„Szeretném magam végre másban is kipróbálni!” – sírva tett bejelentést Babos Tímea

Orbán Viktor a „világ legjobbjának” üzent – a magyar sportoló elsírta magát (VIDEÓ)
Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán fejezte ki a gratulációját.
Legjobb női teniszezőnk a nehezebb évek után idén újra visszakapaszkodott a párosok világelitjébe. Babos Tímea új párjával, Luisa Stefanival az oldalán remekelt, és bár a januári Australian Opent még talán bevállalja, utána egészen más dolgokra koncentrál majd.
„Már most sírok, pedig még el sem kezdtük a beszélgetést...” – indított nevetve, szemeit törölgetve Babos Tímea hétfő délelőtt. A magyar tenisztörténelem egyik legeredményesebb versenyzője női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok, háromszoros WTA Finals-győztes és egykori világelső, de az elmúlt években bevallása szerint sem igazán találta magát, illetve ideális páros partnerét. Az idei versenyév is ennek „szellemében” indult, ám végül egy kvázi véletlen folytán ráleltek egymásra új társával, Luisa Stefanival, akivel újra ráléptek a sikerösvényre. A magyar teniszező brazil partnerével az oldalán sikeresen visszaküzdötte magát a párosok világelitjébe: 2025-ben megnyertek három WTA 500-as és egy 250-es tornát, valamint döntőt játszottak a világbajnokságnak megfelelő WTA Finals rijádi csúcsversenyén és a ningboi 500-ason is.
A Magyar Teniszszövetség az újabb sikeres esztendő apropóján szervezett évértékelő eseményt, melyen fontos bejelentések is elhangzottak. A 32 éves teniszező elmondta, noha korábban sosem vesztett még döntőt a WTA Finalsben, most hiába kaptak ki a Veronika Kugyermetova, Elise Mertens párostól (akik egyéniben is a 30. és a 20. helyet foglalják el a világranglistán), most sem voltak szomorúak, mert azok után, ahogy az éve indult – illetve a roppant fájó US Open-búcsút követően – eleve nem is gondolta volna, hogy ott lesznek az év végi vb-n.
Babos Tímeának rengeteget segített a maximalista alapmentalitása, hogy ő a vereségek után sem pihenni vonul el, hanem már másnap is ráedz – így tett például az említett US Open-kudarc után is. Emellett az is, hogy bár pályafutása során idén először feladta az egyénit, és kizárólag párosban versenyzett, ettől függetlenül folyamatosan beállt edzőpartnernek olyan topklasszisok közé, mint például
„A mélypontok után voltak komoly beszélgetéseink Luisával, és végül egy szép évet tudtunk megkoronázni ezzel az ezüsttrófeával. Élveztem is a játékot, jól is ment, és
a végén tényleg annyira jó érzés volt, hogy az eredményhirdetésnél már az örömkönnyektől csillogott a szemem. ”
Ami pedig a közeljövőbeli terveket illeti, ennél a témánál megint csak sokatmondóan elfátyolosodott a tekintete. Babos ugyanis kijelentette, noha jelen állás szerint a januári Australian Open-indulásról már „nagyjából meggyőzte magát” – feltéve, hogy talál egy megfelelő, akár top 10-es partnert –, utána egészen más dolgokra szeretne koncentrálni erőnléti edző párjával.
Ausztrália után szeretném végre másban is kipróbálni magam, és jöhet a családalapítás"
– jelentette ki, gyorsan hozzátéve, jó értelemben vett „teniszfüggő” lévén ez nem azt jelenti, hogy teljesen elengedné a sportot. Olyannyira nem, hogy mivel az olimpia is nagy álma, 2028-ra szeretne visszatérni, és Los Angelesre odaérni. Mint mondta, ebben szerencsére támogatónak bizonyul a női világszervezet, a WTA, amely várandósság esetén engedi levédetni az aktuális világranglista-helyezést, hogy a szülés után ugyanoda térhessenek vissza a női versenyzők.
„Ez most a tervem, aztán meglátjuk, egy kisbaba mellett mennyire lehet ezt továbbra is a legmagasabb szinten csinálni a rengeteg utazással, miegyébbel.”
