Buszoztatás, reptetés – választók szervezett utaztatására készülhet a Tisza

Törvénysértés gyanúja

Az erről szóló cikkében az Ellenpont rámutatott: a hazautaztatás finanszírozása ellenszolgáltatásnak minősülhet, ami tiltott a választási eljárásban, és a választás rendje elleni bűncselekmény lehetőségét is felveti. A kritikák szerint ez különösen visszás annak fényében, hogy Magyar Péter rendszeresen bírálja a „fideszes buszoztatást”.

Mint ismert: Ruszin-Szendit az elmúlt hónapokban több vitás ügy is érintette. Erős kiállása a sorkatonaság visszaállítása mellett komoly közéleti visszhangot váltott ki, és országos botrány lett abból is, hogy több Tisza Párt-rendezvényen fegyverrel jelent meg.