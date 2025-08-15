Ezekbe a körzetekbe nagyon könnyen beletörhet a Tisza bicskája

Nem kell nagyon messze menni, szintén brutális baloldali bázis a 16. számú OEVK, azaz Pesterzsébet és a XIX. egy része, ahol az MSZP-s Hiller István olyan dominanciával nyeri a választásokat, hogy a Tisza ott komoly blamába tud beszaladni.
Ott van aztán a főváros 1-es számú egyéni választókerülete, ahol 2018 óta kirobbanthatatlan a helyéről Csárdi Antal, bár az LMP-s képviselő pártja már a megszűnés felé robog, Csárdi népszerűsége a belváros legnagyobb részét magába foglaló választókerületben megkérdőjelezhetetlen, így a Tiszának komoly dolga van, ha itt bármit fel akar mutatni.
Beletörik a Tisza-bicska
Vannak olyan területek és egyéni választókerületek az országban, ahol ha egy marék szotyit indít a baloldal, nyerni fog. Ilyen a XIII. kerületet magába foglaló 16. számú OEVK. Itt a szocialista Hiszékeny Dezső körül felmorzsolódhat a pártja, de őt akkor is újra fogják választani. Hiszékeny 2014 óta töretlenül húzza be négyévente a XIII. kerületet. Az erőviszonyokat jól mutatja, hogy 2022-ben 35 248 szavazattal 60,53 százalékot ért el, a második legtöbb szavazatot pedig a kormánypárti Harrach Tamás kapta, akire a választók 30,39 százaléka voksolt, összesen 17 697-en.
Szocialista bázis volt nagyon sokáig Zugló is, ami szintén hasonló kategória: ha a baloldal egy marék szotyit indít, nyer. Sokáig ez Tóth Csaba zűrös körzete volt, azonban a sorozatos botrányok és bírósági ügyek után végül nem indult 2022-ben, erre a zuglóiak megválasztották Hadházy Ákost. A szekszárdi állatorvos zuglói ügyekkel az elmúlt években nemigen foglalkozott, sokkal inkább az országos politikára fókuszált, még ott is a korrupciót kereste, ahol még nincs is.