08. 28.
csütörtök
Jelena Ostapenko tenisz női tenisz US Open

Balhé Amerikában: a Grand Slam-győztes teniszező „lebunkózta” ellenfelét, aki nem maradt adós a válasszal (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 13:45

A korábban Roland Garrost nyerő Jelena Ostapenko összeveszett az őt legyőző Taylor Townsenddel a US Openen.

2025. augusztus 28. 13:45
null

A 2017-es Roland Garroson győztes Jelena Ostapenko két játszmában, 7:5, 6:1-re kikapott a párosban világelső, hazai közönség előtt szereplő Taylor Townsendtől az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) női egyesének második fordulójában. A meccs heves szóváltással ért véget.

A kézfogás után ugyanis a 25. kiemelt lett játékos hangosan nehezményezte, hogy ellenfele nem kért elnézést egy fontos pillanatban a hálón megpattant labdáért, s az amerikai csak annyit mondott, hogy nincs is miért bocsánatot kérnie.

Azt mondta nekem, hogy bunkó és tanulatlan vagyok, és csak várjam ki, amikor nem Amerikában találkozunk. Nos, alig várom. Kanadában, az Egyesült Államokon kívül egyszer már legyőztem őt. Majd meglátjuk, mit fog még kitalálni

– utalt Townsend a 2024-es torontói nyolcaddöntős sikerére. Az amerikai teniszező a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hozzátette, szerinte egyszerűn csupán arról van szó, hogy ellenfele nehezen viselte a vereséget.

 

Ostapenko nem maradt adós a válasszal, az Instagramon üzent ellenfelének és követőinek.

Vannak szabályok a teniszben, amit a játékosok nagy része be is tart, velem most fordult elő először a Touron, hogy olyannal találkozom, aki ezekkel cseppet sem törődik. Csak azért, mert ő hazai pályán játszik, nem jelenti azt, hogy így viselkedhet, és megtehet bármit, amit csak akar

– írta Ostapenko, aki ezt a bejegyzését később törölte. De aztán a huszonnégy óráig látható történetébe feltöltött egy másik üzenetet, amelyben biztosított róla mindenkit, az ilyen szituációk csak motiválják őt a még keményebb munkára, és arra, hogy erősebben térjen vissza a pályára.

Taylor Townsend harmadszor jutott be a harmadik fordulóba a US Openen (Fotó: usopen.org)

Townsend – aki az egyéni világranglistán jelenleg csak a 139. helyen áll – a következő körben a verseny ötödik kiemeltjével, az orosz Mirra Andrejevával találkozik majd.

Nyitókép: usopen.org

A mérkőzés összefoglalója

 

