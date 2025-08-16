Ft
Ukrajna Putyin külügyminiszter Donald Trump

Egyből telefont ragadtak az ukránok a Trump-Putyin csúcs után: ők voltak a vonal túlvégén

2025. augusztus 16. 21:06

Nem tétlenkedett az ukrán külügy a Trump-Putyin találkozót követően.

2025. augusztus 16. 21:06
null

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha telefonon egyeztetett szombaton az Európai Unió, Lengyelország, Norvégia, Csehország, az Egyesült Királyság és Azerbajdzsán külügyminisztereivel – közölte szombaton – Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját követően – Facebook-bejegyzésében Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége. Az ukrán miniszter a diplomáciai erőfeszítésekről tájékoztatta kollégáit Ukrajna valódi és tartós békéjének elérése érdekében, valamint az Egyesült Államokkal és más szövetségesekkel folytatott közös munkáról. 

Andrij Szibiha a tárgyalások során hangsúlyozta, „Ukrajnát minden szinten meg kell erősíteni és megbízható biztonsági garanciákat kell nyújtani hazánk számára. Egységünk és összehangolt cselekedeteink képezik a jövőbeli közös biztonságunk alapját. 

A csatatéren semmi jele annak, hogy az Orosz Föderáció készen állna a háború és a terror befejezésére. Putyint nem kellene jutalmazni az Ukrajnában elkövetett agresszív háborújáért és bűncselekményeiért” 

– jegyezte meg a külügyminisztérium vezetője.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

Hohokam
2025. augusztus 16. 21:30
gyzoltan-2 2025. augusztus 16. 21:18 "Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha" Mit tudhatunk róla, mit kell tudnunk róla..?! A szokásos hőzöngő nagypofájú arrogáns hohol bunkó. origo.hu/itthon/2025/07/lanczi-tamas-szuverenitas-ukrajna-kitiltas-andrij-szibiha
Hohokam
•••
2025. augusztus 16. 21:22 Szerkesztve
"Európai Unió, Lengyelország, Norvégia, Csehország, az Egyesült Királyság és Azerbajdzsán külügyminisztereivel" OK, szóval egy sóhivatal, és kettő EU (amelyek közül az egyik éppen ideges lett egy ottani banderita náci ukrán demonstráció miatt) és három nem-EU országgal. Bravó....
gyzoltan-2
2025. augusztus 16. 21:18
"Ukrajna külügyminisztere, Andrij Szibiha" Mit tudhatunk róla, mit kell tudnunk róla..?!
bodosoldier-2
2025. augusztus 16. 21:13
Vége van kicsi.Már szorul a hurok a nyakad körül.))) Sokat pattogsz,aztán véletlenül lekapcsolják a starlinket aztán ülsz,mint hülyegyerek a sötétbe.
