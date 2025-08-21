Ft
forrás Szepesfalvy Anna Tarlós István város BKV Podmaniczky Mozgalom buszpark munka Vitézy Dávid

Még Vitézy Dávid is elismerte: Tarlós István idején jutott pénz a buszpark megújítására is

2025. augusztus 21. 18:35

Szepesfalvy Anna fideszes képviselő arra is rámutatott, hogy az előző városvezetés „szívós munkával” rendet tartott a város közterületein, parkjaiban, megállókban és az aluljárókban.

2025. augusztus 21. 18:35
null

Szepesfalvy Anna, a Fidesz fővárosi képviselője közösségi oldalán reagált Vitézy Dávid azon posztjára, melyben a Podmaniczky Mozgalom vezetője arról írt, hogy 10 évvel ezelőtt évente még 10 milliárd forint jutott a BKV beruházásaira, új járművek vásárlására.

A kormánypárti politikus azt írta, „Vitézy Dávid jól látja: Tarlós István idejében bizony jutott saját forrásból a buszpark megújítására, új villamos és troli beszerzésre. 

Sőt, még arra is jutott forrás, akarat és ember, hogy szívós munkával rendet tegyenek a város közterületein, parkjaiban, megállókban, aluljárókban”.

Ugyanakkor Szepesfalvy megjegyezte, hogy Tarlós idejében nem is volt 6 fős klímaügynökség külön cégként fenntartva „haveri kifizetőhelynek”, nem foglalkoztattak 37 fős kommunikációs stábot a főpolgármester Facebook-kommunikációjára és nem vásároltak karbantartás, felújítás helyett 50 milliárdos szeméttelepet – sorolta.

Viszont az iparűzési adó bevétele is csak fele annyi volt cirka a városnak, mint jelenleg. 

Lehet, a prioritásokat kezelték akkoriban jobban?”

 – tette fel a kérdést.

„Köszönjük Dávid, hogy te is elismered!” – zárta posztját a fideszes képviselő.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 10 komment

szocske74
2025. augusztus 21. 19:17
A b.zimosolyú hülyegyereknek is elmondod, orrturkáló Vitézy? Nem klímaügynökség kell, meg 50 milliárdos szeméttelep, hanem néhány szakember és pénz a járművek karbantartási munkáira!
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. augusztus 21. 19:08
Vitézyre cserélték Balekszandrát, nem mondod. 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
•••
2025. augusztus 21. 19:01 Szerkesztve
Hát ebben a nagy pálfordulásban talán emlékszik még, hogy ő volt 2014-ig a BKK vezérigazgatója..
Válasz erre
0
0
sulyom-2
2025. augusztus 21. 19:01
Tarlós helyett mégis inkább Karácsony kellett! Miért? Karácsony szépen tudott mosolyogni, Tarlós meg hiába értett ahhoz, amit csinált, sosem volt egy kellemes média személyiség. Na ennyit a sokat emlegetett választói bölcsességről...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!