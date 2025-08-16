Ft
Azahriah frontember Beatrice malária rapper Nagy Feró koncert vélemény

Nagy Feró nem kertelt: szerinte „Azahriah olyan, mint a malária”

2025. augusztus 16. 21:44

A Beatrice frontembere nem először ment neki a fiatal előadónak.

2025. augusztus 16. 21:44
null

Augusztus 16-án, szombaton kezdetét vette a Szent István Nap programsorozat. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték: a nyitónap az idén is a zene, a hagyomány és a közösség ünnepévé varázsolja a fővárost. 

A Retro Tabán szombaton három produkcióval várta a közönséget. A sort 17 óra 30 perckor az Abaházi.RT indította, majd 18 óra 45 perctől a Beatrice lépett a színpadra. A zenekara frontembere a HVG beszámolja szerint a mostani koncerten is odaszúrt a fiatal sztárnak, Azahriahnak.

Nagy Feró kijelentette:

Azahriah, olyan, mint a malária”.

Nem először ment neki a fiatal zenésznek

Emlékezetes, hogy a Beatrice frontembere nem először fogalmazott meg sommás véleményt Azahriah-val kapcsolatban. Júliusban a Patrióta YouTube-csatornának adott interjújában azt kérdezte a rapper nevének említésekor, hogy

Azahriah, nem Izaura?”

Mindez azután történt, hogy a fiatal előadó burkoltan lehülyézte a fideszeseket.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

