Itt a bizonyíték: az ukránok már bent vannak a Tisza pártban! (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik „egy suttyó paraszt volt”, a foci pedig „nemzetbetegség” – így értékelte az magyar–ír meccset a tiszás történész
Stefano Bottoni a közösségi médiában ócsárolta a magyar válogatottat.
A Tisza-szimpatizánsok információihoz hozzáférő fejlesztők akár a magyar emberek netbankjába is be tudnak lépni.
Az ukránok már bent vannak a Tisza pártban – állítja a YouTube-on frissen közzétett videójában a Patrióta, amelyben Szarvas Szilveszter ezt konkrét adatokkal is alátámasztja. Az újságíró hangsúlyozza: Magyar Péterék magukat buktatták le.
Bizonyítékokat hoztam arról, hogy a Tisza párt 200 ezer támogatójának adatai ukrán kézben vannak”
– állítja Szarvas, aki elmondja, a botrányos adatszivárgásnak köszönhetően arra is fény derült, kik fejleszthették ki a Tisza párt applikációját. Hangsúlyozta, már a botrány kirobbanásakor többen arról beszéltek, hogy ukrán fejlesztők állhatnak a háttérben, amely feltevést Magyar Péter az ATV-nek nyilatkozva próbálta elbagatellizálni.
A kiszivárgott névsor alapján Szarvas kiderítette, hogy
három ukrán céget is bevonhattak a Tisza Világ applikáció fejlesztésébe.
Az is kiderült, hogy az egyik ilyen cég vezetője korábban az ukrán belügyminisztériumnak dolgozott. Az újságíró felhívta a figyelmet: a három vállalatban két dolog közös van: mindhárom cég ukrán, és kapcsolódik az orosz-ukrán háborúhoz.
Mindebből következik, hogy Magyar Péter hazudik, amikor azt mondja, nem ukránok fejlesztették az alkalmazást”
– foglalta össze Szarvas, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az ukrán cégek hozzáférnek az alkalmazásra regisztrált emberek adataihoz. Például helymeghatározás is van az applikációban, vagyis a regisztrálók pontos helyét is meg tudja határozni, aki hozzáfér ezekhez az adatokhoz, de a biometrikus bejelentkezésnek köszönhetően akár a regisztrálók netbankját is használni tudják – idézi Hont András egy korábbi megállapítását a Patrióta.
Szarvas hangsúlyozza, az orosz kibertámadások kivédésére szakosodott ukrán fejlesztők számára egy Tisza-szimpatizáns telefonja gyakorlatilag gyerekjáték.
A Patrióta teljes videója itt érhető el:
Nyitókép: képernyőkép