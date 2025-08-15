Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus mszp Tisza Párt kormánypárt Momentum Magyar Péter országgyűlési választások

Ezekbe a körzetekbe nagyon könnyen beletörhet a Tisza bicskája

2025. augusztus 15. 18:22

Magyar Péter még mindig nem jelentette be pártja egyéni jelöltjeit, ami komoly hátrányt jelent, hiszen az erős ellenzéki körzetekben így csökken az esélyük.

2025. augusztus 15. 18:22
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

November legvégéig várniuk kell azoknak, akik szeretnék megtudni, kiket indít az egyéni választókerületekben a Tisza Párt. Bár folyamatosan publikálják az ellenzékhez húzódó közvélemény-kutatók, hogy Magyar Péterék mennyire vezetnek, és mennyivel nyernének, ha most lennének a választások. Az országos lista mellett ugyanakkor ott vannak az egyéni jelöltek, akiknek nagy súlya van abban, kik nyerik végül az országgyűlési választásokat. 

A Tiszának pedig ez a nagy problémája, hiszen a körzetekben eddig nem tudtak még felépíteni senkit, a párt egyelőre egy one man show. Ráadásul az egyéni kerületekben már jól bejáratott politikusok vannak, akiket nagyon nehéz lesz legyőznie a Tiszának, elvégre ott jobban számít a szimpátia, mint a pártlogó, és egy ismeretlent felépíteni ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen. 

Ne legyen kétségünk afelől, hogy Magyarék azért húzzák-halasztják a jelöltek bemutatását, hogy a politikai ellenfeleknek kevesebb idejük legyen megismertetni a kiválasztott személyek valódi énjét a választókkal.

Így döntenek

A bő egy hónapja tartott Tisza-kongresszuson mutatta be Pósfai Gábor, a párt operatív igazgatója, hogyan is fogják kiválasztani a 106 egyéni jelöltjüket. Ígérete alapján a Tisza Szigeteken keresztül fogják majd megszerezni azokat, akiket 2026-ban elindítanak. 

Az a legfőbb felelősségünk, hogy a választás napján mind a 106 kerületben ott álljon egy kiváló jelölt, akire a rendszerváltás támogatói jó szívvel, meggyőződéssel szavazhatnak. Ennek pedig úgy tudunk megfelelni, ha a lehető legtovább védjük őket a propaganda aljas támadásaitól”

– fogalmazott Pósfai. 

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus elmondta, készítenek majd egy applikációt, ami alapján lehet szavazni a tiszásoknak, ki legyen egy-egy helyen a jelöltjük, végül több körös fordulóztatás után november utolsó hetében tartanak egy kongresszust, ahol bemutatják a 106 jelöltet.

Csorbul a Tisza-bicska

A párt ígérete alapján minden egyéni választókerületben indítanak jelöltet, azaz adnak kihívót a kormánypártokkal és a mindenhol induló ellenzéki pártokkal szemben. Azonban mint fentebb is jeleztük, ez kemény dió lehet a számukra, hiszen vannak olyan körzetek, ahol a sokadik kétharmad ellenére még a Fidesz sem tudott nyerni az elmúlt 15 évben. 

Ennek oka egyértelműen az, hogy a helyi jelölt vagy az adott párt a térségben olyan erővel és támogatottsággal bír, amelyet szinte lehetetlenség felülmúlni. 

Vegyük példának okáért a budapesti 17. sz. országgyűlési egyéni választókerületet, Csepelt és Dél-Pestet. A választási rendszer 2011-es nagy átalakítása óta töretlen a szélsőségesen liberális Szabó Szabolcs népszerűsége: volt már az azóta megszűnt Együtt politikusa, támogatta őt a Jobbik több más ellenzéki párttal, a Momentum is, a független Szabó pedig mindig nyerni tudott. 2022-ben 2500 szavazattal, majdnem ötszázalékos különbséggel tudta legyőzni Németh Szilárdot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem kell nagyon messze menni, szintén brutális baloldali bázis a 16. számú OEVK, azaz Pesterzsébet és a XIX. egy része, ahol az MSZP-s Hiller István olyan dominanciával nyeri a választásokat, hogy a Tisza ott komoly blamába tud beszaladni. 

Ott van aztán a főváros 1-es számú egyéni választókerülete, ahol 2018 óta kirobbanthatatlan a helyéről Csárdi Antal, bár az LMP-s képviselő pártja már a megszűnés felé robog, Csárdi népszerűsége a belváros legnagyobb részét magába foglaló választókerületben megkérdőjelezhetetlen, így a Tiszának komoly dolga van, ha itt bármit fel akar mutatni. 

