Biztonsági garanciák Ukrajnának: hatalmas teher szakadhat az európaiak nyakába

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön európai kollégáinak elmondta, hogy az Egyesült Államok részt vesz Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáinak biztosításában, de a Trump-kormányzat álláspontja szerint Európának kell vezető szerepet vállalnia – írta a CNN egy európai diplomáciai forrásra hivatkozva.

Rubio – aki egyben Donald Trump elnök megbízott nemzetbiztonsági tanácsadója is – nem részletezte, hogy az Egyesült Államok milyen konkrét biztonsági garanciákra kötelezné el magát. Amerika korábban jelezte, hogy nyitott egy korlátozott szerepvállalásra Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amennyiben sikerül békét kötni Oroszországgal.

Donald Trump ugyanakkor kizárta amerikai katonák Ukrajnába küldését.

Európai vezetők jelezték az amerikai tisztviselőknek, hogy – tekintettel arra, hogy Európa az amerikai kapacitások töredékével rendelkezik – szeretnék, ha az Egyesült Államok továbbra is biztosítana hírszerzési információkat. A CNN információi szerint Trump még nem hozott döntést ebben a kérdésben.

A Rubio részvételével zajlott megbeszélésen

a NATO,

az Európai Unió,

Franciaország,

az Egyesült Királyság,

Finnország,

Olaszország és

Németország

nemzetbiztonsági tanácsadói vettek részt.

Szerdán külön találkozót tartottak Dan Caine tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, valamint Alexus Grynkewich tábornok, az amerikai európai parancsnokság parancsnoka és a NATO európai összevont legfelsőbb parancsnoka, továbbá kulcsfontosságú európai országok védelmi vezetők részvételével. Ugyanezen a napon szélesebb körű NATO-védelmi miniszteri találkozóra is sor került, amelyet Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke vezetett.

Hétfőn a Fehér Házban tartott megbeszélésen Trump hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok ugyan részt vesz Ukrajna biztonságának garantálásában, de Európa lesz az „első védelmi vonal”.

A „Hajlandók Koalíciója” – Ukrajna kulcsfontosságú nyugat-európai szövetségeseinek csoportja – már korábban is tárgyalt Ukrajna biztonságáról, de továbbra is kérdéses, hogy ezek az országok mekkora erőt tudnak felmutatni az Egyesült Államok mellett.

A CNN szerint Ukrajna a következő napokban várja a szövetségesek biztonsági garanciáinak vázlatát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy Kijev a következő két héten belül szeretné megérteni, milyen biztonsági garanciákat hajlandók nyújtani a szövetségesek egy békemegállapodás esetén. Harminc ország jelezte, hogy kész biztonsági garanciákat nyújtani, de nem minden kötelezettségvállalás katonai jellegű. Egyes országok csak pénzügyi támogatást vagy Oroszország elleni gazdasági szankciók bevezetését ígérték egy újabb orosz támadás esetén – tette hozzá Zelenszkij.

Több szövetséges már jelezte, mit szándékozik nyújtani. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország szerdán közös nyilatkozatban közölte, hogy kész aktív szerepet vállalni, beleértve katonák küldését is Ukrajnába. John Healey brit védelmi miniszter szerdán megerősítette, hogy az Egyesült Királyság kész szárazföldi csapatokat küldeni Ukrajnába.

Oroszország ugyanakkor elutasította azokat a biztonsági garanciákat, amelyek felett nem lenne vétójoga.

Moszkva nem fog egyetérteni olyan kollektív biztonsági garanciákkal, amelyeket Oroszország nélkül tárgyalnak meg”

– jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán, hozzátéve, hogy Moszkva szeretné, ha Kína is része lenne a biztonsági megállapodásnak. „Biztos vagyok benne, hogy Nyugaton – különösen az Egyesült Államokban – tökéletesen megértik, hogy az Orosz Föderáció nélküli biztonsági kérdések megvitatása utópisztikus és sehová sem vezető út” – fogalmazott Lavrov.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP