Ezért lett villanyszerelő a 40 éves Cseh László

Meg azért nem úgy és annyit mozgok már, mint korábban, ráadásul nekem a kemény edzések mellett is figyelnem kellett a súlyomra. Emellett hozzászoktam ahhoz is, hogy elég tetemes mennyiséget eszem, az éhségérzet pedig rendre jelentkezik.”

Arról is őszintén vallott: visszatekintve lehet jobban jár volna, ha kilép a komfortzónájából, és kipróbálja magát az Egyesült Államokban.

„Mert mostanra megértettem azt is, miért nem voltam jobb például négyszáz vegyesen. Sokat gondolkodtam ezen: amikor 2003-ban a barcelonai világbajnokságon második lettem, abból az edzőim nem azt szűrték le, hogy gyorsabbá kellene válnom, hanem azt, milyen jó vagyok, vagyis ha még többet edzünk, akkor még jobb leszek. Egyszerűen nem volt receptje az akkor edzői garnitúrának arra, hogyan kell gyorsabbá válnunk, hogy például ehhez százon is javulni kellene – a mai versenyzők felkészülésében az állóképesség és a gyorsaság egymás mellett áll.”

Cseh László az elmaradt olimpiai aranyéremről

Elárulta: Egerszegi Krisztinát látva az uszodában döntötte el, hogy olyan szeretne lenni, mint ő, majd azt is megtudtuk, hiányzik-e a pályafutásából az olimpiai aranyérem.