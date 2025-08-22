Ft
A HVG vezérigazgatója beleszállt az Otthon Start Programba – szerinte rossz a fiataloknak

2025. augusztus 22. 08:58

Úgy véli, hogy Magyarországon nagyon kevés új lakóingatlan épült az elmúlt években, és szerinte a hitellel csak az árak fognak emelkedni, azaz drágábbak lesznek az ingatlanok.

2025. augusztus 22. 08:58
null

„Skandálod a koncerten, hogy »Mocskos Fidesz« Nesze neked olcsó lakáshitel” – ezzel a felütéssel osztott meg egy videót Szauer Tamás a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója a TikTokon.

Szauer majd hozzáteszi, hogy a három százalékos lakáshitel annak rossz, akinek a szavazatát meg akarják szerezni vele, a fiataloknak és a kevésbe tehetőseknek.

Szerinte az a gond, hogy Magyarországon nagyon kevés új lakóingatlan épült az elmúlt években, és szerinte a hitellel csak az árak fognak emelkedni.

Nyitókép: Facebook

