„Ez egy tévedés” – Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a HVG vezérigazgatójának kritikáját

2025. augusztus 22. 13:43

A miniszterelnök a Mandiner cikkét osztotta meg a közösségi oldalán.

2025. augusztus 22. 13:43
null

Orbán Viktor cáfolta a HVG vezérigazgatója, Szauer Tamás kritikáját az Otthon Start Programmal kapcsolatban. Szauer véli, hogy Magyarországon nagyon kevés új lakóingatlan épült az elmúlt években, és szerinte a hitellel csak az árak fognak emelkedni, azaz drágábbak lesznek az ingatlanok. 

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:

Ez egy tévedés. Az Otthon Start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket, a vételárat és a négyzetméterárat maximalizáltuk.

Hozzátette: a program célja, hogy a magyar fiataloknak lehetőségük legyen saját lakáshoz jutni, és nem növeli indokolatlanul az ingatlanárakat. Orbán Viktor kiemelte, hogy a program a valós lakáspiaci helyzethez igazodik, és figyelembe veszi az elmúlt évek ingatlanpiaci kihívásait. 

Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?

– tette fel a kérdést a miniszterelnök, hangsúlyozva a kormány szándékát a fiatalok anyagi biztonságának erősítésére.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Tarhonya
2025. augusztus 22. 16:00
Aki a hvg f.stos poloska propaganda újság dolgozóit normális magyar embernek tartja, az más szemétségre is képes.
kimirszen
2025. augusztus 22. 15:43
falcatus-2 2025. augusztus 22. 15:14 Arról mesélj fideszliba hogy ennek az ingatlan megvásárlásához jár a 3%os hitel?
llnnhegyi
2025. augusztus 22. 15:43
A libbcsikommcsi médiamunkások napjában többször lebuknak.
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 22. 15:41 Szerkesztve
Dobszay János HVG álhírkreátor !! Valójában ő fosott be a közvéleménykutatóktól. Libcsikomcsi módján a Fideszre keni! Hülyegyerek!
