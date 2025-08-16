Szokatlan tünetek: idegen anyag került a népszerű csemegébe, ha ilyet vett, nehogy használja!

Sokan írjátok, hogy felesleges megosztani a posztokat, és kommentelni alatta, mert „úgysem hallja meg a hatalom”
Amikor visszatámadnak, az azt jelenti: betalált, amit mondtunk.
Az érintett termékek visszavihetők a Decathlon áruházakba, a termékek vételárát visszatérítik – közölte a Nébih.
A Fouganza márkájú, természetes alapanyagokból készült, préselt lócsemegék visszahívásáról döntött a Decathlon, miután belső ellenőrzésük során kiderült:
a termékben idegen anyag lehet jelen, amely lenyelés esetén súlyos sérülést okozhat a lovaknak vagy a póniknak
– közölte hivatalos oldalán a Decathlon.
Az áruházlánc és a Nébih arra hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy ezt a csemegét semmiképp se adják állataiknak.
„A legfontosabb, a visszahívásban érintett termékeket ne használjuk fel, még akkor sem, ha azok látszólag hibátlanok. Amennyiben a gazda már adott a termékből állatának, és az lovaknál szokatlan tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljon állatorvoshoz”.
Az érintett termékek visszavihetők a Decathlon áruházakba, a termékek vételárát visszatérítik”
– közölte a Nébih.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay