08. 21.
csütörtök
BKV probléma emberhiány alkatrészhiány busz

Óráról órára mélyebbre süllyed a BKV: a dolgozók is panaszkodnak

2025. augusztus 21. 15:26

Interjút adott egy elégedetlen BKV-dolgozó.

2025. augusztus 21. 15:26
null

Hiányos felszerelés, akadozó beszerzés, elavult eszközök és folyamatos pénzhiány. Ezek jellemzik a munkakörülményeket a BKV-nál – nyilatkozta egy ott dolgozó szerelő a Magyar Nemzetnek.

A mai napig egy szocialista állami vállalatra hasonlítanak a BKV szerelőüzemei”

– idézi az évtizedek óta a BKV-nál dolgozó szavait a Magyar Nemzet. A férfi az alacsony fizetésről és a rossz körülményekről panaszkodott.

Elmondása szerint, az alkatrészek beszerzésével rengeteg probléma van, a buszoknak sokszor alkatrészhiány miatt kell a garázsban vesztegelniük. 

Nagy problémát jelent még a munkaerő hiány is. A szerelő a helyzetet a következőképpen jellemezte:

A lényeg, hogy el tudjanak indulni a buszok, a többi munkát meg mindig tologatjuk, hiszen kevesen vagyunk sok feladatra. Más garázsokban sincs ez másként, mindenhol gond az emberhiány, de néha úgy tűnik, hogy a BKV elengedte a kezünket, mi meg küzdünk, mint a disznó a jégen.”

A férfi elmondása szerint ezeket a problémákat többször is jelezték már a cégvezetés felé, azonban ezekre a panaszokra rendszeresen nem érkezik visszajelzés.

„Régimódiak vagyunk, megoldjuk a gondokat, ha kell, saját szerszámot is használunk. A vezetés ezzel tisztában van, ezért addig feszíti a húrt amíg csak lehet, pénzhiányra hivatkozva. Persze vannak drága eszközök, de senki ne mondja nekem, hogy tíz nyomatékkulcsra sincs pénz” – zárta a nyilatkozatát a szerelő, kitérve az eszközhiányra is.

Nyitókép: Böröcz László Facebook-oldala

***

 

