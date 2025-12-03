Ezért lett villanyszerelő a 40 éves Cseh László

„Egy hétig egyedül készültem, mindenki sajtótájékoztatót akart tartani” – kitálalt a négyszeres olimpiai ezüstérmesből lett villanyszerelő
Olimpikonok egymás között: Cseh László volt a vendége Szilágyi Áron Penge című podcastjának.
Miért nem lett soha olimpiai bajnok az egyik legnagyobb magyar úszó? Visszavonulása után pedig miért lett villanyszerelő? Cseh László 40 évesen adott brutálisan őszinte interjút.
40 éves lett a négyszeres olimpiai ezüstérmes korábbi úszó, Cseh László, aki immáron négy éve, a 2021-es halasztott tokiói olimpián versenyzett utoljára. A klasszissal a Nemzeti Sport készített interjút annak apropójából, hogy elérte a negyedik ikszet – már civilként.
A beszélgetés elején rögtön kiderült: Cseh László nem örült annak, hogy fotós is érkezett az interjúra, mert nem feltétlenül elégedett önmagával, és már nehezen illeszti be a sportolást a mindennapjaiba.
„Ha apámra gondolunk, egyértelmű, hogy nemcsak jó géneket örököltem tőle, hanem rosszabbakat is.
Meg azért nem úgy és annyit mozgok már, mint korábban, ráadásul nekem a kemény edzések mellett is figyelnem kellett a súlyomra. Emellett hozzászoktam ahhoz is, hogy elég tetemes mennyiséget eszem, az éhségérzet pedig rendre jelentkezik.”
Arról is őszintén vallott: visszatekintve lehet jobban jár volna, ha kilép a komfortzónájából, és kipróbálja magát az Egyesült Államokban.
„Mert mostanra megértettem azt is, miért nem voltam jobb például négyszáz vegyesen. Sokat gondolkodtam ezen: amikor 2003-ban a barcelonai világbajnokságon második lettem, abból az edzőim nem azt szűrték le, hogy gyorsabbá kellene válnom, hanem azt, milyen jó vagyok, vagyis ha még többet edzünk, akkor még jobb leszek. Egyszerűen nem volt receptje az akkor edzői garnitúrának arra, hogyan kell gyorsabbá válnunk, hogy például ehhez százon is javulni kellene – a mai versenyzők felkészülésében az állóképesség és a gyorsaság egymás mellett áll.”
Elárulta: Egerszegi Krisztinát látva az uszodában döntötte el, hogy olyan szeretne lenni, mint ő, majd azt is megtudtuk, hiányzik-e a pályafutásából az olimpiai aranyérem.
Őszintén mondom, hogy nem. Persze követtem el hibákat a pályafutásom során, van olyan, amit ma már másként csinálnék, amihez ma már másként állnék hozzá.”
Hozzátette: rengeteget hibázott abban, hogy nem jött össze a bajnoki cím.
„Nem a csillagok állása miatt nem lettem olimpiai bajnok… Azért nem lettem, mert hibáztam többször is, de tényleg úgy gondolom, nem lenne sokkal másabb az életem, ha nyertem volna olimpiai aranyat. Én is teljesnek érzem a pályafutásom, és szerencsésnek is gondolom magam, mert nem sérülés miatt kellett abbahagynom. Én döntöttem el, mikor vonulok vissza, annak pedig örülök, hogy az utolsó versenyemen, a tokiói olimpián még képes voltam bejutni egy döntőbe. Igaz, ott csak a hetedik lettem – amúgy akkor értettem meg igazán, hogy az én időm lejárt.”
Azóta pedig civil életet él – és villanyszerelőként dolgozik.
„Mindig is érdekelt, és ki akartam próbálni. Valójában nekem ez az első munkám, és élvezem! Azt hiszem, nem tudnék egész nap egy asztal mögött ülni.
Barkácsolni korábban is szerettem, otthon mindig adódott valami, amit meg kellett csinálni – a villanyszereléshez nem is értettem korábban, de vagy egyáltalán nem találtam olyan szakembert, aki ráért volna, vagy nem volt megfelelő, úgyhogy a sógorommal úgy döntöttük, kitanuljuk a szakmát, és nekivágunk.
Szerintem a jó szakemberekre mindig szükség van, sokszor jobban, mint bármilyen diplomás emberre – ezzel nem akarok bántani senkit, én is jártam egyetemre, de az én utam nem az volt.”
