Lázár János elárulta, miért éri meg a Nyugatnak az ukrajnai háború

Magyarország és Szerbia egyaránt áldozata Brüsszel önkényének és ostobaságának, kárvallottja annak, amit ma uniós politika címén Brüsszel művel – hangsúlyozta Lázár János építési és közlekedési miniszter szombaton Palicson, a vajdasági magyarság központi augusztus 20-i ünnepségén.

Mint mondta: Magyarország nem jogi vagy jogállami, hanem politikai okokból nem kapja meg a jussát, az őt megillető uniós forrásokat, amelyekre a magyarok már régen rászolgáltak.

A politikai zsarolással Brüsszel meg akarja törni a magyarokat, a magyar állam viszont már 15 éve nem enged az álláspontjából.

„A magyarok következetesen nemet mondanak a háborúra, nemet mondanak a migrációra, és nemet a genderideológiára” – húzta alá.

A miniszter szerint a brüsszeli politika önkényének áldozata Szerbia, a Délvidék, valamint a vajdasági magyar közösség is, mert kénytelenek eltűrni, hogy évtizedek óta „csuklóztatják őket” a csatlakozási feltételek teljesítésével, mások viszont

a sor végéről egyszeriben a sor elejére ugorhatnak”.

Ukrajna csatlakozása csak Brüsszel érdeke

Véleménye szerint Ukrajna csatlakozása csak Brüsszel érdeke, mert így „üveggyöngyökért” szerezheti meg Ukrajnát.

Azért éri meg neki a háború, mert azon háromszor keresnek:

keresnek vele akkor, amikor haditechnikát adnak el az ukránoknak, miközben a költséget az európai adófizetők állják. Keresnek vele akkor, amikor olcsón lehet venni az ukrán termőföldet, gyárat, piacot, fogyasztót, és keresnek vele akkor, amikor egy „új Marshall-terv” eurómilliárdjaiból majd újjá kell építeni az országot – részletezte.

Lázár János szerint „most még meg lehet állítani a háborún keresni akaró politikai erőket”, ezért van nagy jelentősége minden európai választásnak. Most ugyanis még „meg lehet akadályozni, hogy Kelet-Közép-Európa is a Nyugat sorsára jusson, hogy bevándorló országgá váljon Magyarország és Szerbia is, ahogy a németek, franciák, hollandok egykori hazája”.

Ez a magyarok küldetése

Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok küldetése 2025-ben az, hogy megvédjék a kelet-közép-európai szigetet, „azt a legutolsó végvárat, amely Pozsonytól Belgrádig még mindig ellenáll, még ellen tud tartani a woke ostromának. Amely meg tud és meg is akar maradni a régi Európának: sokszínűnek, de a nemzeti identitásaira büszkének, nyitottnak és toleránsnak, de a biológia és a józan ész törvényeit tisztelőnek, más vallásokkal és kultúrákkal szemben türelmesnek, de a keresztény örökségéhez makacsul ragaszkodónak, végül, de távolról sem utolsó sorban, a rendet őrzőnek (...), de rendíthetetlenül békepártinak” – hangsúlyozta.

A tárcavezető szerint Európa számára a nagy visszatérés, a megmaradás és gyarapodás útja a nemzet, a kereszténység és a béke.

Az építési és közlekedési miniszter kiemelte, Szerbia és Magyarország ellenségekből váltak barátokká, ez pedig tanulságul szolgálhat más államok számára is. „Mi olyan Európában hiszünk, ahol a határok nem elválasztanak, hanem megvédenek bennünket” – emelte ki.

