Ezekbe a körzetekbe nagyon könnyen beletörhet a Tisza bicskája

November legvégéig várniuk kell azoknak, akik szeretnék megtudni, kiket indít az egyéni választókerületekben a Tisza Párt. Bár folyamatosan publikálják az ellenzékhez húzódó közvélemény-kutatók, hogy Magyar Péterék mennyire vezetnek, és mennyivel nyernének, ha most lennének a választások. Az országos lista mellett ugyanakkor ott vannak az egyéni jelöltek, akiknek nagy súlya van abban, kik nyerik végül az országgyűlési választásokat.

A Tiszának pedig ez a nagy problémája, hiszen a körzetekben eddig nem tudtak még felépíteni senkit, a párt egyelőre egy one man show. Ráadásul az egyéni kerületekben már jól bejáratott politikusok vannak, akiket nagyon nehéz lesz legyőznie a Tiszának, elvégre ott jobban számít a szimpátia, mint a pártlogó, és egy ismeretlent felépíteni ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen.

Ne legyen kétségünk afelől, hogy Magyarék azért húzzák-halasztják a jelöltek bemutatását, hogy a politikai ellenfeleknek kevesebb idejük legyen megismertetni a kiválasztott személyek valódi énjét a választókkal.

Így döntenek

A bő egy hónapja tartott Tisza-kongresszuson mutatta be Pósfai Gábor, a párt operatív igazgatója, hogyan is fogják kiválasztani a 106 egyéni jelöltjüket. Ígérete alapján a Tisza Szigeteken keresztül fogják majd megszerezni azokat, akiket 2026-ban elindítanak.

Az a legfőbb felelősségünk, hogy a választás napján mind a 106 kerületben ott álljon egy kiváló jelölt, akire a rendszerváltás támogatói jó szívvel, meggyőződéssel szavazhatnak. Ennek pedig úgy tudunk megfelelni, ha a lehető legtovább védjük őket a propaganda aljas támadásaitól”

– fogalmazott Pósfai.