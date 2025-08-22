Ft
Csikós Zsóka Csizmadia Kolos kajak-kenu Milánó Orbán Viktor

Ezt üzente Orbán Viktor a milánói hősöknek

2025. augusztus 22. 20:15

Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak gratulált.

2025. augusztus 22. 20:15
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar versenyzők három érmet szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon: Csikós Zsóka K–1 1000 méteren, Csizmadia Kolos pedig K–1 200 méteren lett első, míg a férfi kajak négyes másodikként ért célba 500 méteren. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált a bajnokoknak.

Egy nap két aranyérem a milánói kajak-kenu világbajnokságon! Gratulálunk Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak a fantasztikus teljesítményhez!”

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

vakiki
2025. augusztus 22. 21:31
Hatalmas gratuláció!
Kanmacska
2025. augusztus 22. 20:23
Szép volt! Gratulálok!
