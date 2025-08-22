Ezt üzente Orbán Viktor a milánói hősöknek

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar versenyzők három érmet szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon: Csikós Zsóka K–1 1000 méteren, Csizmadia Kolos pedig K–1 200 méteren lett első, míg a férfi kajak négyes másodikként ért célba 500 méteren. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a bajnokoknak.