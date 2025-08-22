A HVG vezérigazgatója beleszállt az Otthon Start Programba – szerinte rossz a fiataloknak

Kiderült, mekkora kiadást jelent a költségvetésnek az Otthon Start Program
Panyi Miklós leszögezte, hiába is károg az ellenoldal, a 3 százalékos hitel nem csak a lakásvásárlók, de a magyar állam számára is jó üzlet.
Úgy véli, hogy Magyarországon nagyon kevés új lakóingatlan épült az elmúlt években, és szerinte a hitellel csak az árak fognak emelkedni, azaz drágábbak lesznek az ingatlanok.
„Skandálod a koncerten, hogy »Mocskos Fidesz« Nesze neked olcsó lakáshitel” – ezzel a felütéssel osztott meg egy videót Szauer Tamás a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója a TikTokon.
Szauer majd hozzáteszi, hogy a három százalékos lakáshitel annak rossz, akinek a szavazatát meg akarják szerezni vele, a fiataloknak és a kevésbe tehetőseknek.
Szerinte az a gond, hogy Magyarországon nagyon kevés új lakóingatlan épült az elmúlt években, és szerinte a hitellel csak az árak fognak emelkedni.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Panyi Miklós leszögezte, hiába is károg az ellenoldal, a 3 százalékos hitel nem csak a lakásvásárlók, de a magyar állam számára is jó üzlet.