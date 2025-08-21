Óráról órára mélyebbre süllyed a BKV: a dolgozók is panaszkodnak

Buszdráma: lezárult a vizsgálat – megdöbbentő hiányosságokra derült fény a BKV buszainál
Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.
Interjút adott egy elégedetlen BKV-dolgozó.
Hiányos felszerelés, akadozó beszerzés, elavult eszközök és folyamatos pénzhiány. Ezek jellemzik a munkakörülményeket a BKV-nál – nyilatkozta egy ott dolgozó szerelő a Magyar Nemzetnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.
A mai napig egy szocialista állami vállalatra hasonlítanak a BKV szerelőüzemei”
– idézi az évtizedek óta a BKV-nál dolgozó szavait a Magyar Nemzet. A férfi az alacsony fizetésről és a rossz körülményekről panaszkodott.
Elmondása szerint, az alkatrészek beszerzésével rengeteg probléma van, a buszoknak sokszor alkatrészhiány miatt kell a garázsban vesztegelniük.
Nagy problémát jelent még a munkaerő hiány is. A szerelő a helyzetet a következőképpen jellemezte:
A lényeg, hogy el tudjanak indulni a buszok, a többi munkát meg mindig tologatjuk, hiszen kevesen vagyunk sok feladatra. Más garázsokban sincs ez másként, mindenhol gond az emberhiány, de néha úgy tűnik, hogy a BKV elengedte a kezünket, mi meg küzdünk, mint a disznó a jégen.”
A férfi elmondása szerint ezeket a problémákat többször is jelezték már a cégvezetés felé, azonban ezekre a panaszokra rendszeresen nem érkezik visszajelzés.
„Régimódiak vagyunk, megoldjuk a gondokat, ha kell, saját szerszámot is használunk. A vezetés ezzel tisztában van, ezért addig feszíti a húrt amíg csak lehet, pénzhiányra hivatkozva. Persze vannak drága eszközök, de senki ne mondja nekem, hogy tíz nyomatékkulcsra sincs pénz” – zárta a nyilatkozatát a szerelő, kitérve az eszközhiányra is.
Nyitókép: Böröcz László Facebook-oldala
***