mekkora kiadást jelent a költségvetésnek az Otthon Start Program

2025. augusztus 21. 19:55

Panyi Miklós leszögezte, hiába is károg az ellenoldal, a 3 százalékos hitel nem csak a lakásvásárlók, de a magyar állam számára is jó üzlet.

2025. augusztus 21. 19:55
null

„Több ezer olyan fiatallal számolunk, akik éppen az Otthon Start Program hatására itthon maradnak, vagy éppen hazatérnek” – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. 

Otthon Start Program
Panyi Miklós szerint az Otthon Start Program a magyar államnak is jó üzlet
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ezt is ajánljuk a témában

Minden, amit fontos tudni az Otthon Start programról

A saját otthon sokak számára elérhetetlen álomnak tűnt, most azonban a kormány új programja alapjaiban írhatja át a lehetőségeket. Az Otthon Start olyan ajánlat, amely szinte felforgatja a szabályokat a jelenlegi piaci környezetben. Sebestyén Géza írása.

Az Otthon Start Programmal kapcsolatban a politikus kiemelte, úgy látja, alapos és jól kidolgozott a program, amelybe számos féket beleépítettek, hogy megakadályozzák a lakásárak további drágulását.

A program alaposan átgondolt és kellően kidolgozott. A véleményezési időszak elmúlt másfél hónapjában összesen 800 észrevételt, illetve több tucat levelet kaptunk napi szinten. Ennek ellenére persze előfordulhat, hogy bizonyos élethelyzetekre nem kellően reagál. De ha ilyet észlelünk, akkor a korrekciótól nem zárkózunk el”

– szögezte le Panyi Miklós. A Világgazdaság felvetésére, amely szerint sok kritika éri a kormányt amiatt, hogy jelentős költségvetési terhe lesz a programnak, az államtitkár úgy reagált, bár a program alapvetően társadalompolitikai célt, a fiatalok lakáshoz jutását szolgálja, gazdasági oldalról is jelentős hatása lesz. Egyszerre élénkíti az ingatlanpiacot, és egy jelentős ingatlanfejlesztési hullámot indít el. Már most azt látjuk, hogy a fejlesztők megmozdultak, és rengeteg új beruházást terveznek.

Kiemelte:

A számításaink szerint évente legalább tízezerrel több lakás fog épülni az országban a programnak köszönhetően,

öt év alatt nagyságrendileg ez 4500–5000 milliárd forintnyi új beruházást jelent, ami lökést ad az építőiparnak, több tízezer új munkahelyet hoz létre, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez is. Hüvelykujjszabály szerint tízezer új lakás 1 százalékos GDP-növekedést eredményez. Ebből persze a költségvetés is profitál, hiszen több százmilliárd forint többletbevétele keletkezik. Másrészről lesz egy ingatlanmultiplikátor hatása is, egy ingatlantranzakció még két további ingatlantranzakciót követ, további bevételeket eredményez. Az Otthon Start tehát megmozgatja az építőipart és az ingatlanszektort is. Ezek a bevételek az első tíz évben lefedik a program költségeit.”

Ezzel együtt látni kell azt is, hogy ez egy 25 éves program, és azok a költségvetési kiadások, amelyek az első évben keletkeznek, később jóval alacsonyabbak lesznek. Öt év után ráadásul a kamatprémiumokat átárazzák a mindenkori jegybanki alapkamat alapján, a kormány azzal számol, hogy egy sokkal alacsonyabb jegybanki kamatkörnyezet lesz majd később, ez pedig az állami finanszírozási költségeket jelentősen csökkenti – emelte ki Panyi Miklós.

Azt várjuk, hogy tíz év múlva a program költsége nem lesz több, mint egyheti nyugdíjkiadásnak megfelelő összeg, miközben negyedmillió fiatalnak nyújtottunk óriási segítséget az elinduláshoz, amiből sok ezer fiatal marad itthon és sok ezer tér haza. 

A fiatalok korábban köteleződnek el, és sok ezer gyermek születhet meg hamarabb. Hiába is károg az ellenoldal, ez pedig igenis jó „üzlet” a magyar állam számára – hangsúlyozta.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, szeptembertől igényelhető az Otthon Start Hitel. Az államilag támogatott lakáshitel legfeljebb 25 évre vehető fel, maximum 50 millió forint összegben, a példátlanul alacsony, 3 százalékos éves kamat pedig a futamidő végéig fix.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Róka László

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
T. Péter
2025. augusztus 21. 21:28
"Hüvelykujjszabály szerint" Ökölszabály, tökfej.
Válasz erre
0
0
Takagi
•••
2025. augusztus 21. 21:22 Szerkesztve
Komcsiknak semmi nem jó. Nem kell nekünk magyarázkodni. Aki érti az igénybeveszi, aki nem az nem.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 21. 20:20
Mekkora állat ez a komcsi csürhe, egy kormánynak nem az a a dolga, hogy a költségvetésből támogassa az állampolgárait, ebben az esetben a fiatal párokat. Mégis mi másnak a terhére tudná?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!