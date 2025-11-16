Itt a bizonyíték: az ukránok már bent vannak a Tisza pártban! (VIDEÓ)

három ukrán céget is bevonhattak a Tisza Világ applikáció fejlesztésébe.

Az is kiderült, hogy az egyik ilyen cég vezetője korábban az ukrán belügyminisztériumnak dolgozott. Az újságíró felhívta a figyelmet: a három vállalatban két dolog közös van: mindhárom cég ukrán, és kapcsolódik az orosz-ukrán háborúhoz.

Mindebből következik, hogy Magyar Péter hazudik, amikor azt mondja, nem ukránok fejlesztették az alkalmazást”

– foglalta össze Szarvas, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az ukrán cégek hozzáférnek az alkalmazásra regisztrált emberek adataihoz. Például helymeghatározás is van az applikációban, vagyis a regisztrálók pontos helyét is meg tudja határozni, aki hozzáfér ezekhez az adatokhoz, de a biometrikus bejelentkezésnek köszönhetően akár a regisztrálók netbankját is használni tudják – idézi Hont András egy korábbi megállapítását a Patrióta.

Szarvas hangsúlyozza, az orosz kibertámadások kivédésére szakosodott ukrán fejlesztők számára egy Tisza-szimpatizáns telefonja gyakorlatilag gyerekjáték.