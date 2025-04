Magyar Péter kezdő 11-e: Pósfai Gábor, aki nemet mond a nemzeti büszkeségre

Magyar Péter a Facebookon azzal harangozta be Pósfait 2025. február 3-án:

„A mai naptól a TISZA Párt operatív működését Pósfai Gábor veszi át Radnai Márk alelnöktől.

Márk alelnökként a továbbiakban a politikai közösség építésére és a párt kommunikációjának irányítására, a rendezvényekre, az innovációs és technológiai megoldások fejlesztésére, valamint a közösségépítéshez szükséges jövőbeni platformok kialakítására fog fókuszálni. Köszönjük azt az óriási munkát, amelyet a választások óta a közösségünk építéséért már eddig is megtett.

A TISZA új operatív vezetője, Pósfai Gábor az elmúlt 19 évben a világ legnagyobb sportszerkereskedő vállalatánál, a Decathlonnál dolgozott, 7 évig vezette ügyvetőként a cég magyarországi, majd 6 évig a cég osztrák egységét. Számára mindig a ‘csapat volt az első’, előszeretettel vonta be akár több száz munkatársát is a céget érintő legfontosabb döntésekbe. Ez a felhatalmazó vállalati kultúra védjegyévé vált és ezt kívánja a mostani csapatépítésben is kamatoztatni. Véleményét vállalatvezetőként is mindig transzparensen felvállalta vállalaton belül és kívül egyaránt. Víziója egy olyan Magyarország, ahol az emberek elfogadják és tiszteletben tartják mások véleményét, ahol a többség megpróbál inkább maga cselekedni, mint másra várni és ahol a társadalomnak az őket érintő ügyekbe több beleszólása van.”