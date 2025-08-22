Erre senki sem számított: így jutott döntőbe Fucsovics az amerikai tornán

Fucsovics Márton játék nélkül jutott a döntőbe a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai kemény pályás tenisztornán, Winston-Salemben – értesült a Magyar Távirati Iroda.

A világranglistán 94. helyen álló Fucsovics elődöntős ellenfele, a 11. helyen kiemelt amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett, így Fucsovicsnak nem kellett pályára lépnie pénteken. A magyar Davis-kupa-válogatott kiválósága ezt megelőzően a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautistát, majd utóbbi honfitársát, a 12. pozícióban rangsorolt Jaume Munart búcsúztatta.

A nyíregyházi teniszezőre a döntőben francia, holland vagy kínai rivális vár majd.

Fucsovics Márton pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhet, eddigi mérlege 2–2.