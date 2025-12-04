Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Németország botrány Magyar Péter busz

Buszoztatás, reptetés – választók szervezett utaztatására készülhet a Tisza

2025. december 04. 10:11

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz.

2025. december 04. 10:11
null

Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már zajlanak egyeztetések vállalkozókkal a külföldön élő magyarok választás napi hazaszállításáról. 

A felvételek alapján buszok indításáról és repülőjegyek kifizetéséről is szó esett, ami az Ellenpont szerint akár a választási törvényt is sértheti,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

és bűncselekmény gyanúját is felvetheti.

Vállalkozók fizetnék a hazautaztatást

A Jó Szerencsét Tisza-sziget tatabányai rendezvényén Ruszin-Szendi azt mondta: vállalkozók ajánlották fel, hogy buszokat indítanak Németországból, illetve repülőjegyeket vásárolnak a külföldön dolgozó magyaroknak, hogy biztosan hazajussanak a voksolás napjára. Úgy fogalmazott, „ezeket az ajánlatokat gyűjtik”, és segítik a hazautazást, mert „az a jó szavazat, ami itt van”.

Ezt is ajánljuk a témában

Törvénysértés gyanúja

Az erről szóló cikkében az Ellenpont rámutatott: a hazautaztatás finanszírozása ellenszolgáltatásnak minősülhet, ami tiltott a választási eljárásban, és a választás rendje elleni bűncselekmény lehetőségét is felveti. A kritikák szerint ez különösen visszás annak fényében, hogy Magyar Péter rendszeresen bírálja a „fideszes buszoztatást”.

Mint ismert: Ruszin-Szendit az elmúlt hónapokban több vitás ügy is érintette. Erős kiállása a sorkatonaság visszaállítása mellett komoly közéleti visszhangot váltott ki, és országos botrány lett abból is, hogy több Tisza Párt-rendezvényen fegyverrel jelent meg

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Isza Ferenc / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!