Szokatlan tünetek: idegen anyag került a népszerű csemegébe, ha ilyet vett, nehogy használja!

A Fouganza márkájú, természetes alapanyagokból készült, préselt lócsemegék visszahívásáról döntött a Decathlon, miután belső ellenőrzésük során kiderült:

a termékben idegen anyag lehet jelen, amely lenyelés esetén súlyos sérülést okozhat a lovaknak vagy a póniknak

– közölte hivatalos oldalán a Decathlon.

Az áruházlánc és a Nébih arra hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy ezt a csemegét semmiképp se adják állataiknak.

„A legfontosabb, a visszahívásban érintett termékeket ne használjuk fel, még akkor sem, ha azok látszólag hibátlanok. Amennyiben a gazda már adott a termékből állatának, és az lovaknál szokatlan tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljon állatorvoshoz”.

Az érintett termékek visszavihetők a Decathlon áruházakba, a termékek vételárát visszatérítik”

– közölte a Nébih.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay