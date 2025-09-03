Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tenisz női tenisz Babos Tímea US Open

„Elegem van ebből” – Babos Tímea kiborult a kiesésük után

2025. szeptember 03. 09:28

Nincs már versenyben lévő magyar játékos a US Openen. Babos Tímeáék párosa a negyeddöntőben esett ki.

2025. szeptember 03. 09:28
null

Babos Tímea ideges és csalódott amiért a brazil Luisa Stefanival párosban kedd este kiestek a kemény pályás amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) negyeddöntőjében – írja a Magyar Távirati Iroda.

Babos Tímea és Luisa Stefanival az oldalán esett ki
Babos Tímea és Luisa Stefanival az oldalán esett ki (Fotó: Dominick Reuter/AFP/archív)

„Az első szett után nagyon lent volt az ellenfelünk, Routliffe biztosan sírt is, de aztán elkezdtek jobban játszani, nekünk pedig hiába volt a második játszma elején is rengeteg sanszunk, nem sikerült kihasználni, egy rossz játék pedig teljesen megfordította a mérkőzést” – értékelt a találkozó után a magyar szövetség közösségi oldalán Babos.

A 11. helyen kiemelt magyar, brazil páros 6:0-ra nyerte meg a nyitófelvonást a harmadikként rangsorolt kanadai Gabriela Dabrowski és az új-zélandi Erin Routliffe ellen, majd a másodikban 3:2-nél két bréklabdája is volt, ezekkel azonban nem tudott élni, az ellenfél pedig fordított és 0:6, 6:4, 6:4-re győzött.

Az első szettben gyakorlatilag százszázalékot játszottunk, én úgy érzem, végig a tudásom legalább kilencven százalékát adtam, ezért is vagyok ideges és csalódott, hogy nem sikerült nyerni. Le kell vonni a tanulságokat, csak egy ilyen hosszú karrier után, az év utolsó Grand Slam-tornáján már kicsit elegem van ebből, mert én újra nyerni szeretnék. Elúszott egy elődöntő, meg még ki tudja, mi, ez most sokáig fájdalmas lesz”

– nyilatkozta a négyszeres páros GS-bajnok Babos.

Hozzátette, úgy érezte, hogy amikor a második szettben, 4:4-nél volt egy rossz adogatójátékuk, „Luisa 15 percre kikapcsolt a meccsről”, ez pedig végzetesnek bizonyult.

Ezt is ajánljuk a témában

Babosék búcsújával minden magyar kiesett a US Openen.


Fotó: William West/AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Elsoajtosjarat
2025. szeptember 03. 11:03
Női magazin a "TINA" , férfi magazin a "TÖCS"
Válasz erre
0
0
mapetshow
2025. szeptember 03. 09:58
A sportember ott kezdődik, hogy nem kritizálom a társamat nyilvánosan. Egy mérkőzést el lehet veszíteni, az emberséget nem érdemes.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!