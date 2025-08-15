Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter Fidesz Reakció Kacsoh Dániel Békés Márton

„Magyar Péter mindig is egy rongy ember volt” – Békés Márton keményen nekiment a Tisza Párt vezetőjének

2025. augusztus 15. 16:58

A közelgő Tranzit fesztivál apropóján ült be a Reakció stúdiójába Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója és a Kommentár főszerkesztője.

2025. augusztus 15. 16:58
null

A Kacsoh Dániellel folytatott beszélgetésben nem fogta vissza magát:

 szerinte Magyar Péter mindig is egy rongy ember volt, aki már jóval politikai szerepvállalása előtt a Fidesz ellen beszélt, miközben a rendszerből élt és annak előnyeit élvezte.

Békés szerint a Tisza Párt mögött nincs ütőképes csapat, a pártépítésben súlyos hiányosságok mutatkoznak, és a vezetője 2026-ban nagy vereséget fog szenvedni. Úgy látja: Magyar Péter csupán „a szélről bekiabáló” szerepét játssza, miközben a Fidesz a politikai közép erőpozíciójából indul.

A beszélgetésben szó esett a digitális polgári körök gyors bővüléséről és Dopeman jobboldali szerepvállalásáról is, akit Békés a jobboldali „törzsszövetség” színesítő elemének tart.

Külön kitértek a fesztiválszezon politikai felhangjaira és a „mocskos Fidesz” skandálások körüli médiakampányra, amelyet a vendég szerint a hangos kisebbség generál, és nem tükrözi a választói realitást.

Békés szerint a jobboldal nemhogy nem gyengül, hanem az őszi politikai szezont fölényből kezdi majd, és erősebben tér vissza, mint valaha.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jebuzita
2025. augusztus 15. 19:05
Akkor miért nem vetette ki a fidesz magából?
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 15. 19:00
Törlő?
Válasz erre
0
0
CubaLibre
2025. augusztus 15. 18:52
Mocskos Tisza !
Válasz erre
0
0
beke23-a
2025. augusztus 15. 18:43
Az Orbangyuloloktol kerdeznem, hogy miert is gyulolik Orbant?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!