Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Fehér Ház Ukrajna Welt Donald Trump Vlagyimir Putyin Európai Unió

Az alaszkai találkozó brutálisan rávilágított: a németek szerint Európa gyenge, nincs érdemi befolyása a békére

2025. augusztus 16. 17:57

Meglepő okfejtés: az EU tehetetlenségét Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozása változtatná meg.

2025. augusztus 16. 17:57
null

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója a legbrutálisabb szembesítése Európa tehetetlenségével – emelte ki véleménycikkében a német Welt főszerkesztője. Jacques Schuster szerint a két szuperhatalom elnökének találkozója fekete nap Európa és Ukrajna számára, mivel nem kaptak meghívást Alaszkába, amely jól mutatja tehetetlenségüket, gyengeségüket és a befolyásuk hiányát. 

Mire jók a merészen megfogalmazott ötpontos tervek, erőteljes garanciák és annak hangoztatása, hogy a hódító háborúkat nem lehet területi nyereséggel jutalmazni, ha a földrablást végül el kell ismerni? 

Mit jelent a területcsere, ha Kijevet arra kényszerítik, hogy Ukrajna területének egy részét feladja – teszi fel a kérdést a Welt főszerkesztője. Szerinte

mindenki tudja, hogy a háború egyszer majd kompromisszummal ér véget, ami fájdalmas lesz Ukrajna számára.

Nem jött be Európa terve: Ukrajna felfegyverzésével és harci képességének növelésével akkora emberi és anyagi veszteséget okozva Moszkvának, amely engedményekre kényszeríthette volna Oroszországot. Mindezért pedig a szerző szerint Amerika a felelős. Donald Trump elnöksége óta katonailag és pszichésen is teljesen kimerítették Ukrajnát, de Európával sem bántak jobban.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajnának csak akkor van esélye csonka államként túlélni, ha biztonsági garanciákat kap egy Oroszországgal kötött szerződés után. Csakhogy még ha Trump ma meg is adná ezeket, nem kizárt, hogy holnap már visszavonná, mivel „ha van valami állandó a Fehér Ház uránál, az, hogy megbízhatatlan”. A lap főszerkesztőjének véleménycikke arra mutat rá, hogy 

az Európai Unió államainak sürgősen fel kell fegyverkezniük, és úgy kell tenniük, mintha az Egyesült Államok eltűnt volna a föld színéről. Európának katonai hatalommá kell válnia, amelynek láttán a Kreml háromszor is meggondolja, hogy megtámadja-e.

Ehhez a védelmi architektúrához hozzátartozik Ukrajna is. Pontosabban: Európa biztonsága Ukrajnától függ – emelte ki a szerző a gyakran hangoztatott felvetést. Nem volt tévedés, amikor számos európai katonai szakértő és titkosszolgálati elemző hangsúlyozta: Kijevnek még három évet ki kell bírnia, hogy ez idő alatt Európa fel tudjon készülni Oroszországgal szemben. A mai helyzetre lefordítva ez azt jelenti: a csonka Ukrajnának helyet kell kapnia az európai biztonsági architektúrában – és nem szánalomból vagy szeretetből, hanem a legmélyebb európai és német érdekből.

Ukrajna soha nem lesz NATO-tag, de biztonsági garanciáit az Európai Unió tagságán keresztül kell megszereznie. Oda pedig a lehető leggyorsabban be kell lépnie, anélkül, hogy végig kellene járnia a maratoni brüsszeli csatlakozási procedúrát. A gyors teljes jogú tagság ugyan azt jelentené, hogy a jelenlegi eljárást félretennék, de naivitások nélkül: Ukrajna csak akkor kaphatna teljes szavazati jogot, ha ténylegesen végrehajtotta az uniós szerződéseket.

A szerző szerint sokakat ugyan zavar, hogy Ukrajna EU tag legyen, de erős érvek szólnak e mellett: „csak Ukrajnával a birtokában képes Moszkva eurázsiai hatalom maradni és kinyúlni Európába, ezért csak Ukrajnával képes a Nyugat ezt megakadályozni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2025. augusztus 16. 19:43
Dr. Helmut Kohlnak még volt tekintélye. Az a félig német Merkel nevű πcsa játszotta el a németek tekintélyét.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. augusztus 16. 19:36
Nyugat-Európa = a DeepState gyarmata, kiszolgálója, rabszolgája. Messze kell tartanunk magunkat attól a bűzös pöcegödörtől. Remélem, hogy Macron, Starmer, Merz és többi csicska hamarosan a pokolba kerül.
Válasz erre
0
0
ricsi1975
2025. augusztus 16. 19:33
Hát ez egy idióta, aki ezt a cikket írta, vagy iratta. Abból is a rosszabbik fajta. Börtönbe vele háborús úszításért.
Válasz erre
0
0
machet
2025. augusztus 16. 19:27
Hülye németek,német hülyék.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!