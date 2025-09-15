Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt botrány Magyar Péter fegyver

Itt vannak a legjobb megfejtések: olvasóink szerint ez volt Ruszin-Szendi Romulusznál a legutóbbi tiszás fórumon

2025. szeptember 15. 18:04

Úgy tűnik olvasóink nem fejeltették el a Tisza Párt korábbi botrányait.

2025. szeptember 15. 18:04
null

Ahogy beszámoltunk róla, megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a párt szakértője beszélt a megjelentekhez. Az Origo által közzétett felvételen egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, ami élénk vitát váltott ki olvasóink körében is. A Facebook hozzászólásokban a kommentelők fantáziája valósággal szárnyalt.

Ezt is ajánljuk a témában

Volt, aki határozottan állította, hogy a Ruszin-Szendi oldalán látható tárgy „nem vízipisztoly”, utalva annak komolyabb mivoltára. Mások, Magyar Péter korábbi botrányaira célozva, ironikusan jegyezték meg, hogy 

biztosan csak egy övcsat”

látható a képen. Egy különösen kreatív hozzászóló Ruszin-Szendi közpénzen elvégzett zsírleszívására utalva azt írta,

a tárgy nem fegyver, hanem egy „házi zsírleszívó”.

Ezt is ajánljuk a témában

Volt, aki humorosan csak egy „vajaskiflit” vélt felfedezni a felvételen. Ezek után kíváncsian várjuk Magyar Péter vajon milyen magyarázattal áll elő. 

A tiszás politikusról készült képek azonban komoly aggályokat is felvetnek. Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon ugyanis azt mondta: „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” Ezek a szavak, különösen a mostani videó tükrében sokakat elgondolkodtattak a politikus szándékairól.

A botrányt botrányra halmozó vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszak, ahogy többször is beszámoltunk róla, Ruszin-Szendi a Tisza kötcsei fórumán egyszerűen fellökte riporterünket, Móna Márkot, mikor a Tisza Párt adóterveiről érdeklődött volna tőle.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / YouTube

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 15. 18:32
Ott tartja a pótagyát.
Válasz erre
0
0
Kriszta67
2025. szeptember 15. 18:28
Talán kedvet kapott ő is egy kis lövöldözéshez.
Válasz erre
1
0
Haát Izsák
2025. szeptember 15. 18:24
Szerintem a mikroport régebbi, csöves változata.
Válasz erre
2
0
Burg_kastL71-C
2025. szeptember 15. 18:23
Kár ezt elviccelni, valószínűleg ő sem annak szánja. Attól feszültebb állapotban lehet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!