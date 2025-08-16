Egyből telefont ragadtak az ukránok a Trump-Putyin csúcs után: ők voltak a vonal túlvégén

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha telefonon egyeztetett szombaton az Európai Unió, Lengyelország, Norvégia, Csehország, az Egyesült Királyság és Azerbajdzsán külügyminisztereivel – közölte szombaton – Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját követően – Facebook-bejegyzésében Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége. Az ukrán miniszter a diplomáciai erőfeszítésekről tájékoztatta kollégáit Ukrajna valódi és tartós békéjének elérése érdekében, valamint az Egyesült Államokkal és más szövetségesekkel folytatott közös munkáról.