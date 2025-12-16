Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
„1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak. Ő ezt válaszolta: – Ne küldjék a gyerekeiket befejezni azt, amit a politikusok elkezdtek.
Istenem, mennyire látnoki most ez az egyszerű üzenet, mennyire látnia kellene mindenkinek, akit illet, Zelenszkijtől az idióta európai politikusokig, Leyentől Weberen át Mark Ruttéig!”
