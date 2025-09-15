Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz

Megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszélt a megjelenteknek. Az Origo által megtalált videón egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán,

mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáska lenne.

Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”