„Ki vagyunk rakva, mint a cirkuszi majmok” – Babos Tímea a tenisz sötét oldaláról mesélt

„Szeretném magam végre másban is kipróbálni!” – sírva tett bejelentést Babos Tímea
Legjobb női teniszezőnk a nehezebb évek után idén újra visszakapaszkodott a párosok világelitjébe.
A korábbi páros világelsőnk Berkesi Judittal beszélgetett. Babos Tímea a tenisz nem szép oldaláról is beszélt.
A korábbi páros világelső, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, háromszoros világbajnok magyar teniszező, Babos Tímea a Sportemberek Extra című műsor vendége volt, amelyben a podcast háziasszonyával, Berkesi Judittal több mint egy órán keresztül beszélgetett. Az M4 Sport a Facebook-oldalán ebből kiragadott egy részletet.
Ebben Babos Tímea a tenisz nem szép oldaláról beszélt. Elárulta, hogy az emberek figyelik, hogyan néznek ki a pályán, és ahogy fogalmazott:
Ki vagyunk rakva, mint a cirkuszi majmok.”
Hozzátette, állandóan kapják a megjegyzéseket a „kanapéharcosoktól”, még akkor is, amikor a legfittebb állapotban vannak.
Akkor is megkaptam, hogy dagadt konyhalány”
– mondta, és hozzátette, nehéz, de ezt tudniuk kell kezelni, mert ők ebben a cirkuszban az előadók. Márpedig ő kislánykora óta arról álmodott, hogy ott legyen a legnagyobb stadionokban, a legnagyobb pályákon, és hogy telt ház előtt játszhasson. Mindez még a mai napig motiválja.
Fotó: Dominick Reuter/AFP, archív