Még Vitézy Dávid is elismerte: Tarlós István idején jutott pénz a buszpark megújítására is

Óráról órára mélyebbre süllyed a BKV: a dolgozók is panaszkodnak
Interjút adott egy elégedetlen BKV-dolgozó.
Szepesfalvy Anna fideszes képviselő arra is rámutatott, hogy az előző városvezetés „szívós munkával” rendet tartott a város közterületein, parkjaiban, megállókban és az aluljárókban.
Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője közösségi oldalán reagált Vitézy Dávid azon posztjára, melyben a Podmaniczky Mozgalom vezetője arról írt, hogy 10 évvel ezelőtt évente még 10 milliárd forint jutott a BKV beruházásaira, új járművek vásárlására.
A kormánypárti politikus azt írta, „Vitézy Dávid jól látja: Tarlós István idejében bizony jutott saját forrásból a buszpark megújítására, új villamos és troli beszerzésre.
Sőt, még arra is jutott forrás, akarat és ember, hogy szívós munkával rendet tegyenek a város közterületein, parkjaiban, megállókban, aluljárókban”.
Ugyanakkor Szepesfalvy megjegyezte, hogy Tarlós idejében nem is volt 6 fős klímaügynökség külön cégként fenntartva „haveri kifizetőhelynek”, nem foglalkoztattak 37 fős kommunikációs stábot a főpolgármester Facebook-kommunikációjára és nem vásároltak karbantartás, felújítás helyett 50 milliárdos szeméttelepet – sorolta.
Viszont az iparűzési adó bevétele is csak fele annyi volt cirka a városnak, mint jelenleg.
Lehet, a prioritásokat kezelték akkoriban jobban?”
– tette fel a kérdést.
„Köszönjük Dávid, hogy te is elismered!” – zárta posztját a fideszes képviselő.
