Erre senki sem számított: így jutott döntőbe Fucsovics az amerikai tornán

Így ért véget a magyarok csatája az Egyesült Államokban
Kiderült, ki lesz ott a főtáblán.
Holland vagy kínai rivális vár majd rá a fináléban.
Fucsovics Márton játék nélkül jutott a döntőbe a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai kemény pályás tenisztornán, Winston-Salemben – értesült a Magyar Távirati Iroda.
A világranglistán 94. helyen álló Fucsovics elődöntős ellenfele, a 11. helyen kiemelt amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett, így Fucsovicsnak nem kellett pályára lépnie pénteken. A magyar Davis-kupa-válogatott kiválósága ezt megelőzően a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautistát, majd utóbbi honfitársát, a 12. pozícióban rangsorolt Jaume Munart búcsúztatta.
A nyíregyházi teniszezőre a döntőben francia, holland vagy kínai rivális vár majd.
Fucsovics Márton pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhet, eddigi mérlege 2–2.
