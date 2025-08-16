Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója a legbrutálisabb szembesítése Európa tehetetlenségével – emelte ki véleménycikkében a német Welt főszerkesztője. Jacques Schuster szerint a két szuperhatalom elnökének találkozója fekete nap Európa és Ukrajna számára, mivel nem kaptak meghívást Alaszkába, amely jól mutatja tehetetlenségüket, gyengeségüket és a befolyásuk hiányát.

Mire jók a merészen megfogalmazott ötpontos tervek, erőteljes garanciák és annak hangoztatása, hogy a hódító háborúkat nem lehet területi nyereséggel jutalmazni, ha a földrablást végül el kell ismerni?

Mit jelent a területcsere, ha Kijevet arra kényszerítik, hogy Ukrajna területének egy részét feladja – teszi fel a kérdést a Welt főszerkesztője. Szerinte

mindenki tudja, hogy a háború egyszer majd kompromisszummal ér véget, ami fájdalmas lesz Ukrajna számára.

Nem jött be Európa terve: Ukrajna felfegyverzésével és harci képességének növelésével akkora emberi és anyagi veszteséget okozva Moszkvának, amely engedményekre kényszeríthette volna Oroszországot. Mindezért pedig a szerző szerint Amerika a felelős. Donald Trump elnöksége óta katonailag és pszichésen is teljesen kimerítették Ukrajnát, de Európával sem bántak jobban.