háború Európa kancellár elnök Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij egyeztetés Egyesült Államok hatalom

A kancellár elárulta, kik készítik fel Zelenszkijt a washingtoni találkozóra

2025. augusztus 16. 20:48

Friedrich Merz a ZDF német közszolgálati televíziónak azt nyilatkozta, fontos, hogy Európa egységes maradjon, az Egyesült Államok egyelőre továbbra is döntő szerepet játszik a háborúban.

2025. augusztus 16. 20:48
null

Az Egyesült Államok kész részt venni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákban – jelentette ki szombaton Friedrich Merz német kancellár a ZDF német közszolgálati televíziónak nyilatkozva.

„A jó hír az, hogy Amerika kész részt venni ilyen biztonsági garanciákban, és nem hagyja magukra az európaiakat” – mondta Merz, aki azt követően nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta az európai vezetőket Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában folytatott tárgyalásairól.

A kancellár szerint minél előbb tartani kellene egy háromoldalú találkozót Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a békeszerződés megkötése érdekében. Ha ez működik, „sokkal többet ér, mint egy tűzszünet” – tette hozzá.

Merz szerint Trump jelezte, hogy Oroszország késznek látszik inkább a konfliktus frontvonalai alapján, mintsem az általa követelt megyék határait figyelembe véve tárgyalni. „Ez nagy különbség, mert Oroszország olyan területeket is követel, amelyeket még nem foglalt el” – mondta.

A kancellár azt is közölte, hogy Zelenszkij vasárnap európai vezetőkkel tárgyal, akik felkészítik őt Trumppal a jövő hét elejére tervezett washingtoni találkozójára.

Hangsúlyozta:

fontos, hogy Európa egységes maradjon, de az Egyesült Államok egyelőre továbbra is döntő szerepet játszik a háborúban.

Oroszország többet léphet előre, mint eddig

„Az amerikai elnöknek megvan a hatalma mind katonai úton, mind megfelelő szankciók és vámtarifák révén biztosítani, hogy Oroszország többet lépjen előre a jelenleginél” a rendezés útján – fogalmazott a német kancellár.

Az Ukrajnának nyújtandó hatékony biztonsági garanciák fontosságát több európai állam- és kormányfő is hangsúlyozta az alaszkai csúcstalálkozó után kiadott közös közleményben, amelyet aláírt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke is.

(MTI)

Nyitókép: Ben STANSALL / POOL / AFP

