Ukrán milliárdosokkal üzletel Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Ruszin Zsolt több olyan projektben is részt vett, amelyek céges, adatkezelési és politikai vonatkozásokban is érinthetik Magyar Péter pártjának működését.
Az Ellenpont friss cikke szerint a Tisza Párt körül olyan ukrán üzleti szereplők, kommunikációs vállalkozások és civil szervezetek tűntek fel, amelyek tevékenysége több kérdést vet fel az adatkezelés, a kampánytechnika és a politikai befolyás szempontjából. A portál állítása szerint mindebben kulcsszerepet játszhat Ruszin-Szendi Romulusz egyik rokona,
akinek ukrán kötődései több üzleti és technikai folyamatban is megjelennek.
Az Ellenpont úgy fogalmaz: egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt egyik háttérembereként emlegetett Ruszin-Szendi rokona és az ő érdekköre aktívan jelen van ukrán gazdasági körökben, és ez a hálózat az elmúlt hónapokban látványosan erősödött. A portál szerint a Tisza mögött működő kommunikációs és kampányszervező háttérben is feltűnnek olyan szereplők, akik ukrán hátterű cégekkel állnak kapcsolatban.
Az Ellenpont külön kiemeli Volodimir Jurkin nevét,
akit a lap „nem kispályás szereplőként” ír le a magyar üzleti életben.
Mint írják: Jurkin ukrán vállalkozóként több magyarországi projektben is megjelent, és a portál szerint az ő tevékenysége is része annak a kapcsolatrendszernek, amely a Tisza Párt környezetében bontakozik ki.
Emellett Ruszin Zsolt – a cikk szerint Ruszin-Szendi közvetlen rokona – több olyan projektben vett részt, amelyek céges, adatkezelési és politikai vonatkozásokban is érinthetik a párt működését. A cikk azt írja: az ukrán érintettségű Radiy Hungary Kft. postáját például a FairConto Audit veszi át, amely a FairConto-csoport része,
és amelyet Ruszin Zsolt irányít.
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A portál szerint mindez azért keltett feltűnést, mert az elmúlt időszakban több elemző és újságíró is felvetette, hogy a Tisza Párt szimpatizánsainak adatkezelése, valamint a kampány technikai lebonyolítása kapcsán olyan külső szereplők jelentek meg, akiknek hátterével kapcsolatban kérdések merülhetnek fel. Az Ellenpont úgy fogalmaz:
a hálózat túlnyúlik a magyar határokon, és több ukrán üzleti és civil szervezethez is köthető.
A cikk ugyanakkor megjegyzi: a Tisza Párt és Ruszin-Szendi Romulusz eddig következetesen tagadta az efféle állításokat. A portál által feltárt céges adatok és összefüggések azonban továbbra is újabb kérdéseket vetnek fel, különösen az adatbiztonság, a kampánytechnika és az esetleges politikai befolyásolási csatornák kapcsán.
A portál hangsúlyozza: a felvetések nem pusztán rokoni kapcsolatokon alapulnak, hanem olyan üzleti összefonódásokon is, amelyek – állításuk szerint – érinthetik a Tisza Párt működésének technikai hátterét.
A Tisza-szimpatizánsok információihoz hozzáférő fejlesztők akár a magyar emberek netbankjába is be tudnak lépni.
