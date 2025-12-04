Buszoztatás, reptetés – választók szervezett utaztatására készülhet a Tisza

Ukrán milliárdosokkal üzletel Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére
Ruszin Zsolt több olyan projektben is részt vett, amelyek céges, adatkezelési és politikai vonatkozásokban is érinthetik Magyar Péter pártjának működését.
Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz.
Ruszin-Szendi Romulusz egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy már zajlanak egyeztetések vállalkozókkal a külföldön élő magyarok választás napi hazaszállításáról.
A felvételek alapján buszok indításáról és repülőjegyek kifizetéséről is szó esett, ami az Ellenpont szerint akár a választási törvényt is sértheti,
és bűncselekmény gyanúját is felvetheti.
A Jó Szerencsét Tisza-sziget tatabányai rendezvényén Ruszin-Szendi azt mondta: vállalkozók ajánlották fel, hogy buszokat indítanak Németországból, illetve repülőjegyeket vásárolnak a külföldön dolgozó magyaroknak, hogy biztosan hazajussanak a voksolás napjára. Úgy fogalmazott, „ezeket az ajánlatokat gyűjtik”, és segítik a hazautazást, mert „az a jó szavazat, ami itt van”.
Ezt is ajánljuk a témában
Ruszin Zsolt több olyan projektben is részt vett, amelyek céges, adatkezelési és politikai vonatkozásokban is érinthetik Magyar Péter pártjának működését.
Az erről szóló cikkében az Ellenpont rámutatott: a hazautaztatás finanszírozása ellenszolgáltatásnak minősülhet, ami tiltott a választási eljárásban, és a választás rendje elleni bűncselekmény lehetőségét is felveti. A kritikák szerint ez különösen visszás annak fényében, hogy Magyar Péter rendszeresen bírálja a „fideszes buszoztatást”.
Mint ismert: Ruszin-Szendit az elmúlt hónapokban több vitás ügy is érintette. Erős kiállása a sorkatonaság visszaállítása mellett komoly közéleti visszhangot váltott ki, és országos botrány lett abból is, hogy több Tisza Párt-rendezvényen fegyverrel jelent meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Ezt is ajánljuk a témában
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Nyitókép: Isza Ferenc / AFP