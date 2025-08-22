„Ez egy tévedés” – Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a HVG vezérigazgatójának kritikáját

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:

Ez egy tévedés. Az Otthon Start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket, a vételárat és a négyzetméterárat maximalizáltuk.

Hozzátette: a program célja, hogy a magyar fiataloknak lehetőségük legyen saját lakáshoz jutni, és nem növeli indokolatlanul az ingatlanárakat. Orbán Viktor kiemelte, hogy a program a valós lakáspiaci helyzethez igazodik, és figyelembe veszi az elmúlt évek ingatlanpiaci kihívásait.

Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?

– tette fel a kérdést a miniszterelnök, hangsúlyozva a kormány szándékát a fiatalok anyagi biztonságának erősítésére.