Itt vannak a legjobb megfejtések: olvasóink szerint ez volt Ruszin-Szendi Romulusznál a legutóbbi tiszás fórumon

Varga Judit döbbenetes részletekkel jött elő Magyar Péterről: „Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti”
Felkavaró írást tett közzé a korábbi igazságügyi miniszter.
Úgy tűnik olvasóink nem fejeltették el a Tisza Párt korábbi botrányait.
Ahogy beszámoltunk róla, megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a párt szakértője beszélt a megjelentekhez. Az Origo által közzétett felvételen egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, ami élénk vitát váltott ki olvasóink körében is. A Facebook hozzászólásokban a kommentelők fantáziája valósággal szárnyalt.
Volt, aki határozottan állította, hogy a Ruszin-Szendi oldalán látható tárgy „nem vízipisztoly”, utalva annak komolyabb mivoltára. Mások, Magyar Péter korábbi botrányaira célozva, ironikusan jegyezték meg, hogy
biztosan csak egy övcsat”
látható a képen. Egy különösen kreatív hozzászóló Ruszin-Szendi közpénzen elvégzett zsírleszívására utalva azt írta,
a tárgy nem fegyver, hanem egy „házi zsírleszívó”.
Mint ismert, a volt vezérkari főnök ellen szolgálati visszaélés gyanújával a Központi Nyomozó Főügyészségnél indult feljelentés.
Volt, aki humorosan csak egy „vajaskiflit” vélt felfedezni a felvételen. Ezek után kíváncsian várjuk Magyar Péter vajon milyen magyarázattal áll elő.
A tiszás politikusról készült képek azonban komoly aggályokat is felvetnek. Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon ugyanis azt mondta: „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” Ezek a szavak, különösen a mostani videó tükrében sokakat elgondolkodtattak a politikus szándékairól.
A botrányt botrányra halmozó vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszak, ahogy többször is beszámoltunk róla, Ruszin-Szendi a Tisza kötcsei fórumán egyszerűen fellökte riporterünket, Móna Márkot, mikor a Tisza Párt adóterveiről érdeklődött volna tőle.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / YouTube
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
