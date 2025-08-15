„Magyar Péter mindig is egy rongy ember volt” – Békés Márton keményen nekiment a Tisza Párt vezetőjének

A Kacsoh Dániellel folytatott beszélgetésben nem fogta vissza magát:

szerinte Magyar Péter mindig is egy rongy ember volt, aki már jóval politikai szerepvállalása előtt a Fidesz ellen beszélt, miközben a rendszerből élt és annak előnyeit élvezte.

Békés szerint a Tisza Párt mögött nincs ütőképes csapat, a pártépítésben súlyos hiányosságok mutatkoznak, és a vezetője 2026-ban nagy vereséget fog szenvedni. Úgy látja: Magyar Péter csupán „a szélről bekiabáló” szerepét játssza, miközben a Fidesz a politikai közép erőpozíciójából indul.

A beszélgetésben szó esett a digitális polgári körök gyors bővüléséről és Dopeman jobboldali szerepvállalásáról is, akit Békés a jobboldali „törzsszövetség” színesítő elemének tart.

Külön kitértek a fesztiválszezon politikai felhangjaira és a „mocskos Fidesz” skandálások körüli médiakampányra, amelyet a vendég szerint a hangos kisebbség generál, és nem tükrözi a választói realitást.

Békés szerint a jobboldal nemhogy nem gyengül, hanem az őszi politikai szezont fölényből kezdi majd, és erősebben tér vissza, mint valaha.