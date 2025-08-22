Magyar Péter egykori kulcsembere: Csak azért, mert ők a leghangosabbak, még nem ők a többség (VIDEÓ)
A Tisza szigetek egykori koordinátora szerint a Tiszából egyre többen fognak kiábrándulni.
Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.
„Nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson. Szavazóimat arra kérem, hogy a Tisza Párt jelöltjét támogassák a rendszerváltás érdekében!
Mellár esete a legfényesebb bizonyíték arra, hogy a baloldal miért kapott ki négyszer egymás után kétharmaddal a választásokon.
Nem rólam szól ez a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.
Többek közt ezért kell leváltani a jelenlegi kormányzati erőket!”
Fotó: MTI/Soós Lajos