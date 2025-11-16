Ft
11. 16.
vasárnap
ukrán-orosz háború Szarvas Szilveszter Tisza Párt Magyar Péter ukrán applikáció

Itt a bizonyíték: az ukránok már bent vannak a Tisza pártban! (VIDEÓ)

2025. november 16. 20:58

A Tisza-szimpatizánsok információihoz hozzáférő fejlesztők akár a magyar emberek netbankjába is be tudnak lépni.

2025. november 16. 20:58
null

Az ukránok már bent vannak a Tisza pártban – állítja a YouTube-on frissen közzétett videójában a Patrióta, amelyben Szarvas Szilveszter ezt konkrét adatokkal is alátámasztja. Az újságíró hangsúlyozza: Magyar Péterék magukat buktatták le.

Bizonyítékokat hoztam arról, hogy a Tisza párt 200 ezer támogatójának adatai ukrán kézben vannak”

– állítja Szarvas, aki elmondja, a botrányos adatszivárgásnak köszönhetően arra is fény derült, kik fejleszthették ki a Tisza párt applikációját. Hangsúlyozta, már a botrány kirobbanásakor többen arról beszéltek, hogy ukrán fejlesztők állhatnak a háttérben, amely feltevést Magyar Péter az ATV-nek nyilatkozva próbálta elbagatellizálni.

A kiszivárgott névsor alapján Szarvas kiderítette, hogy 

három ukrán céget is bevonhattak a Tisza Világ applikáció fejlesztésébe. 

Az is kiderült, hogy az egyik ilyen cég vezetője korábban az ukrán belügyminisztériumnak dolgozott. Az újságíró felhívta a figyelmet: a három vállalatban két dolog közös van: mindhárom cég ukrán, és kapcsolódik az orosz-ukrán háborúhoz.

Mindebből következik, hogy Magyar Péter hazudik, amikor azt mondja, nem ukránok fejlesztették az alkalmazást”

– foglalta össze Szarvas, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az ukrán cégek hozzáférnek az alkalmazásra regisztrált emberek adataihoz. Például helymeghatározás is van az applikációban, vagyis a regisztrálók pontos helyét is meg tudja határozni, aki hozzáfér ezekhez az adatokhoz, de a biometrikus bejelentkezésnek köszönhetően akár a regisztrálók netbankját is használni tudják – idézi Hont András egy korábbi megállapítását a Patrióta.

Szarvas hangsúlyozza, az orosz kibertámadások kivédésére szakosodott ukrán fejlesztők számára egy Tisza-szimpatizáns telefonja gyakorlatilag gyerekjáték.

A Patrióta teljes videója itt érhető el:

Nyitókép: képernyőkép

 

 

Szerintem
•••
2025. november 16. 21:21
Ez volt a cél, hogy a tiszafostos szolgáltassa ki a balfasz balekjai adatait az ukrán titkosszolgálatnak. Hogy azok felhasználhassák beszervezésre, hálózat építésre akár önkéntesek keresésével, akár zsarolással. Hogy szolgáltassanak infókat, ki mihez fér hozzá, a honvédelemről, rendőrségtől, hivatalokról, cégekről, de beszervezhetnek tiszafoslékokat akár szabotázs akciókra, de terror cselekmények elkövetésére is.
Válasz erre
0
0
westend
2025. november 16. 21:15
hazudott volna a poloska? Nem hiszem el :)
Válasz erre
2
0
kalyibagaliba
•••
2025. november 16. 21:02
Teljesen mindegy, hogy kik voltak a fejlesztők. A reg. adatokhoz bónusz jöttek a helyadatok. Egy majom végigmegy az útvonalon, látja a banánfa tulajdonosát és címét, wifijét!!! Kedves Tiszás hívők! Mi kell még nektek, belássátok, hogy a hirtelen jött Főnökötök ámokfutása titeket fog megcsonkítani!? A Grincs elkezd turkálni a Mikulás listájában.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!