A kancellár elárulta, kik készítik fel Zelenszkijt a washingtoni találkozóra

Az Egyesült Államok kész részt venni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákban – jelentette ki szombaton Friedrich Merz német kancellár a ZDF német közszolgálati televíziónak nyilatkozva.

„A jó hír az, hogy Amerika kész részt venni ilyen biztonsági garanciákban, és nem hagyja magukra az európaiakat” – mondta Merz, aki azt követően nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta az európai vezetőket Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában folytatott tárgyalásairól.

A kancellár szerint minél előbb tartani kellene egy háromoldalú találkozót Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a békeszerződés megkötése érdekében. Ha ez működik, „sokkal többet ér, mint egy tűzszünet” – tette hozzá.