A HVG vezérigazgatója beleszállt az Otthon Start Programba – szerinte rossz a fiataloknak

„Skandálod a koncerten, hogy »Mocskos Fidesz« Nesze neked olcsó lakáshitel” – ezzel a felütéssel osztott meg egy videót Szauer Tamás a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója a TikTokon.

Szauer majd hozzáteszi, hogy a három százalékos lakáshitel annak rossz, akinek a szavazatát meg akarják szerezni vele, a fiataloknak és a kevésbe tehetőseknek.

Szerinte az a gond, hogy Magyarországon nagyon kevés új lakóingatlan épült az elmúlt években, és szerinte a hitellel csak az árak fognak emelkedni.

