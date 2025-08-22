Ezt üzente Orbán Viktor a milánói hősöknek

Megállíthatatlanok voltak a magyarok, egymás után nyerték az érmeket a világbajnokságon
Csikós Zsóka és Csizmadia Kolos is világbajnok lett.
Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak gratulált.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar versenyzők három érmet szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon: Csikós Zsóka K–1 1000 méteren, Csizmadia Kolos pedig K–1 200 méteren lett első, míg a férfi kajak négyes másodikként ért célba 500 méteren. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a bajnokoknak.
Egy nap két aranyérem a milánói kajak-kenu világbajnokságon! Gratulálunk Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak a fantasztikus teljesítményhez!”
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA