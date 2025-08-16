Egyből telefont ragadtak az ukránok a Trump-Putyin csúcs után: ők voltak a vonal túlvégén

Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában
Tapintható közelségbe került a háború vége.
Nem tétlenkedett az ukrán külügy a Trump-Putyin találkozót követően.
Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha telefonon egyeztetett szombaton az Európai Unió, Lengyelország, Norvégia, Csehország, az Egyesült Királyság és Azerbajdzsán külügyminisztereivel – közölte szombaton – Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját követően – Facebook-bejegyzésében Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége. Az ukrán miniszter a diplomáciai erőfeszítésekről tájékoztatta kollégáit Ukrajna valódi és tartós békéjének elérése érdekében, valamint az Egyesült Államokkal és más szövetségesekkel folytatott közös munkáról.
Ezt is ajánljuk a témában
Tapintható közelségbe került a háború vége.
Andrij Szibiha a tárgyalások során hangsúlyozta, „Ukrajnát minden szinten meg kell erősíteni és megbízható biztonsági garanciákat kell nyújtani hazánk számára. Egységünk és összehangolt cselekedeteink képezik a jövőbeli közös biztonságunk alapját.
A csatatéren semmi jele annak, hogy az Orosz Föderáció készen állna a háború és a terror befejezésére. Putyint nem kellene jutalmazni az Ukrajnában elkövetett agresszív háborújáért és bűncselekményeiért”
– jegyezte meg a külügyminisztérium vezetője.
Ezt is ajánljuk a témában
Somkuti Bálint olyan jeleket is észrevett, amelyekről eddig még nem esett szó.
Nyitókép: Ozan KOSE / AFP