08. 22.
péntek
országgyűlési választás Tisza Párt Magyarország Mellár Tamás gyarmat

Nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson

2025. augusztus 22. 21:09

Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.

2025. augusztus 22. 21:09
null
Mellár Tamás
Mellár Tamás
Facebook

„Nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson. Szavazóimat arra kérem, hogy a Tisza Párt jelöltjét támogassák a rendszerváltás érdekében!

Nem rólam szól ez a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk. 

Többek közt ezért kell leváltani a jelenlegi kormányzati erőket!”

Fotó: MTI/Soós Lajos

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

gullwing
2025. augusztus 22. 21:36
Ne izgulj vén szar komcsi összefogunk: ellenetek!
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. augusztus 22. 21:31
Véleményes, hogy orosz gyarmatnak jobb-e lenni, vagy Eu-s gyarmatnak.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 22. 21:30
>>machet 2025. augusztus 22. 21:15 Megvették vagy iszik ez az ember?<< Azért ilyen, mert nem.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 22. 21:28
Demens vénemberek ne is induljanak. A "gyarmat" újkori értelmezése, ami nem az ókori jelentés szerinti határokon túl létesült település, meghódított és katonai felügyelet alatt tartott területet jelent. Gyarmat 1989-ig voltunk.
Válasz erre
1
0
