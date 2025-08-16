Kéri László nem mondja ki a Népszava podcastjában, hogy elsöprő győzelmet arat majd a Tisza jövő áprilisban, de folyamatosan azt érzékelteti, hogy ez fog bekövetkezni. Ezt arra alapozza, hogy feleségével, Petschnig Mária Zitával tavaly augusztus óta folyamatosan járják az ország Tisza Szigeteit, azóta már 75 helyen megfordultak, és a gyűlések résztvevői egyértelműen Tisza győzelmet várnak. Méghozzá nem egyszerű kormányváltást, hanem rendszerváltást jövendölnek. Ehhez még hozzájönnek a kéthetenként megjelenő közvélemény-kutatások, amelyek arról tanúskodnak, hogy egyre nagyobb arányban vezet a Tisza.

Hát, kérem szépen: ha ez így van, akkor hol a baj? Én a Kéri-félék helyében hátradőlnék és kérnék egy kávét és várnám a jövő áprilist, hogy végre kihirdessék a választás végeredményét, a Tisza sikerét.

Ja, hogy ebben nem bízunk, csak dumában akarjuk lehengerelni a Fidesz szavazókat, hogy ne arasson akkora győzelmet a kormánypárt, ami a Holdról is látszik? Pedig élek a gyanúperrel, hogy ez lesz a helyzet.

Nem véletlenül magyarázta Kéri a negyvenperces podcast harmadában saját bizonyítványát a fideszesek lepestisezéséről, ami szerinte nem is úgy volt. Érezte ugyanis, hogy nagyon elvetette a sulykot. Tudjuk jól: Orbán Viktor már Tusványoson kijelentette, hogy elsöprő győzelmet arat majd a Fidesz. A horvátországi magyaroktól még egy pólót is kapott, amire 4/5-öt volt fölfestve. Ez játéknak tűnt, jó szelfis mókának, de ismerjük annyira Orbánt, hogy nem húzta volna magára a trikót, ha a győzelem mértékéről ne lett volna meggyőződve. El is mondta, hogy a 106 választókerületből nyolcvanat megnyernének. Az ezt kétkedve fogadó ellenzék fejcsóválása után néhány választókerület adatai kiszivárogtak a nyolcvanból. Azok egytől egyig Fidesz győzelmet mutattak. Volt, ahol a Tisza feleannyi szavazatot kapott volna, mint a kormánypárt.

Meg is kérdezte a riporter Kéritől, hogy

te hozod el a Fidesz következő kétharmadát?

És akkor megkezdődött Kéri magyarázkodása. Azt mondja: „Ezt olvastam régen, a nagyeszű Kocsis Máté és mások is mondták ezt, hogy jelentős mértékben túlbecsülnek engem. Jelentős mértékben túlbecsülik az általuk keltett hisztéria valóságos hatását. Itt nemcsak rólam van szó, hanem arról a súlyos tévedésről, amikor azt hiszik, hogy ha valakit kipécéznek, három napig médianyomás alá helyezik, biztos, hogy van szerepe a tábor lappangó gyűlöletének a fenntartásában, de hogy ennek köze lenne a kétharmadhoz, az olyan nevetséges túlzás, amit még nem tudok komolyan venni se magánemberként, se elemzőként.” Persze Kéri megint fordítva ült a lovon. Őt senki nem pécézte ki, hanem azt az aljasságot utasították vissza, ahogy Kéri minősítette a fideszeseket.

Hozzátette:

Nem azt mondtam, hogy a fideszes pestises,

hanem használtam egy hasonlatot, hogy előbb-utóbb elérik a Fideszt még mindig képviselők és bátran vállalók, hogy úgy viselkednek mint egykoron az ilyen fertőző betegekkel, hát azért jobb, ha távol tartom magam tőle. Ez egy szókép volt egy előadás közben, amikor egy folyamatot elemzel. Aki ezt kikapta, aki ebből akar politikai tőkét kovácsolni és engem megbélyegezni, azzal úgysem tudok vitatkozni, hogy folyamatelemzésből állóképet csinálni ez nekem abszurdum.”

Az abszurdummal beismerte Kéri, hogy ez elhangzott. A Fideszgyűlölő Kérinek pedig az lehetett a célja, hogy valami – trágyával etetett gombákhoz hasonló – könnyen megjegyezhető gusztustalanságot mondjon a fideszesekre. Ez azonban túl jól sikerült, ennek ellenére azt mondta, nem fog magyarázkodni, mert majd ráragad a bélyeg, hogy ő lesz a pestis hozó Kéri. Előbb-utóbb pólók is születhetnek azzal a felirattal, hogy Je suis pestis. Mindezt azért, hogy tényleg másra szavazzanak azok közül, akik eddig a kormánypárta szavaztak, ha Kéri szerint ez ilyen ciki. Pedig egyáltalán nem ciki.

Épp a kétharmadra utaló kérdésből lehetett kiérezni, hogy az ilyen kijelentések inkább szilárdabbá teszik az amúgy is erős fideszes összefogást, mint gyengébbé.

Az meg, hogy közvélemény-forradalom történt volna, hogy válságtudatosodásról beszélhetünk, egyszerűen nevetséges. Annyi történt, hogy az ellenzék szavazói nem aprózódnak el a baloldali pártok között, hanem abban értenek egyet, hogy le kell váltani a kormány. De a szavazók száma nem gyarapodott, sőt!