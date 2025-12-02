Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Volodimir Jurkin kampánytechnika Ruszin Zsolt ukrán

Ukrán milliárdosokkal üzletel Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére

2025. december 02. 20:38

Ruszin Zsolt több olyan projektben is részt vett, amelyek céges, adatkezelési és politikai vonatkozásokban is érinthetik Magyar Péter pártjának működését.

2025. december 02. 20:38
Az Ellenpont friss cikke szerint a Tisza Párt körül olyan ukrán üzleti szereplők, kommunikációs vállalkozások és civil szervezetek tűntek fel, amelyek tevékenysége több kérdést vet fel az adatkezelés, a kampánytechnika és a politikai befolyás szempontjából. A portál állítása szerint mindebben kulcsszerepet játszhat Ruszin-Szendi Romulusz egyik rokona, 

akinek ukrán kötődései több üzleti és technikai folyamatban is megjelennek.

Az Ellenpont úgy fogalmaz: egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt egyik háttérembereként emlegetett Ruszin-Szendi rokona és az ő érdekköre aktívan jelen van ukrán gazdasági körökben, és ez a hálózat az elmúlt hónapokban látványosan erősödött. A portál szerint a Tisza mögött működő kommunikációs és kampányszervező háttérben is feltűnnek olyan szereplők, akik ukrán hátterű cégekkel állnak kapcsolatban.

Az Ellenpont külön kiemeli Volodimir Jurkin nevét, 

akit a lap „nem kispályás szereplőként” ír le a magyar üzleti életben. 

Mint írják: Jurkin ukrán vállalkozóként több magyarországi projektben is megjelent, és a portál szerint az ő tevékenysége is része annak a kapcsolatrendszernek, amely a Tisza Párt környezetében bontakozik ki.

Emellett Ruszin Zsolt – a cikk szerint Ruszin-Szendi közvetlen rokona – több olyan projektben vett részt, amelyek céges, adatkezelési és politikai vonatkozásokban is érinthetik a párt működését. A cikk azt írja: az ukrán érintettségű Radiy Hungary Kft. postáját például a FairConto Audit veszi át, amely a FairConto-csoport része, 

és amelyet Ruszin Zsolt irányít.

Adatkezelési és politikai kérdések

A portál szerint mindez azért keltett feltűnést, mert az elmúlt időszakban több elemző és újságíró is felvetette, hogy a Tisza Párt szimpatizánsainak adatkezelése, valamint a kampány technikai lebonyolítása kapcsán olyan külső szereplők jelentek meg, akiknek hátterével kapcsolatban kérdések merülhetnek fel. Az Ellenpont úgy fogalmaz: 

a hálózat túlnyúlik a magyar határokon, és több ukrán üzleti és civil szervezethez is köthető.

A cikk ugyanakkor megjegyzi: a Tisza Párt és Ruszin-Szendi Romulusz eddig következetesen tagadta az efféle állításokat. A portál által feltárt céges adatok és összefüggések azonban továbbra is újabb kérdéseket vetnek fel, különösen az adatbiztonság, a kampánytechnika és az esetleges politikai befolyásolási csatornák kapcsán.

A portál hangsúlyozza: a felvetések nem pusztán rokoni kapcsolatokon alapulnak, hanem olyan üzleti összefonódásokon is, amelyek – állításuk szerint – érinthetik a Tisza Párt működésének technikai hátterét.

Nyitókép: Facebook

 

Toma78
2025. december 02. 21:03
Megvették a zsírpárnákat meg a tükrös ágyikót mi? Ennek a mocskos féregbek börtönbe kell mennie ha ennek a választásoknak vége. Ez a mocskos hazaárúló féreg ezer százalék, hogy az ukránoknak adott ki információkat ameddig volt mit kiadnia...👎
csicseriborso3
2025. december 02. 20:55
Pénz, pénz és pénz. Ha a hatalom közelébe jutsz, még több lesz. Szép.szöveg, válasszatok meg, aztán igyekszem majd kirabolni benbeteket a " tiszás szeretet" nevében, ugye Ruszi úr? Csoda hogy villába nem akart aranybudit, hiszen Ukrajnában az a menő.