Beletörik a Tisza-bicska

Vannak olyan területek és egyéni választókerületek az országban, ahol ha egy marék szotyit indít a baloldal, nyerni fog. Ilyen a XIII. kerületet magába foglaló 16. számú OEVK. Itt a szocialista Hiszékeny Dezső körül felmorzsolódhat a pártja, de őt akkor is újra fogják választani. Hiszékeny 2014 óta töretlenül húzza be négyévente a XIII. kerületet. Az erőviszonyokat jól mutatja, hogy 2022-ben 35 248 szavazattal 60,53 százalékot ért el, a második legtöbb szavazatot pedig a kormánypárti Harrach Tamás kapta, akire a választók 30,39 százaléka voksolt, összesen 17 697-en. 

Szocialista bázis volt nagyon sokáig Zugló is, ami szintén hasonló kategória: ha a baloldal egy marék szotyit indít, nyer. Sokáig ez Tóth Csaba zűrös körzete volt, azonban a sorozatos botrányok és bírósági ügyek után végül nem indult 2022-ben, erre a zuglóiak megválasztották Hadházy Ákost. A szekszárdi állatorvos zuglói ügyekkel az elmúlt években nemigen foglalkozott, sokkal inkább az országos politikára fókuszált, még ott is a korrupciót kereste, ahol még nincs is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Hatalmas DK-s bástya lett Újpestből is, ahol Varju László kirobbanthatatlan pozíciójából. Bár 2014-ben csak pártlistáról jutott be, 2018 óta a Demokratikus Koalíció politikusának helyzete meginoghatatlan. Még úgy is, hogy az MTVA-ügy miatt büntetőeljárás is folyt ellene. Végül a Kúria tavaly év végén bűnösnek mondta ki Varjut garázdaság, testi sértés és választási rend megzavarása ügyében jogerősen. Az országgyűlési törvény értelmében ha valakit a képviselősége alatt jogerősen elítélnek, az összeférhetetlenségnek számít. Emiatt Varju lemondott, de újraindult, és mit ad Isten, az idén márciusban tartott időközin nyerni tudott.

Budapestet elhagyva a Fidesz-dominálta vidéki választókerületeken kívül van egy, ami durva szoci-uralta választókerület. Ez pedig nem más, mint a Csongrád-Csanád 01. számú választókerület, amelyet 2018 óta a szocialista Szabó Sándor nyer meg folyamatosan. Bár Szabó országosan nem tartozik a legismertebb politikusok közé, a Szeged egy részét magába foglaló területen az MSZP-s képviselő helye egyelőre úgy néz ki, nincs veszélyben, sem a kormányoldal, sem a Tisza által. 

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. augusztus 15. 19:01
Csak nem ilike van a szotyis teveszajú mögött?
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. augusztus 15. 18:51
Persze hogy nem jelentette be őket, hát még nem is tud róluk! Háttérben a soros hálózat veszettül válogatja az esélyeseket, plusz a felmorzsolt, kukázott ellenzék egyes prominensei, visszatérő bukott MSZP, és SZDSZ túlélők!!!:))) Ennyi:))) Amúgy elég megnézni, a Tisza EU.-s képviselőit, honnan keveredtek oda!!!:) Itt sem lesz más!!!:)))
Válasz erre
2
0
ThunderDan
2025. augusztus 15. 18:50
Kb. majdnem tök mindegy, kik a jelöltek. Könyörgöm, az ónkormányzati választáson a totál kamu, kb. fénykép szintjén sem ismert kamu jelöltjeikre (akik ugye csak azért kellettek, hogy meglegyen a fővárosi lista... hogy miért kellett nekik fővárosi lista, az egy más kérdés, es az is megérne egy misét) simán leszavazott 15-20%... még egyszer, egy ÖNKORMÁNYZATI.választáson, ahol mégiscsak helyi, az országos politikinál személyesebb ügyről van szó: ki legyen a polgármester az adott fővárosi kerületben. Másik szempont: ezeknek maga Poloska is megfelel. Ugye nála nem nagyon van lejjebb. Leszavaznak ezek BÁRKIRE. (Ránéztem a DK facebookjára, ugye sorban mutatják be a jelöltjeiket... most éppen Baranyában egy község polgármesterét indítják, mégis valaki, ha úgy nézzük... na most: hsz-ek százaiban őrjöngenek a poloskások, kb. hogy szűnjön mev a DK, ne induljanak - egy olyan poszt alatt, ahol KONKRÉT jelöltről van szó, miközben nekik sehol senkijük...
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. augusztus 15. 18:42
A tiszafostosnak az idegen hatalmi NGO aktivisták szedik össze a jelöltjeit. Ahogy az EP listáját is.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!