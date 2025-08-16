Kéri László ismét nagyot akart mondani – szerinte a Tisza Pártnak komoly tartalékai vannak a külföldi magyarok körében (VIDEÓ)

Lázár János elárulta, mi a tiszás pökhendiség ellenszere (VIDEÓ)
A miniszter szerint a 2026-os választások szlogenje az lehetne: „hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”
Kéri László – aki feleségével, Petschnig Mária Zita közgazdásszal rendszeresen jár a Tisza-sziget meghívására fórumokat tartani – ezúttal a Népszava Törésvonal című műsorában fejtette ki a véleményét a jelenlegi közéleti állapotokról.
Kéri ezúttal azt jelentette ki, hogy „a stratégiában gondolkodó fideszesek is tudják, hogy nagy a baj”. A szakértő – aki ebbe a táborba sorolja Lázár János minisztert is – úgy véli, ez a réteg pontosan tisztában van azzal, hogy egy ekkora különbséget a világ legjobb kampányával is nagyon nehéz ledolgozni.
A politológus – aki már többször hitet tett Magyar Péter mellett – kapkodást tapasztal a Fideszben, ami részben annak tudható be, hogy Magyar Péterrel szemben teljesen hatástalanok a lejáratókampányok – vélekedett.
Kéri László hozzátette, Orbán Viktornál is érzékelhető a váltás: a korábbi, csak a Fidesz-közönséghez szóló, elszigetelt kommunikációt két hete felváltotta a nyitás minden irányba.
A szakértő szerint már az sem lenne meglepő, ha a miniszterelnök megjelenne az ATV-ben Rónai Egonnál.
Gondolatmenetét azzal zárta, hogy ugyanakkor
nem szabad Orbán Viktor képességeit lebecsülni, hiszen közel negyven évet töltött el a politika frontvonalában.
Kéri ezután arról is szólt, hogy a Tisza Pártnak jelentős tartalékai lehetnek a külföldi magyarok körében, akik között egyre gyakoribb a vélekedés, hogy inkább a szabadságuk terhére hazajönnek, mert változtatni akarnak.
Kéri Lászlót arról a kijelentéséről is kérdezték, amelyet az utóbbi időben felkapott a sajtó. A politológus az egyik előadásában ugyanis azt mondta, hogy olyan hangulatot kell teremteni, hogy úgy nézzenek a fideszesekre, mint egy pestisesre.
A szakértő a műsorban ennek kapcsán jelezte, nem azt mondta, hogy a fideszes pestises, csupán egy hasonlattal élt, amely egy előadás közbeni szókép volt. A „fertőző beteg” hasonlat egy folyamat elemzésére szolgált, nem sértésként hangzott el. „Aki ebből politikai tőkét akar kovácsolni, azzal nem érdemes vitatkozni” – magyarázta Kéri.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
