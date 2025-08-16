Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
alapanyag Fougan lócsemege pónik állatok Nébih figyelem tünetek

Szokatlan tünetek: idegen anyag került a népszerű csemegébe, ha ilyet vett, nehogy használja!

2025. augusztus 16. 19:57

Az érintett termékek visszavihetők a Decathlon áruházakba, a termékek vételárát visszatérítik – közölte a Nébih.

2025. augusztus 16. 19:57
null

A Fouganza márkájú, természetes alapanyagokból készült, préselt lócsemegék visszahívásáról döntött a Decathlon, miután belső ellenőrzésük során kiderült: 

a termékben idegen anyag lehet jelen, amely lenyelés esetén súlyos sérülést okozhat a lovaknak vagy a póniknak

– közölte hivatalos oldalán a Decathlon

Az áruházlánc és a Nébih arra hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy ezt a csemegét semmiképp se adják állataiknak.

„A legfontosabb, a visszahívásban érintett termékeket ne használjuk fel, még akkor sem, ha azok látszólag hibátlanok. Amennyiben a gazda már adott a termékből állatának, és az lovaknál szokatlan tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljon állatorvoshoz”.

Az érintett termékek visszavihetők a Decathlon áruházakba, a termékek vételárát visszatérítik”

– közölte a Nébih.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 16. 21:02
Préselt lócsemege bazmeg. Nem ám répa, alma, kockacukor..
Válasz erre
3
0
othetvenhat
2025. augusztus 16. 20:13
Nem náluk veszem a ló csemegét !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!