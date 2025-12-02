Ukrán milliárdosokkal üzletel Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére

Az Ellenpont friss cikke szerint a Tisza Párt körül olyan ukrán üzleti szereplők, kommunikációs vállalkozások és civil szervezetek tűntek fel, amelyek tevékenysége több kérdést vet fel az adatkezelés, a kampánytechnika és a politikai befolyás szempontjából. A portál állítása szerint mindebben kulcsszerepet játszhat Ruszin-Szendi Romulusz egyik rokona,

akinek ukrán kötődései több üzleti és technikai folyamatban is megjelennek.

Az Ellenpont úgy fogalmaz: egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt egyik háttérembereként emlegetett Ruszin-Szendi rokona és az ő érdekköre aktívan jelen van ukrán gazdasági körökben, és ez a hálózat az elmúlt hónapokban látványosan erősödött. A portál szerint a Tisza mögött működő kommunikációs és kampányszervező háttérben is feltűnnek olyan szereplők, akik ukrán hátterű cégekkel állnak kapcsolatban.