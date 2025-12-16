Ft
Bayer Zsolt orosz-ukrán háború vélemény

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet

2025. december 16. 18:35

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

2025. december 16. 18:35
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak. Ő ezt válaszolta: – Ne küldjék a gyerekeiket befejezni azt, amit a politikusok elkezdtek.

Istenem, mennyire látnoki most ez az egyszerű üzenet, mennyire látnia kellene mindenkinek, akit illet, Zelenszkijtől az idióta európai politikusokig, Leyentől Weberen át Mark Ruttéig!”

Nyitókép: GAUTRON / AFP 

kampman
2025. december 16. 18:58
"Zelenszkijtől az idióta európai politikusokig, Leyentől Weberen át Mark Ruttéig" Putyin megint kimaradt :D
nemecsekerno-007-01
2025. december 16. 18:42
,,Könnyű más faszával verni a csalánt.,, A 100+400 év történelmi szopórollerezése megtanított nekünk nagyon sok dolgot.
