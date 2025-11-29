Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tenisz videó női tenisz Babos Tímea

„Ki vagyunk rakva, mint a cirkuszi majmok” – Babos Tímea a tenisz sötét oldaláról mesélt

2025. november 29. 08:55

A korábbi páros világelsőnk Berkesi Judittal beszélgetett. Babos Tímea a tenisz nem szép oldaláról is beszélt.

2025. november 29. 08:55
null

A korábbi páros világelső, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, háromszoros világbajnok magyar teniszező, Babos Tímea a Sportemberek Extra című műsor vendége volt, amelyben a podcast háziasszonyával, Berkesi Judittal több mint egy órán keresztül beszélgetett. Az M4 Sport a Facebook-oldalán ebből kiragadott egy részletet.

Babos Tímea számos trófeát nyert párosban a karrierje során
Babos Tímea számos trófeát nyert párosban a karrierje során (Fotó: Greg Wood/AFP, archív)

Ebben Babos Tímea a tenisz nem szép oldaláról beszélt. Elárulta, hogy az emberek figyelik, hogyan néznek ki a pályán, és ahogy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ki vagyunk rakva, mint a cirkuszi majmok.”

Hozzátette, állandóan kapják a megjegyzéseket a „kanapéharcosoktól”, még akkor is, amikor a legfittebb állapotban vannak.

Akkor is megkaptam, hogy dagadt konyhalány”

– mondta, és hozzátette, nehéz, de ezt tudniuk kell kezelni, mert ők ebben a cirkuszban az előadók. Márpedig ő kislánykora óta arról álmodott, hogy ott legyen a legnagyobb stadionokban, a legnagyobb pályákon, és hogy telt ház előtt játszhasson. Mindez még a mai napig motiválja.


A teljes Babos Tímea-beszélgetés

 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Dominick Reuter/AFP, archív

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. november 29. 09:38
A 🎾 a legjobb sport a világon: nincs test test elleni küzdelem, a bírói téves itéleteknek nincs akkora szerepük, mint a fociban, a vegyes párosban a nő adogat a férfinak (és fordítva), Babos Timinek nincs oka panaszra!
Válasz erre
0
0
Derek Zoolander
2025. november 29. 09:29
Azért van ebben ekkora pénz mert ennyien foglalkoznak vele. Nézők, kommentelők, stb. Ha nem érdekelne senkit nem is lehetne pénzt keresni teniszezőként.
Válasz erre
3
0
apro_marosan_petergabor
•••
2025. november 29. 09:23 Szerkesztve
Timi sokat tett le az asztalra, tehetséges, kemény csaj. Megdolgozott a sikeréért, pénzéért. Nehéz helyzetekből is volt ereje felállni. A tenisz a legkeményebb profi sport, a WTA cirkusz nagyon kegyetlen, egész embert kíván, óriási a tolongás benne, tartósan az első százban lenni különleges adottságokat, lelkierőt feltételez. Még messzebbre jutott volna, ha jobban megtanul alkalmazkodni partnereihez, s egoista nyilatkozataival nem rontja a csapatszellemet, de "vénségére" még ebben is fejlődött. Sok sikert még Timi!
Válasz erre
5
0
Héja
2025. november 29. 09:15
Rokonszenvesen őszinte, kemény nő (nem mellesleg csinos). Sok sikert!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!