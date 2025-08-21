Nem várt helyről kapott kritikát Magyar Péter, aki ismét a kormány programjával kampányolt (VIDEÓ)

Nem várt helyről kapott kritikát Magyar Péter: Horn Gábor korábbi SZDSZ-es politikus, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán az ATV műsorában arról beszélt,

Magyar Péter Szent István-napi programja nem tekinthető programnak, csak víziónak, ráadásul az ígéretek egy része nehezen betartható.

A műsorvezető ezzel kapcsolatban megjegyezte, tíz pontot, tíz vállalást jelentett be a Tisza Párt elnöke, amelyek számon kérhetők. Felvetette, az már más kérdés, hogy több pontmegvalósulása is olyan időtávra van kitolva, ami nehezen számon kérhető. Ilyen például, hogy 2050-től ismét 10 millió fölé nő a magyarság lélekszáma az országban, vagy az, hogy 2035-re megállítjuk a népességfogyást. Horn Gábor válaszában leszögezte,

ezek inkább víziók, programként nem állja meg a helyét.

A volt SZDSZ-es politikus ugyanakkor gyorsan a védelmébe is vette az ellenzék vezetőjét. Úgy fogalmazott, „ettől persze elvárható valakitől, hogy legyen egy víziója, hogy milyen országot akar. Most azért láttuk azt, hogy milyenben gondolkodik. Még akkor is, hogyha én nem gondolom azt, hogy 2035-ig 80 évig élnének a magyar férfiak, akik most 72 évig élnek. Tehát vannak ebben olyan ígéretek, amiknek a betartása bizony komoly problémákat jelenthet és majd számon is fogják azok kérni, akik akkor itt ülnek ebben a stúdióban” – fogalmazott Horn Gábor.

Ismét a kormány eredményeivel kampányol Magyar Péter

A műsorvezető Magyar Péter augusztus 20-i bejelentései közül kiemelte, hogy a Tisza Párt elnökének ígérete szerint 2040-re megdupláznák a magyar energiamixben a megújulók arányát, 2035-re pedig teljesen lejönnénk az orosz energiáról. Az adás másik vendége, Nagy Attila Tibor politikai elemző válaszában kitért rá, hogy Magyar Péter szerdai, valamint korábbi nagykanizsai és székesfehérvári beszédeit figyelembe véve kénytelen cáfolni azokat a kormánypárti véleményeket, amelyek szerint Magyar Péternek semmilyen elképzelése sincs. „Szemmel láthatóan a Tisza elnöke egyre hangsúlyosabban törekszik arra, hogy minél inkább komolyan lehessen venni őt és minél inkább kormányzóképesebbnek tűnjön” – fogalmazott Nagy Attila Tibor.

Magyar Péter orosz energiával és a megújulókkal kapcsolatos 2035-ös és 2040-es ígérete ugyanakkor nem a saját elképzelése, hanem a kormány jelenleg is folyamatban lévő programja.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, korábban az MVM elnök-vezérigazgatója már több fórumon – így az MCC rendezvényén – is elmondta,

az atomenergia és a napenergia fejlesztése jó döntése volt a kormánynak, Paks II. és a napelem-hálózat a szükséges tárolási kapacitások kiépülésével már a 2030-as évek elejére elérhetővé teheti a magyarországi villamosenergia-önellátást.

Hozzátette: optimista, mivel középtávon a villamosenergia-önellátás lesz a garancia arra, hogy a magyar gazdaság olcsón és fenntartható módon legyen képes hozzájutni a szükséges energiához, ráadásul egy ésszerű, nem ideológia-vezérelt, hatékony zöldstratégia mentén.