Kéri László ismét nagyot akart mondani – szerinte a Tisza Pártnak komoly tartalékai vannak a külföldi magyarok körében (VIDEÓ)

Kéri László – aki feleségével, Petschnig Mária Zita közgazdásszal rendszeresen jár a Tisza-sziget meghívására fórumokat tartani – ezúttal a Népszava Törésvonal című műsorában fejtette ki a véleményét a jelenlegi közéleti állapotokról.

Kéri ezúttal azt jelentette ki, hogy „a stratégiában gondolkodó fideszesek is tudják, hogy nagy a baj”. A szakértő – aki ebbe a táborba sorolja Lázár János minisztert is – úgy véli, ez a réteg pontosan tisztában van azzal, hogy egy ekkora különbséget a világ legjobb kampányával is nagyon nehéz ledolgozni.

A politológus – aki már többször hitet tett Magyar Péter mellett – kapkodást tapasztal a Fideszben, ami részben annak tudható be, hogy Magyar Péterrel szemben teljesen hatástalanok a lejáratókampányok – vélekedett.

Kéri László hozzátette, Orbán Viktornál is érzékelhető a váltás: a korábbi, csak a Fidesz-közönséghez szóló, elszigetelt kommunikációt két hete felváltotta a nyitás minden irányba.

A szakértő szerint már az sem lenne meglepő, ha a miniszterelnök megjelenne az ATV-ben Rónai Egonnál.

Gondolatmenetét azzal zárta, hogy ugyanakkor

nem szabad Orbán Viktor képességeit lebecsülni, hiszen közel negyven évet töltött el a politika frontvonalában.

Kéri ezután arról is szólt, hogy a Tisza Pártnak jelentős tartalékai lehetnek a külföldi magyarok körében, akik között egyre gyakoribb a vélekedés, hogy inkább a szabadságuk terhére hazajönnek, mert változtatni akarnak.