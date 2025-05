„A választás után május 18-án az MSZP–Párbeszéd-listájáról bejutott Bősz Anett bejelentette, hogy kilép a Párbeszéd nevű törpepárt parlamenti frakciójából, amelynek a létszáma így négy főre csökkent. A házszabály szerint azonban öt fő alatt nem alakulhat frakció, ezért a »független« Mellár Tamás – annak ellenére, hogy a választás előtt határozottan tagadta, hogy bármely frakciónak a tagja lesz – május 20-án bejelentette, hogy belép a Párbeszéd frakciójába, a »függetlensége megőrzése« érdekében azonban nem csatlakozott egyik politikai párthoz sem. A 2022-es országgyűlési választáson szintén Pécsen indult és győzött, de már a Párbeszéd színeiben, az MSZP és a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom támogatásával.

Követni is nehéz, annyi azonban bizonyos, hogy ősz szakállú Mellár nagy szélkakas. Most éppen Magyar Péterbe szerelmesedett bele, olyannyira, hogy saját pártját is feláldozná érte.

Ilyen egyenes gerincű emberek alkotják a baloldalt. Mellár esete a legfényesebb bizonyíték arra, hogy a baloldal miért kapott ki négyszer egymás után kétharmaddal a választásokon. Az árulókat senki sem szereti, talán csak a hozzá hasonló árulók, ezért érzett késztetést Mellár is arra, hogy Magyar Péter mellé álljon. Similis simili gaudet – Hasonló a hasonlónak örül – gondolta magában Felhévizy, majd leült a teraszon a fonott foteljébe egy csésze kávéval élvezni a csodás napsütést.”

