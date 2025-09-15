Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt fegyver fórum

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz

2025. szeptember 15. 16:24

Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.

2025. szeptember 15. 16:24
null

Megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszélt a megjelenteknek. Az Origo által megtalált videón egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán,

mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáska lenne.

Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Az ügy kapcsán kérdéseket küldtünk a korábbi vezérkari főnöknek. Azt szerettük volna megtudni tőle, hogy valóban pisztolytáska volt-e az oldalán és ha igen, az milyen fegyvert tartalmazott? Esetleg éles lőfegyver volt-e nála?

A botrányt botrányra halmozó vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszak, ahogy többször is beszámoltunk róla, Ruszin-Szendi a Tisza kötcsei fórumán egyszerűen fellökte riporterünket, Móna Márkot, mikor a Tisza Párt adóterveiről érdeklődött volna tőle.

Fotó: YouTube

Összesen 118 komment

Ízisz
2025. szeptember 15. 18:30
Z. Mit tarthat még ott pisztoly táskának kinéző helyett??? ❓ Hasi tasi övtáskát??? 🤔❓
Burg_kastL71-C
•••
2025. szeptember 15. 18:30 Szerkesztve
Kár ezt elviccelni, valószínű, hogy ő sem annak szánja. Ha éles, amit nem tudunk, de mindenképpen jelzésnek szánhatja a dudort, akkor tarthat egy őt érő lefogástól, amit a büszkesége nem enged meg. Azt, egy hatalmas csapásként élné meg. Akkor, a dudor lehet a lelki segély.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 18:28
Tokazsírnak látszó csupasz turkáló fegyvernek látszó tárggyal.
asus66
2025. szeptember 15. 18:25
Vitán felül áll a történet. Egy pisztolytáska körvonalai láthatóak. Bravó, egy nyilvános rendezvényen.
