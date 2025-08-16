Az alaszkai találkozó brutálisan rávilágított: a németek szerint Európa gyenge, nincs érdemi befolyása a békére

Breaking: Trump elárulta, miről állapodtak meg Alaszkában
Tapintható közelségbe került a háború vége.
Meglepő okfejtés: az EU tehetetlenségét Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozása változtatná meg.
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója a legbrutálisabb szembesítése Európa tehetetlenségével – emelte ki véleménycikkében a német Welt főszerkesztője. Jacques Schuster szerint a két szuperhatalom elnökének találkozója fekete nap Európa és Ukrajna számára, mivel nem kaptak meghívást Alaszkába, amely jól mutatja tehetetlenségüket, gyengeségüket és a befolyásuk hiányát.
Mire jók a merészen megfogalmazott ötpontos tervek, erőteljes garanciák és annak hangoztatása, hogy a hódító háborúkat nem lehet területi nyereséggel jutalmazni, ha a földrablást végül el kell ismerni?
Mit jelent a területcsere, ha Kijevet arra kényszerítik, hogy Ukrajna területének egy részét feladja – teszi fel a kérdést a Welt főszerkesztője. Szerinte
mindenki tudja, hogy a háború egyszer majd kompromisszummal ér véget, ami fájdalmas lesz Ukrajna számára.
Nem jött be Európa terve: Ukrajna felfegyverzésével és harci képességének növelésével akkora emberi és anyagi veszteséget okozva Moszkvának, amely engedményekre kényszeríthette volna Oroszországot. Mindezért pedig a szerző szerint Amerika a felelős. Donald Trump elnöksége óta katonailag és pszichésen is teljesen kimerítették Ukrajnát, de Európával sem bántak jobban.
Ukrajnának csak akkor van esélye csonka államként túlélni, ha biztonsági garanciákat kap egy Oroszországgal kötött szerződés után. Csakhogy még ha Trump ma meg is adná ezeket, nem kizárt, hogy holnap már visszavonná, mivel „ha van valami állandó a Fehér Ház uránál, az, hogy megbízhatatlan”. A lap főszerkesztőjének véleménycikke arra mutat rá, hogy
az Európai Unió államainak sürgősen fel kell fegyverkezniük, és úgy kell tenniük, mintha az Egyesült Államok eltűnt volna a föld színéről. Európának katonai hatalommá kell válnia, amelynek láttán a Kreml háromszor is meggondolja, hogy megtámadja-e.
Ehhez a védelmi architektúrához hozzátartozik Ukrajna is. Pontosabban: Európa biztonsága Ukrajnától függ – emelte ki a szerző a gyakran hangoztatott felvetést. Nem volt tévedés, amikor számos európai katonai szakértő és titkosszolgálati elemző hangsúlyozta: Kijevnek még három évet ki kell bírnia, hogy ez idő alatt Európa fel tudjon készülni Oroszországgal szemben. A mai helyzetre lefordítva ez azt jelenti: a csonka Ukrajnának helyet kell kapnia az európai biztonsági architektúrában – és nem szánalomból vagy szeretetből, hanem a legmélyebb európai és német érdekből.
Ukrajna soha nem lesz NATO-tag, de biztonsági garanciáit az Európai Unió tagságán keresztül kell megszereznie. Oda pedig a lehető leggyorsabban be kell lépnie, anélkül, hogy végig kellene járnia a maratoni brüsszeli csatlakozási procedúrát. A gyors teljes jogú tagság ugyan azt jelentené, hogy a jelenlegi eljárást félretennék, de naivitások nélkül: Ukrajna csak akkor kaphatna teljes szavazati jogot, ha ténylegesen végrehajtotta az uniós szerződéseket.
A szerző szerint sokakat ugyan zavar, hogy Ukrajna EU tag legyen, de erős érvek szólnak e mellett: „csak Ukrajnával a birtokában képes Moszkva eurázsiai hatalom maradni és kinyúlni Európába, ezért csak Ukrajnával képes a Nyugat ezt megakadályozni.”
