Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz

Itt vannak a legjobb megfejtések: olvasóink szerint ez volt Ruszin-Szendi Romulusznál a legutóbbi tiszás fórumon
Úgy tűnik olvasóink nem fejeltették el a Tisza Párt korábbi botrányait.
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
Megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszélt a megjelenteknek. Az Origo által megtalált videón egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán,
mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáska lenne.
Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Az ügy kapcsán kérdéseket küldtünk a korábbi vezérkari főnöknek. Azt szerettük volna megtudni tőle, hogy valóban pisztolytáska volt-e az oldalán és ha igen, az milyen fegyvert tartalmazott? Esetleg éles lőfegyver volt-e nála?
A botrányt botrányra halmozó vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszak, ahogy többször is beszámoltunk róla, Ruszin-Szendi a Tisza kötcsei fórumán egyszerűen fellökte riporterünket, Móna Márkot, mikor a Tisza Párt adóterveiről érdeklődött volna tőle.
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
Fotó: YouTube