Petschnig Mária Zita Tisza Párt Tisza-sziget hangulat Kéri László Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor fórum választás

Kéri László ismét nagyot akart mondani – szerinte a Tisza Pártnak komoly tartalékai vannak a külföldi magyarok körében (VIDEÓ)

2025. augusztus 16. 17:48

A politológus szerint ugyanakkor nem szabad Orbán Viktor képességeit lebecsülni, hiszen közel negyven évet töltött el a politika frontvonalában.

2025. augusztus 16. 17:48
null

Kéri László – aki feleségével, Petschnig Mária Zita közgazdásszal rendszeresen jár a Tisza-sziget meghívására fórumokat tartani – ezúttal a Népszava Törésvonal című műsorában fejtette ki a véleményét a jelenlegi közéleti állapotokról. 

Kéri ezúttal azt jelentette ki, hogy „a stratégiában gondolkodó fideszesek is tudják, hogy nagy a baj”. A szakértő – aki ebbe a táborba sorolja Lázár János minisztert is – úgy véli, ez a réteg pontosan tisztában van azzal, hogy egy ekkora különbséget a világ legjobb kampányával is nagyon nehéz ledolgozni. 

A politológus – aki már többször hitet tett Magyar Péter mellett – kapkodást tapasztal a Fideszben, ami részben annak tudható be, hogy Magyar Péterrel szemben teljesen hatástalanok a lejáratókampányok – vélekedett.

Kéri László hozzátette, Orbán Viktornál is érzékelhető a váltás: a korábbi, csak a Fidesz-közönséghez szóló, elszigetelt kommunikációt két hete felváltotta a nyitás minden irányba.

A szakértő szerint már az sem lenne meglepő, ha a miniszterelnök megjelenne az ATV-ben Rónai Egonnál.

Gondolatmenetét azzal zárta, hogy ugyanakkor 

nem szabad Orbán Viktor képességeit lebecsülni, hiszen közel negyven évet töltött el a politika frontvonalában.

Kéri ezután arról is szólt, hogy a Tisza Pártnak jelentős tartalékai lehetnek a külföldi magyarok körében, akik között egyre gyakoribb a vélekedés, hogy inkább a szabadságuk terhére hazajönnek, mert változtatni akarnak.

Próbálta magyarázni a bizonyítványát

Kéri Lászlót arról a kijelentéséről is kérdezték, amelyet az utóbbi időben felkapott a sajtó. A politológus az egyik előadásában ugyanis azt mondta, hogy olyan hangulatot kell teremteni, hogy úgy nézzenek a fideszesekre, mint egy pestisesre.

A szakértő a műsorban ennek kapcsán jelezte, nem azt mondta, hogy a fideszes pestises, csupán egy hasonlattal élt, amely egy előadás közbeni szókép volt. A „fertőző beteg” hasonlat egy folyamat elemzésére szolgált, nem sértésként hangzott el. „Aki ebből politikai tőkét akar kovácsolni, azzal nem érdemes vitatkozni” – magyarázta Kéri.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

Horváth K. József

Idézőjel

Ha a Tisza tényleg vezetne, Kéri László csak kérne egy kávét hátradőlve a bősz pestisesezés helyett

Ja, hogy ebben nem bízunk, csak dumában akarjuk lehengerelni a Fidesz szavazókat, hogy ne arasson akkora győzelmet a kormánypárt?

