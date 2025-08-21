Még Vitézy Dávid is elismerte: Tarlós István idején jutott pénz a buszpark megújítására is

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője közösségi oldalán reagált Vitézy Dávid azon posztjára, melyben a Podmaniczky Mozgalom vezetője arról írt, hogy 10 évvel ezelőtt évente még 10 milliárd forint jutott a BKV beruházásaira, új járművek vásárlására.

A kormánypárti politikus azt írta, „Vitézy Dávid jól látja: Tarlós István idejében bizony jutott saját forrásból a buszpark megújítására, új villamos és troli beszerzésre.