„Szeretném magam végre másban is kipróbálni!” – sírva tett bejelentést Babos Tímea

Babos Tímea szeretné megtapasztalni az anyaság örömeit, de az olimpiát sem engedné el

Ami pedig a közeljövőbeli terveket illeti, ennél a témánál megint csak sokatmondóan elfátyolosodott a tekintete. Babos ugyanis kijelentette, noha jelen állás szerint a januári Australian Open-indulásról már „nagyjából meggyőzte magát” – feltéve, hogy talál egy megfelelő, akár top 10-es partnert –, utána egészen más dolgokra szeretne koncentrálni erőnléti edző párjával.

Ausztrália után szeretném végre másban is kipróbálni magam, és jöhet a családalapítás"

– jelentette ki, gyorsan hozzátéve, jó értelemben vett „teniszfüggő” lévén ez nem azt jelenti, hogy teljesen elengedné a sportot. Olyannyira nem, hogy mivel az olimpia is nagy álma, 2028-ra szeretne visszatérni, és Los Angelesre odaérni. Mint mondta, ebben szerencsére támogatónak bizonyul a női világszervezet, a WTA, amely várandósság esetén engedi levédetni az aktuális világranglista-helyezést, hogy a szülés után ugyanoda térhessenek vissza a női versenyzők.

„Ez most a tervem, aztán meglátjuk, egy kisbaba mellett mennyire lehet ezt továbbra is a legmagasabb szinten csinálni a rengeteg utazással, miegyébbel.”